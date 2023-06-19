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73% українців підтримують оновлення центральної влади після Перемоги, - опитування КМІС

73% опитаних українців підтримують оновлення центральної влади на тому чи іншому рівні.

Про це свідчать результати опитування Київського міжнародного інституту соціології (КМІС), інформує Цензор.НЕТ.

Попри віру у перемогу і прогрес у соціально-економічних питаннях, більшість українців підтримують оновлення центральної влади в країні у тому чи іншому вигляді.

"Переважна більшість українців (73%) підтримують оновлення центральної влади на тому чи іншому рівні. Разом з цим найбільший запит на оновлення стосується Верховної Ради – 69% респондентів хотіли б змінити парламент після Перемоги. Далі йде Уряд – його хотіли б змінити 47% респондентів.

Найменше респондентів – 23% – хотіли б змінити після Перемоги Президента", - повідомили соціологи.

73% українців підтримують оновлення центральної влади після Перемоги, - опитування КМІС 01

При цьому бачення і бажання змін доволі близьке у всіх регіонах України. Зокрема, хотіли б змінити президента 23% опитаних на заході і півдні України, 21% − у центрі та 29% − на сході країни.

73% українців підтримують оновлення центральної влади після Перемоги, - опитування КМІС 02

"Україна є яскравим прикладом "ефекту гуртування довкола прапора": хоча підтримка дій центральної влади поступово знижувалася перед початком 2022 року, проте після широкомасштабного вторгнення населення "розставило пріоритети" і наразі ми бачимо загалом високу підтримку дій влади – для досягнення Перемоги.

Разом з цим це не знімає наявне бажання українців до оновлення влади, до приходу більш чесних і компетентних управлінців на різних рівнях. Окрім Президента В. Зеленського, запит на оновлення парламенту й Уряду – відчутний. Українці згуртувалися для відсічі ворогу, але не означає "заплющити очі" на зловживання чи некомпетентність певних політиків, чи урядовців", - прокоментував результати опитування виконавчий директор КМІС Антон Грушецький. 

Автор: 

ВР (15004) опитування (1950) Президент (815) КМІС (336)


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Топ коментарі
+76
Відсоток зебілів не змінився
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19.06.2023 14:15
+60
Ціфєрі малювали в Шапіто блазня...
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19.06.2023 14:16
+42
Тут головне навіть не те що це галіма маніпуляція.
Головне що сам факт опитування красномовно показує чим сьогодні більше переймається влада України. А то "контнаступи- хераступи"....
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19.06.2023 14:27
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Так вже ж оновили . Ви як хочете, а коли будуть наступні вибори, то я голосуватиму за Зєлю. Таке кіно не можна зупиняти на півдорозі. Підготовку до війни подивилися, ведення віни дивимось, ще треба подивитися як він з Колей Котлетою буде країну на західні гроші відбудовувати!

