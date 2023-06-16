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Росіяни можуть влаштовувати нові техногенні катастрофи, - ОК "Південь"

гес,каховська

Армія РФ може використовувати спеціальні підривні команди, щоб влаштовувати нові техногенні катастрофи.

Про це в ефірі телемарафону попередила керівниця об’єднаного пресцентру оперативного командування "Південь" Наталя Гуменюк, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ

"Треба розуміти, що вони (росіяни. - Ред.) зараз доведені до певного ступеня відчаю та можуть використовувати підривні команди для того, щоб створювати такі техногенні катастрофи. Це враховано і з цим працюємо далі", - заявила Гуменюк.

Вона наголосила, що улюблене гасло росіян гасло "можем повторить" працює і в сенсі техногенного шантажу.

"Ми пам’ятаємо, що шантажували вони і з Запорізькою АЕС, потім – Каховська гребля та Кримський Титан. Зараз вони також намагаються тиснути шантажем та мають інтерес і до інших гідротехнічних споруд нашого регіону", - додала Гуменюк.

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техногенна катастрофа (26) Гуменюк Наталія (804) Каховська ГЕС (566)


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Та не,в опі сказали що вони теж люди,і такого не робитимуть,ні нагнітайте!
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16.06.2023 21:53 Відповісти
Сам Зеля це сказав.
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16.06.2023 22:05 Відповісти
Акцентуйте правильно: свинособаки не "можуть влаштувати", а "не можуть НЕ влаштувати".
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16.06.2023 22:09 Відповісти
ТИТАН
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16.06.2023 22:51 Відповісти
Масло, масляне…

Та звісно, ху&ло буде робити робити усе проти України!

Нема питань. Ху&ло е ху&ло.
крапка.
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17.06.2023 02:22 Відповісти
Хо не схотів бачить пейси Варбурга за спиною Сталіна, той жує пейси Кіссінджера з-за спини Путіна.
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17.06.2023 03:47 Відповісти
Головним довготривалим наслідком підриву дамби стане відсутність водопостачання населеним пунктам і підприємствам, скорочення робочих місць. Деградація, депортація і депопуляція територій. Для нових господарів.
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17.06.2023 03:37 Відповісти
 
 