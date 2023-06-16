Росіяни можуть влаштовувати нові техногенні катастрофи, - ОК "Південь"

Армія РФ може використовувати спеціальні підривні команди, щоб влаштовувати нові техногенні катастрофи.

Про це в ефірі телемарафону попередила керівниця об’єднаного пресцентру оперативного командування "Південь" Наталя Гуменюк, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Треба розуміти, що вони (росіяни. - Ред.) зараз доведені до певного ступеня відчаю та можуть використовувати підривні команди для того, щоб створювати такі техногенні катастрофи. Це враховано і з цим працюємо далі", - заявила Гуменюк.

Вона наголосила, що улюблене гасло росіян гасло "можем повторить" працює і в сенсі техногенного шантажу.

"Ми пам’ятаємо, що шантажували вони і з Запорізькою АЕС, потім – Каховська гребля та Кримський Титан. Зараз вони також намагаються тиснути шантажем та мають інтерес і до інших гідротехнічних споруд нашого регіону", - додала Гуменюк.

Також читайте: Підрив Каховської ГЕС: Збитки від загибелі тварин оцінюються в 883 млн грн, - Міндовкілля