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Новини Допомога Україні
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Бельгія надасть Україні новий пакет допомоги, до якого увійде бронетехніка

бельгія

Рада міністрів Бельгії схвалила 15-й пакет допомоги Україні, до якого увійдуть зокрема бронетранспортери M113.

Про це повідомила міністерка оборони Людивін Дедондер, передає Цензор.НЕТ із посиланням на RTBF.

"Бельгія поставить українським Збройним силам бронетранспортери, а саме гусеничні бронетранспортери типу M113, які бельгійська армія зняла з озброєння понад десять років тому. Їх відновлять до робочого стану перед доставкою в Україну", - зазначено в повідомленні.

Денодер нагадала, що військова допомога, яку надає Бельгія, є часткою усієї допомоги від союзників, що входять до контактної групи з підтримки України, і спрямована на задоволення конкретних запитів українських збройних сил.

"Підтримка України - це не змагання між країнами-партнерами, а результат узгодженого підходу, спрямованого на максимально можливе задоволення потреб на місцях. Цей новий пакет допомоги повністю відповідає цій логіці", - заявила Дедондер.

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Бельгія (413) допомога і підтримка (1163)


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Емка гарна машинка, ще б додаткову броню навісити
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16.06.2023 19:11 Відповісти
і цим зламати щеплення та підвіску
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16.06.2023 19:41 Відповісти
Уже получено 700+ ед. из разных стран и эти в копилку.Спасибо.
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16.06.2023 19:13 Відповісти
Дякуємо
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16.06.2023 21:17 Відповісти
дякую.
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17.06.2023 10:38 Відповісти
 
 