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Новини Війна
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На засіданні комісії Україна-НАТО серед ключових питань була побудова прозорої системи закупівель у Міноборони, - Резніков

резніков

Україна розраховує, що НАТО зможе допомогти вибудувати прозору й ефективну систему закупівель.

Про це в фейсбуці повідомив міністр оборони України Олексій Резніков, передає Цензор.НЕТ.

"На засіданні Комісії Україна-НАТО ключовими були два питання. Перше короткострокове – це все, що стосується підготовки до Вільнюського саміту НАТО, який пройде в липні. У нас була можливість донести нашу позицію, і ми розраховуємо на те, що на Вільнюському саміті Україна отримає чітке розуміння: як і коли ми зможемо стати членом Альянсу. Також ми обговорили те, як НАТО може допомогти нам налагодити медичну реабілітацію поранених воїнів, які зараз повертаються з поля бою і яким далі потрібно пройти дуже серйозний шлях, щоб повернутися до повноцінного життя", - повідомив Резніков.

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За його словами, ще один важливий напрямок — допомога з боку НАТО в оборонних закупівлях. Україна розраховує, що Агентство закупівель НАТО зможе допомогти вибудувати ефективну й прозору систему закупівель, яка дозволить ефективно використовувати кожну гривню. Це дуже практичні речі і ми можемо зараз констатувати, що на цей момент ми підготували дуже серйозний пакет практичних кроків, які будуть представлені на Вільнюському саміті лідерам країн-членів НАТО, додав Резніков.

Міністр оборони також повідомив, що друге питання стосувалося подальшого майбутнього - що треба зробити, аби гарантувати безпеку України і всієї Європи після Перемоги, а також спільного оборонного планування.

"Зараз в режимі реального часу наші оборонні планувальники спільно з оборонними планувальниками НАТО працюють над моделями майбутнього. Словом, роблячи все можливе для якнайшвидшої Перемоги у війні зараз, ми працюємо і на подальше майбутнє, і в цьому майбутньому Україна буде членом НАТО і продовжить робити величезний внесок в систему безпеки Європи та матиме дуже сильну потужну систему безпеки і оборони, яка дозволить нам на покоління вперед розраховувати на мир і успішний розвиток. Це означає — гарантія безпеки і так, це означає повноцінне членство в Альянсі", - наголосив міністр.

Резніков також повідомив, що наразі триває робота над запуском спільного центру аналізу освіти і тренування, який стане своєрідним Центром уроків війни з Росією.

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"Ідея полягає в тому, що ми можемо ділитися здобутими важкою ціною уроками цієї війни і використовувати західний досвід для того, щоб ставати сильнішими. Наша мета – зробити так, щоб Україна була сильною і здатною себе захистити після Перемоги. А це означає — сильна армія, яку ми називаємо армією майбутнього. Українська армія - це і є армія майбутнього. І вже наразі ми говоримо про це з партнерами, про довгострокові плани розвитку українського війська", - зазначив Резніков.

Автор: 

держзакупівлі (383) НАТО (6460) Резніков Олексій (1446)


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Топ коментарі
+17
Прозорі закупівлі МО і різникофф? Це що анекдот, чи ''стьоб'' такий?
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16.06.2023 21:07
+12
пгозога закупівля і підогас гєзніков несумісні.
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16.06.2023 21:07
+11
Та ти шо? І прямо казали про "прозоро" і шо про яйця? І не сроромно за рахунок України там триматися і позорити Україну?Чи думає, що там не знають про яйця і про картоплю?
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16.06.2023 21:09
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та невже)
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16.06.2023 21:06 Відповісти
Знов мабуть забув про яйця по 17 грн... ну ну....
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16.06.2023 21:13 Відповісти
Он не забыл. Он рассчитывает после вступления в НАТО закупать их по 17 долларов или евро.
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16.06.2023 21:18 Відповісти
«

На засіданні комісії Україна-НАТО серед ключових питань була побудова прозорої системи закупівель у Міноборони»…?!!!

Як це могло трапитесь?!!!

Украіна, руками Резнікова, як утнер офіцерська вдава, сама себе висекла?

Він собственоруч расписався у своєму безсиллі.

Корупція в Україні це е Вутрешня проблема України.
Це е її «Домашне завдання».
До чого тут німці чи мадьяри?

Навіщо тут НАТО?!

Україна мае всі державні инстітуціі для боротьби с коррупціей:
легально обраного президента,
Парламент,
кабінет мінистрів з 300 000 державних чиновників,
Суди, силові та слідчі органи та інше.

