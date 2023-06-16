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ЗСУ знищили російський вертоліт Ка-52 на Донецькому напрямку, - Повітряні сили

ка-52

16 червня Повітряні сили України знищили ворожий вертоліт Ка-52 на Донецькому напрямку

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляється  у Телеграмі  Повітряних сил України.

"Близько 21.00 на донецькому напрямку підрозділом Повітряних Сил знищено ворожий ударний вертоліт Ка-52", - йдеться у повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Минулої доби захисники знищили російський гелікоптер, - Ігнат

Автор: 

вертоліт (879) Повітряні сили (2667)


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Топ коментарі
+16
вертольотики доганяють самольотиків, а танчіки до чотиритисячного ювілею впевнено обігнали арту. Вболіваю за вертольотики і танчики.
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16.06.2023 23:02
+12
Маємо вже 302 збитих кацапських пташечок
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16.06.2023 22:56
+11
літаючий крокодил став степовим плазуном. )
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16.06.2023 23:01
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це не тема малярші для доповіді?чи її тема - загальний ******* про найвеличнішого?
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16.06.2023 22:53 Відповісти
заплутався - по зведенню ГШ це той, який 301-й, чи це вже 302-й?
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16.06.2023 22:53 Відповісти
мабуть 302-й.
Якщо знищмли "повітряні сили", то виходить його збили з літачка???
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16.06.2023 22:57 Відповісти
Або з ЗРК.
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16.06.2023 23:00 Відповісти
я ж і мав на увазі це уточнення, бо ЗРК - це ППО, а не Повітряні сили.

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16.06.2023 23:07 Відповісти
У складі ПС є бійці із ЗРК - прикриття,
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16.06.2023 23:30 Відповісти
Зенітні ракетні війська́ (ЗРВ) - https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%96%D0%B4_%D0%B2%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA рід військ у складі Повітряних сил, https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D1%85%D0%BE%D0%BF%D1%83%D1%82%D0%BD%D1%96_%D0%B2%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8 сухопутних військ і https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE-%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%81%D1%8C%D0%BA%D1%96_%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B8_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8 ВМС , призначений для забезпечення у взаємодії з іншими https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%96%D0%B4_%D0%B2%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA родами військ , https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D1%96%D1%82%D1%80%D1%8F%D0%BD%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B0 протиповітряної оборони важливих адміністративно-політичних центрів, промислово-економічних районів, угруповань збройних сил та інших важливих об'єктів.
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16.06.2023 23:48 Відповісти
Маємо вже 302 збитих кацапських пташечок
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16.06.2023 22:56 Відповісти
вертольотики доганяють самольотиків, а танчіки до чотиритисячного ювілею впевнено обігнали арту. Вболіваю за вертольотики і танчики.
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16.06.2023 23:02 Відповісти
літаючий крокодил став степовим плазуном. )
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16.06.2023 23:01 Відповісти
це просто комусь алюмінєвий лом для майбутнього стартапу.
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16.06.2023 23:04 Відповісти
точно. )
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16.06.2023 23:17 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=7YteCfdYL0M смотри с 32й минуты
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17.06.2023 01:19 Відповісти
так, бачив це відео. У нього є ще про https://www.youtube.com/watch?v=sdsUKpDo5rI&ab_channel=hackmyth катапультування з цього трясучого говнєта.
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17.06.2023 01:56 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=VE3P7eSTo1s&ab_channel=VVS-MILITARYANALYTICS про цей говнєт є ще таке відео.
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17.06.2023 02:06 Відповісти
А, ******* по местам, где эти Кацаполеты стоят - НЕЧЕМ.
Ну разве, что асфальтоукладчиком.
Спасибо, ЗЕленым *****!!!
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17.06.2023 10:41 Відповісти
 
 