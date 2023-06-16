ЗСУ знищили російський вертоліт Ка-52 на Донецькому напрямку, - Повітряні сили

16 червня Повітряні сили України знищили ворожий вертоліт Ка-52 на Донецькому напрямку

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляється у Телеграмі Повітряних сил України.

"Близько 21.00 на донецькому напрямку підрозділом Повітряних Сил знищено ворожий ударний вертоліт Ка-52", - йдеться у повідомленні.

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