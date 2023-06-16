Бельгія надасть Україні новий пакет допомоги, до якого увійде бронетехніка

Рада міністрів Бельгії схвалила 15-й пакет допомоги Україні, до якого увійдуть зокрема бронетранспортери M113.

Про це повідомила міністерка оборони Людивін Дедондер, передає Цензор.НЕТ із посиланням на RTBF.

"Бельгія поставить українським Збройним силам бронетранспортери, а саме гусеничні бронетранспортери типу M113, які бельгійська армія зняла з озброєння понад десять років тому. Їх відновлять до робочого стану перед доставкою в Україну", - зазначено в повідомленні.

Денодер нагадала, що військова допомога, яку надає Бельгія, є часткою усієї допомоги від союзників, що входять до контактної групи з підтримки України, і спрямована на задоволення конкретних запитів українських збройних сил.

"Підтримка України - це не змагання між країнами-партнерами, а результат узгодженого підходу, спрямованого на максимально можливе задоволення потреб на місцях. Цей новий пакет допомоги повністю відповідає цій логіці", - заявила Дедондер.

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