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СБУ ліквідувала наркоугруповання, яке "кришували" дніпровські правоохоронці: Нацполіція проведе аудит діяльності кримінального блоку райуправління. ФОТОрепортаж

СБУ спільно з ДБР та за матеріалами внутрішньої безпеки Національної поліції нейтралізували злочинну організацію, яка спеціалізувалась на масовому збуті психотропних речовин на Дніпропетровщині.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СБУ.

За даними Служби безпеки, діяльність угруповання координували 4 посадовці одного з районних управлінь Нацполіції на Дніпропетровщині.

СБУ ліквідувала наркоугруповання, яке кришували дніпровські правоохоронці: Нацполіція проведе аудит діяльності кримінального блоку райуправління 01

"Злочинне угруповання налагодило продаж оптових і роздрібних партій метамфетаміну. Реалізацію психотропів здійснювали через розгалужену мережу наркодилерів на території регіону. Крім цього, зловмисники облаштували "стаціонарний пункт" зі збуту заборонених речовин в одному з міських СТО. Там клієнтам дозволяли одразу "спробувати" придбаний "товар".

Таким чином організатори наркобізнесу щомісяця одержували більше 1,5 млн грн прибутку", - йдеться в повідомленні.

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ЦСО "А" СБУ затримав 9 учасників злочинної організації, зокрема і правоохоронців.

СБУ ліквідувала наркоугруповання, яке кришували дніпровські правоохоронці: Нацполіція проведе аудит діяльності кримінального блоку райуправління 02

У результаті понад 30 обшуків за адресами проживання фігурантів, а також у місцях збуту психотропів виявлено більше 50 підготовлених до продажу сліп-пакетів з метамфетаміном та інші докази злочинів.

СБУ ліквідувала наркоугруповання, яке кришували дніпровські правоохоронці: Нацполіція проведе аудит діяльності кримінального блоку райуправління 03

Наразі затриманим повідомлено про підозру за декількома статтями Кримінального кодексу України:

- ч. ч. 1, 2, 3 ст. 255 (створення, керівництво злочинною спільнотою або злочинною організацією, а також участь у ній),
- ч. ч. 2, 3, 5 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 307 (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів),
- ч. 2 ст. 317 (організація або утримання місць для незаконного вживання, виробництва чи виготовлення наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів).

Зловмисникам загрожує до 13 років тюрми з конфіскацією майна.

СБУ ліквідувала наркоугруповання, яке кришували дніпровські правоохоронці: Нацполіція проведе аудит діяльності кримінального блоку райуправління 04

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Водночас у Нацполіції заявили, що у рамках розслідування кримінального провадження внутрішня безпека Нацполіції всебічно сприяє представникам інших правоохоронних органів у встановленні всіх причетних до протиправної діяльності.

Керівника та заступника начальника райуправління поліції відсторонено від виконання обов'язків та в подальшому буде прийняте рішення щодо їх перебування на посадах.

СБУ ліквідувала наркоугруповання, яке кришували дніпровські правоохоронці: Нацполіція проведе аудит діяльності кримінального блоку райуправління 05

"За фактом причетності поліцейських до протиправних дій головна інспекція проводить службове розслідування. Окрім того, керівництво Нацполіції ініціювало повний аудит діяльності кримінального блоку Дніпровського районного управління поліції, зокрема кожен оперативний співробітник пройде дослідження на поліграфі", - йдеться в повідомленні поліції.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Київські наркоділки щомісяця заробляли на метадоні та димедролі до 1,6 млн грн, - прокуратура. ФОТОрепортаж

Автор: 

Дніпро (3285) наркотики (1451) Нацполіція (15211) СБУ (12863)


