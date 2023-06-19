СБУ ліквідувала наркоугруповання, яке "кришували" дніпровські правоохоронці: Нацполіція проведе аудит діяльності кримінального блоку райуправління. ФОТОрепортаж

СБУ спільно з ДБР та за матеріалами внутрішньої безпеки Національної поліції нейтралізували злочинну організацію, яка спеціалізувалась на масовому збуті психотропних речовин на Дніпропетровщині.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СБУ.

За даними Служби безпеки, діяльність угруповання координували 4 посадовці одного з районних управлінь Нацполіції на Дніпропетровщині.

"Злочинне угруповання налагодило продаж оптових і роздрібних партій метамфетаміну. Реалізацію психотропів здійснювали через розгалужену мережу наркодилерів на території регіону. Крім цього, зловмисники облаштували "стаціонарний пункт" зі збуту заборонених речовин в одному з міських СТО. Там клієнтам дозволяли одразу "спробувати" придбаний "товар".



Таким чином організатори наркобізнесу щомісяця одержували більше 1,5 млн грн прибутку", - йдеться в повідомленні.

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ЦСО "А" СБУ затримав 9 учасників злочинної організації, зокрема і правоохоронців.

У результаті понад 30 обшуків за адресами проживання фігурантів, а також у місцях збуту психотропів виявлено більше 50 підготовлених до продажу сліп-пакетів з метамфетаміном та інші докази злочинів.

Наразі затриманим повідомлено про підозру за декількома статтями Кримінального кодексу України:



- ч. ч. 1, 2, 3 ст. 255 (створення, керівництво злочинною спільнотою або злочинною організацією, а також участь у ній),

- ч. ч. 2, 3, 5 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 307 (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів),

- ч. 2 ст. 317 (організація або утримання місць для незаконного вживання, виробництва чи виготовлення наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів).



Зловмисникам загрожує до 13 років тюрми з конфіскацією майна.

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Водночас у Нацполіції заявили, що у рамках розслідування кримінального провадження внутрішня безпека Нацполіції всебічно сприяє представникам інших правоохоронних органів у встановленні всіх причетних до протиправної діяльності.



Керівника та заступника начальника райуправління поліції відсторонено від виконання обов'язків та в подальшому буде прийняте рішення щодо їх перебування на посадах.



"За фактом причетності поліцейських до протиправних дій головна інспекція проводить службове розслідування. Окрім того, керівництво Нацполіції ініціювало повний аудит діяльності кримінального блоку Дніпровського районного управління поліції, зокрема кожен оперативний співробітник пройде дослідження на поліграфі", - йдеться в повідомленні поліції.



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