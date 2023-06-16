На засіданні комісії Україна-НАТО серед ключових питань була побудова прозорої системи закупівель у Міноборони, - Резніков

Україна розраховує, що НАТО зможе допомогти вибудувати прозору й ефективну систему закупівель.

Про це в фейсбуці повідомив міністр оборони України Олексій Резніков, передає Цензор.НЕТ.

"На засіданні Комісії Україна-НАТО ключовими були два питання. Перше короткострокове – це все, що стосується підготовки до Вільнюського саміту НАТО, який пройде в липні. У нас була можливість донести нашу позицію, і ми розраховуємо на те, що на Вільнюському саміті Україна отримає чітке розуміння: як і коли ми зможемо стати членом Альянсу. Також ми обговорили те, як НАТО може допомогти нам налагодити медичну реабілітацію поранених воїнів, які зараз повертаються з поля бою і яким далі потрібно пройти дуже серйозний шлях, щоб повернутися до повноцінного життя", - повідомив Резніков.

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За його словами, ще один важливий напрямок — допомога з боку НАТО в оборонних закупівлях. Україна розраховує, що Агентство закупівель НАТО зможе допомогти вибудувати ефективну й прозору систему закупівель, яка дозволить ефективно використовувати кожну гривню. Це дуже практичні речі і ми можемо зараз констатувати, що на цей момент ми підготували дуже серйозний пакет практичних кроків, які будуть представлені на Вільнюському саміті лідерам країн-членів НАТО, додав Резніков.

Міністр оборони також повідомив, що друге питання стосувалося подальшого майбутнього - що треба зробити, аби гарантувати безпеку України і всієї Європи після Перемоги, а також спільного оборонного планування.

"Зараз в режимі реального часу наші оборонні планувальники спільно з оборонними планувальниками НАТО працюють над моделями майбутнього. Словом, роблячи все можливе для якнайшвидшої Перемоги у війні зараз, ми працюємо і на подальше майбутнє, і в цьому майбутньому Україна буде членом НАТО і продовжить робити величезний внесок в систему безпеки Європи та матиме дуже сильну потужну систему безпеки і оборони, яка дозволить нам на покоління вперед розраховувати на мир і успішний розвиток. Це означає — гарантія безпеки і так, це означає повноцінне членство в Альянсі", - наголосив міністр.

Резніков також повідомив, що наразі триває робота над запуском спільного центру аналізу освіти і тренування, який стане своєрідним Центром уроків війни з Росією.

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"Ідея полягає в тому, що ми можемо ділитися здобутими важкою ціною уроками цієї війни і використовувати західний досвід для того, щоб ставати сильнішими. Наша мета – зробити так, щоб Україна була сильною і здатною себе захистити після Перемоги. А це означає — сильна армія, яку ми називаємо армією майбутнього. Українська армія - це і є армія майбутнього. І вже наразі ми говоримо про це з партнерами, про довгострокові плани розвитку українського війська", - зазначив Резніков.