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Топ коментарі
+28
та 95% наркоти під мусорами, в КОЖНІЙ області і районі, так само з курвами(борделями) !!!!
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19.06.2023 13:53
+18
Так это пешки какие-то. А ты думал тебе покажут обыски на вилле нач. райотдела? Ага, щас ... Обыски у Коломойши в носках ... Вот тебе и вся "борьба с коррупцией"
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19.06.2023 14:15
+12
...та в подальшому буде прийняте рішення щодо їх перебування на посадах я так розумію, що рішення може бути будь-яке - можуть й залишити на посадах - гарні організаторські здібності, вміння керувати розгалуженою організацією, золото, а не кадри..., можуть сидіти та виконувати обов'язки..., мусора, такі мусора...
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19.06.2023 14:00
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це справді круто. Але таке може бути в кожній області
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19.06.2023 13:51 Відповісти
та 95% наркоти під мусорами, в КОЖНІЙ області і районі, так само з курвами(борделями) !!!!
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19.06.2023 13:53 Відповісти
Аж поперхнувся від вашого МОЖЕ.
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19.06.2023 14:15 Відповісти
це так, дипломатичний виверт
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19.06.2023 15:18 Відповісти
***, продають наркоту й живуть, мов бомжі
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19.06.2023 13:52 Відповісти
Так это пешки какие-то. А ты думал тебе покажут обыски на вилле нач. райотдела? Ага, щас ... Обыски у Коломойши в носках ... Вот тебе и вся "борьба с коррупцией"
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19.06.2023 14:15 Відповісти
Московіти підтримують знищення Українців оцією отрутою!!
Виходить, що агенти московії в нацполіції, убивають Українців, як і шахеди та ракети!! Вони, УБИВЦІ!!
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19.06.2023 13:54 Відповісти
То є... поліція з народом... як і бажав екс міністр мвс Авіков...
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19.06.2023 13:59 Відповісти
...та в подальшому буде прийняте рішення щодо їх перебування на посадах я так розумію, що рішення може бути будь-яке - можуть й залишити на посадах - гарні організаторські здібності, вміння керувати розгалуженою організацією, золото, а не кадри..., можуть сидіти та виконувати обов'язки..., мусора, такі мусора...
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19.06.2023 14:00 Відповісти
Нацполіція тільки зараз рішили провірити цеи відділок на поліграфі -- та всіх треба перевірити .
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19.06.2023 14:04 Відповісти
Да пес с ними, если в нерабочее время. Лишь бы мышей ловили!
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19.06.2023 14:08 Відповісти
Головне на себе не вийтию
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19.06.2023 14:17 Відповісти
лол. хто ще міг цим займатись, крім мусорів
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19.06.2023 14:13 Відповісти
Хто що охороняє, той з того і живе.
"Пане начальник, а тут що ще й зарплату дають?!!"
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19.06.2023 14:30 Відповісти
от ПІДАРАСНЯ ! блт...
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19.06.2023 14:33 Відповісти
на фото жилье явно не бариги и не мусора... для дибилов в СБУ - чем вы заняты в войну??? идите суки позорные шпионов ловить, Весь город знает кто гнида наркоманская в каких домах они живут и какая парковка люксовых авто возле полиции
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19.06.2023 14:39 Відповісти
А який може бути аудит в поліції? Це що бухгалтерія? На мій погляд, саме головне криється в "СБУ спільно з ДБР та за матеріалами внутрішньої безпеки Національної поліції..., це одне управління "УВБ", яке не пройшло реформу, виконували окремі доручення пані Авакова, Ківі і Гогілашвілі. Де ці патріоти? Точно таким підрозділом в СБУ керував науменко, який драпанув з нажитим непосильною працею. Це моя особиста думка.
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19.06.2023 14:41 Відповісти
"кримінальний блок райуправління" - звучить круто...

"повний аудит діяльності кримінального блоку Дніпровського районного управління поліції"... а інші (некримінальні) блоки не треба перевірити? Патрульні, дільничні - у них можливості збуту і "кришування", можливо, кращі ніж у "кримінального блоку.

P.S. До речі, може хтось підкаже, як буде "кришування", "криша" по-українськи.
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19.06.2023 15:43 Відповісти
*************, мабуть
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19.06.2023 16:35 Відповісти
Во черті працюють Це завжди було і зараз знову То ви ***** не спілкувалися з молодью МВС на кирівних посадах це суцілний жах . УПК це прайс лист
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20.06.2023 09:38 Відповісти
 
 