73% українців підтримують оновлення центральної влади після Перемоги, - опитування КМІС

73% опитаних українців підтримують оновлення центральної влади на тому чи іншому рівні.

Про це свідчать результати опитування Київського міжнародного інституту соціології (КМІС), інформує Цензор.НЕТ.

Попри віру у перемогу і прогрес у соціально-економічних питаннях, більшість українців підтримують оновлення центральної влади в країні у тому чи іншому вигляді.

"Переважна більшість українців (73%) підтримують оновлення центральної влади на тому чи іншому рівні. Разом з цим найбільший запит на оновлення стосується Верховної Ради – 69% респондентів хотіли б змінити парламент після Перемоги. Далі йде Уряд – його хотіли б змінити 47% респондентів.

Найменше респондентів – 23% – хотіли б змінити після Перемоги Президента", - повідомили соціологи.







При цьому бачення і бажання змін доволі близьке у всіх регіонах України. Зокрема, хотіли б змінити президента 23% опитаних на заході і півдні України, 21% − у центрі та 29% − на сході країни.

"Україна є яскравим прикладом "ефекту гуртування довкола прапора": хоча підтримка дій центральної влади поступово знижувалася перед початком 2022 року, проте після широкомасштабного вторгнення населення "розставило пріоритети" і наразі ми бачимо загалом високу підтримку дій влади – для досягнення Перемоги.

Разом з цим це не знімає наявне бажання українців до оновлення влади, до приходу більш чесних і компетентних управлінців на різних рівнях. Окрім Президента В. Зеленського, запит на оновлення парламенту й Уряду – відчутний. Українці згуртувалися для відсічі ворогу, але не означає "заплющити очі" на зловживання чи некомпетентність певних політиків, чи урядовців", - прокоментував результати опитування виконавчий директор КМІС Антон Грушецький.