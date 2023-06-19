73% українців підтримують оновлення центральної влади після Перемоги, - опитування КМІС
73% опитаних українців підтримують оновлення центральної влади на тому чи іншому рівні.
Про це свідчать результати опитування Київського міжнародного інституту соціології (КМІС), інформує Цензор.НЕТ.
Попри віру у перемогу і прогрес у соціально-економічних питаннях, більшість українців підтримують оновлення центральної влади в країні у тому чи іншому вигляді.
"Переважна більшість українців (73%) підтримують оновлення центральної влади на тому чи іншому рівні. Разом з цим найбільший запит на оновлення стосується Верховної Ради – 69% респондентів хотіли б змінити парламент після Перемоги. Далі йде Уряд – його хотіли б змінити 47% респондентів.
Найменше респондентів – 23% – хотіли б змінити після Перемоги Президента", - повідомили соціологи.
При цьому бачення і бажання змін доволі близьке у всіх регіонах України. Зокрема, хотіли б змінити президента 23% опитаних на заході і півдні України, 21% − у центрі та 29% − на сході країни.
"Україна є яскравим прикладом "ефекту гуртування довкола прапора": хоча підтримка дій центральної влади поступово знижувалася перед початком 2022 року, проте після широкомасштабного вторгнення населення "розставило пріоритети" і наразі ми бачимо загалом високу підтримку дій влади – для досягнення Перемоги.
Разом з цим це не знімає наявне бажання українців до оновлення влади, до приходу більш чесних і компетентних управлінців на різних рівнях. Окрім Президента В. Зеленського, запит на оновлення парламенту й Уряду – відчутний. Українці згуртувалися для відсічі ворогу, але не означає "заплющити очі" на зловживання чи некомпетентність певних політиків, чи урядовців", - прокоментував результати опитування виконавчий директор КМІС Антон Грушецький.
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"І нє називайтє мєня дєбілом, а то за Зілєнскава проголосую" (С)
Гумористи хрінові - це тролінг такий про 73%?
А парламентська більшість, уряд і преЗедент - це не одне й те саме?
Лет 30 назад очень рекламировали "кремлевскую таблетку" проглотил и она чистит твой организм,который ты 40-50 лет засорл разлиными токсинами.Точно так многие хотят мгновенно исправить верхущку нашей эллиты и власти,а так не бывает.
Якщо вам 20 рокiв, то чого вам турбуватися, до пенсii ще життя може налагодитися. Потрiбно рокiв 30 для наведення порядку, а для багатьох це значить смерть в злиднях, тобто бути старм та не лiкуватися, не мати норм родини та iжi та хворiти без надii на те, що ви живими побачите тi змiни. Як би ви не любили Украiну - досить цього хаосу та урини в вуха.
Преза не міняти, а ВР котра ним
вибранапризначена, замінити.
І як це собі можна уявити?
"цар хороший, бояре плохие"...
Ох і брешуть.... Хоча не дивно, якщо поглянути які рішення приймались коли Володьку почали протягувати...
Так я не вірю, що в 70+ за янелоха не був задіяний адмінресурс завдяки колоборації славних олігархів.
Это просто звиздец!
Тем кто хочет зеленского, у меня к вам вопрос, ВЫ Б___Ь НОРМАЛЬНЫЕ ?
Україна може виграти війну, але втратити після цього свій шанс - The Times.
Pизик полягає в тому, що післявоєнна відбудова України загрузне в корупції. Країна бореться зі слабкими інституціями та жадібними чиновниками з 1991 року, досягаючи лише спазматичних і запізнілих успіхів.
Українці заплатили за це страшну ціну. З приблизно однакової відправної точки в 1990 році Польща до 2021-го стала майже втричі багатшою, ніж Україна. Естонія, ймовірно, найбільш ефективна країна, що вийшла з комуністичної катастрофи, приблизно в п'ять разів збільшила свій дохід на душу населення за той самий період.
Приватні інвестори потребуватимуть чималих гарантій (і вигідних умов, як-от субсидоване страхування), перш ніж вони вкладуть гроші. Тому основний внесок припаде на державні й багатосторонні інституції.
Оскільки міжнародні донори й кредитори за політичними вказівками надаватимуть величезні кошти і робитимуть це швидко, можливості для відкатів і хабарництва будуть величезними.
Йдеться про колосальні суми: сотні мільярдів у вигляді грантів та кредитів на відновлення інфраструктури, промисловості та житла. "План Маршалла для України" стане найбільшим у світі проєктом з реконструкції на тлі великих очікувань у серйозно травмованій країні та за багатостороннього політичного втручання.
У цій ситуації, зазначає The Times, мають бути повчальними уроки Іраку й Афганістану. Там західні підрядники, часто з потужними зв'язками, використовували систему вміло й прибутково, з результатами, які часто були незначними, а іноді й шкідливими.
Є побоювання, що Україна теж може стати майданчиком для "з'ясовування стосунків" між великими західними компаніями та українськими можновладцями, які дбатимуть про власне післявоєнне процвітання, а не про загальне благо, пише видання.
Корупція підживлює скептицизм. Якщо виявиться, що початкові кошти, виділені на реконструкцію, витрачені даремно або розкрадені, доброзичливість зменшиться й на безпековому фронті.
Часу обмаль, але рішення зрозумілі, зазначає автор статті. Це - прозорість завжди й всюди. Будувати знизу вгору. Необхідно зосередитись на інституціях, а не лише на фізичній інфраструктурі. Не можна дозволити політично впливовим компаніям обходити запобіжні заходи. Важливо пам'ятати, що будь-яку корупцію значно погіршують ті, хто підтримує її на Заході, резюмує видання.
5 років тому Віктор Пінчук став членом міжнародного консультативного комітету Atlantic Council. У свою чергу, старший науковий співробітник Atlantic Council Євразійського центру Андерс Ослунд увійшов до складу Наглядової ради Банку Кредит Дніпро, що належить зятю Леоніда Кучми.
Atlantic Council - американський аналітичний центр та одна з провідних експертних платформ у США.
Верховна Рада це і є в більшості Зе
так само як і уряд. Народ так не навчився думати
Нет предпосылок для изменений.
Запросы в обществе есть, но госустройство совковое, как старая одежонка - не любишь, но не ходить же голым!
Ибо ожидаемые вливания в виде репараций, планы Маршала...Генерала...и других "полковников" на деле закончатся действиями вездеССущего Прапорщика и опять все растащут))
У народа нет Воли, которая как символ- на гербе, одолеть свое желание жить по чести. Откуда у торгаша...честь, когда всем правит выгода))
Адиос, амигос.