Гроші дае міжнародні партнери України.

У чому проблема?

Система не працюе?
Так запускайте! Приклад , як це робити, перед очами- Велика Брітания, США, ЕС.

Працюй- те.

А не соромите Україну у НАТО та у світі.
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17.06.2023 01:54 Відповісти
Прозорі закупівлі МО і різникофф? Це що анекдот, чи ''стьоб'' такий?
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16.06.2023 21:07 Відповісти
ну так, чергова лапша ху*ня від резнікова у стилі «кілограми, колорії». Тільки зараз він пробує «прикриваєтися» НАТО і якоюсь чарівною системою закувель НАТО побудову якої він буде саботуватиме роками.
резніков - секрет системи НАТО в тому, що треба не красти, а підчас війни - особливо….
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16.06.2023 21:23 Відповісти
пгозога закупівля і підогас гєзніков несумісні.
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16.06.2023 21:07 Відповісти
резніков - буде сидіти довічно
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16.06.2023 21:08 Відповісти
Разом з усією зеленою шоблою
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16.06.2023 21:53 Відповісти
Покидьок, ще знущаэться
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16.06.2023 21:08 Відповісти
Та ти шо? І прямо казали про "прозоро" і шо про яйця? І не сроромно за рахунок України там триматися і позорити Україну?Чи думає, що там не знають про яйця і про картоплю?
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16.06.2023 21:09 Відповісти
Рєзніков! не здавайся - яйця по 17 самі себе не знесуть - не потрібні нам ці НАТО з їхніми гнилими порадами
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16.06.2023 21:11 Відповісти
ворюга.....під прикриттям..
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16.06.2023 21:12 Відповісти
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16.06.2023 21:18 Відповісти
Заступнику Резнікова повідомлено про підозру у заволодінні понад 1 млрд грн. Придбали в іноземної компанії майже 3 тисячі бронежилетів на понад 130 млн грн. При цьому понад 100 млн грн з цієї суми було привласнено сторонами угоди.

Товарознавча експертиза, ініційована СБУ, встановила, що реальна ринкова вартість цих засобів захисту становить лише 25 млн грн.

Крім того, бронежилети не відповідають заявленому класу захисту.
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16.06.2023 21:19 Відповісти
Без НАТИ Резніков яйця не може закупити.
Якась ганьба...
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16.06.2023 21:20 Відповісти
Чотири просра.их роки і безліч можливостей.
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16.06.2023 21:25 Відповісти
Яке ж воно зачморене...
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16.06.2023 21:26 Відповісти
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16.06.2023 21:31 Відповісти
Дострокові
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16.06.2023 21:49 Відповісти
Резніков включив дурачка -- ми шо самі не можем наладити закупівлі без корупціі .
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16.06.2023 21:31 Відповісти
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16.06.2023 21:36 Відповісти
Чому Ви так критично налаштовані проти Єрмака? Може давно подав, просто Боневтік Перший поставив на ньому візу - "Не на часі!"
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16.06.2023 22:14 Відповісти
Резніков сподівається, що НАТО погодиться на те, що яйця по 17 грн - прозоро та ефективно?
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16.06.2023 21:39 Відповісти
Був би не зєля з шоблою шпигунів і крадунів, яких він попризначав, то війни взагалі не було б
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16.06.2023 21:46 Відповісти
Є.Б.А.Н.Ь.К.О та М.А.Р.О.Д.Е.Р
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16.06.2023 21:46 Відповісти
Рєзніков хуже рашиста. Це мародер, який вбиває наших хлопців на передньому краю оборони, тихо і підступно.
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16.06.2023 21:47 Відповісти
Позаду стоять штріхи, і по їхньому вигляду видно, що від яйцекрада несе тухлятиною.
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16.06.2023 21:56 Відповісти
Якщо заставлять ввести прозорі закупівлі то де вовчик з компанією буде харчуватись? Одним асфальтом не калорійно.
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16.06.2023 22:08 Відповісти
НАТО, дай відповідь, чому міністр Рєзніков та його підлеглі крадуть у ЗСУ???
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16.06.2023 22:30 Відповісти
НАТО вже комунікує ясними літерами і чорним по білому, щоб не вмикали дурня на кожному самміті: чому ми не в НАТО?
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16.06.2023 22:49 Відповісти
Епічна заява. Не було у Зельоних прозорих закупівель, тому постало питання про їх побудову.
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16.06.2023 22:53 Відповісти
Гастролi цього 95 цирку колись закiнчаться?
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16.06.2023 23:51 Відповісти
 
 