ЗСУ знищили російський вертоліт Ка-52 на Донецькому напрямку, - Повітряні сили
16 червня Повітряні сили України знищили ворожий вертоліт Ка-52 на Донецькому напрямку
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляється у Телеграмі Повітряних сил України.
"Близько 21.00 на донецькому напрямку підрозділом Повітряних Сил знищено ворожий ударний вертоліт Ка-52", - йдеться у повідомленні.
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+16 Urs
показати весь коментар16.06.2023 23:02
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Якщо знищмли "повітряні сили", то виходить його збили з літачка???
Ну разве, что асфальтоукладчиком.
Спасибо, ЗЕленым *****!!!