"І нє називайтє мєня дєбілом, а то за Зілєнскава проголосую" (С)
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19.06.2023 15:58 Відповісти
Коли будуть наступні вибори то я заберу всю родину і поїду з цієї землі/країни. Набридла ця вічна гризня.
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19.06.2023 16:12 Відповісти
Вічна гризня в Чехії? І хто би міг подумати...
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19.06.2023 16:30 Відповісти
А в Нідерландах, як воно? Нема гризні?
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19.06.2023 17:10 Відповісти
магічне число 73, щось тут не так, без потайбічних сил не обійшлось
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19.06.2023 16:04 Відповісти
Лише 23% хочуть зміни преЗЕдента... Що сказати - інфантильні безвідповідальні примітивні ідіоти остаточно доб"ють цю країну власними руцями. Саме про таке насєлєніє давно сказано: "бо не відають що чинять..."
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19.06.2023 16:04 Відповісти
Є довіра до прозелених опитувань ?
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19.06.2023 19:16 Відповісти
Розігнати цей КМІС до бісової матері!
Гумористи хрінові - це тролінг такий про 73%?
А парламентська більшість, уряд і преЗедент - це не одне й те саме?
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19.06.2023 16:05 Відповісти
я больше скажу - бОльшОй процент будет за расстрелы, только опроса такого не будет
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19.06.2023 16:13 Відповісти
От що телемарафон животворний робить! Таке відчуття, що в нашій країні нічого і не відбулось.
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19.06.2023 16:15 Відповісти
Палучаєтся что Майдан бил бальшая ашипка !
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19.06.2023 16:18 Відповісти
Пане, да в позапрошлом году , герой майданного грейдера-погрузчика Вова-теска главзеба, выдал на гора, шо можно было обойтись и без Майдана.
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20.06.2023 08:32 Відповісти
🤣
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19.06.2023 16:26 Відповісти
Процент ЗЕбилов не поменялся. В таком случае стране ******. Не зря хочу уехать отсюда по открытию границы
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19.06.2023 16:28 Відповісти
Если чел - не физдабольный фуфел, то делает дело без особой рекламы.
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19.06.2023 17:32 Відповісти
- фуфел
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20.06.2023 00:05 Відповісти
Стесняюсь спросить, и вас за живое задело. Вы тоже хотите стать на лыжи... ЗЫ... Прiсь ейбочки, это мне напоминает продукт одного разлива(простокваша)?
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20.06.2023 08:41 Відповісти
"Нарот (73%) і партія (СН) єдіни"! Десь це я вже точно чув!?
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20.06.2023 08:07 Відповісти
А чому так переживати? Нічого не втрачено і цифри показують, що народ незадоволений роботою провладної партії, бо вона сьогодні є монобвільшість в Раді. А це означає, що навіть якщо(припустимо) намалюють цифру за Президента, то він буде виконувати функції Президента, які записані в Конституції під величезним контролем Верховної Ради, бо її народ хоче бачити іншою. Якраз наступна Верховна Рада і призначть уряд, який буде виконувати її вимоги, а не Президента, бо в нас парламентсько-президентська республіка. Попробує Володя тоді керувати, коли кожного дня його дії будуть розглянуті під мікроскопом і будуть висваітлюватися на опозиційних до нього каналах, а не марафоні. А телеканал "1+1" і "фрідом" будуть ліквідовані через суд, як такі, що брехали наріду, а "Рада" повернуться в Раду.
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19.06.2023 16:29 Відповісти
Ты так говоришь как будто создать пару карманных партий как тот же Голос или еще что-то такое так сложно. В России эта штука называется контролируемая оппозиция. Они до выборов могут критиковать что-то, но после нет.
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19.06.2023 16:32 Відповісти
Можна створити і десять, але народ не такий дурний, вжде вибирали нових і знають, що таке нові-старі крадуни. Будуть вибирати тих, кого знають,
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19.06.2023 17:21 Відповісти
Да,и кого же знает наш народ?Пока сми будут работать исключительно на полит силы и полит заказы, качество новоизбранных существенно не поменется,но это не значит ,что ненужно искать новые лица.
Лет 30 назад очень рекламировали "кремлевскую таблетку" проглотил и она чистит твой организм,который ты 40-50 лет засорл разлиными токсинами.Точно так многие хотят мгновенно исправить верхущку нашей эллиты и власти,а так не бывает.
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20.06.2023 11:38 Відповісти
Ну, що там солдат Зеленський, звільнив Лавру від ДРГ "мп", припинив політичні репресії проти Червінського, посадив кривавого мародера МО резнікова, повернув патріотичні канали в ефір, поїде на саміт НАТО у Вільнюс? Коли почуємо про роботу на Україну гібридного зеленого солдата?
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19.06.2023 16:48 Відповісти
"Мудрих"(дурнуватих) в Україні - 19%... До 20% - москалів... Близько - 30%болота(ааакааакааааразнииицааа)... Разом шлаку приблизно - 70%... Горе Україні...
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19.06.2023 16:58 Відповісти
Раду скоротити до 95 депутатів обраних виключно мажоритарно Президента обирає Рада терміном на 4 роки Президент формує уряд за утвердженням Ради. Уряд скоротити на 50 відсотків Президент вибирається тільки на один термін (4 роки)без права переобиратися в майбутньому Бюджет повинен бути прозорим та публікуватися засобах інформаціі
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19.06.2023 16:59 Відповісти
Та пох всі твої зміни як що кремль садить свою людину у крісло президента України.
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19.06.2023 19:18 Відповісти
А навіщо? Він в 2019 році єї тільки завів до країни, бо вона у 2014-му втікла до срасії, перелякавшись самі знаєте кого. Що вона могла наробити за чотирі роки? Ничого! І взагалі, він єврей, а євреї і до ПЦУ не ходять.
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19.06.2023 17:14 Відповісти
малоросов в Україні більшість. Їхати та нетрахать собі та дітям нервову систему якимось змінами - для малоросов й так заходить.
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19.06.2023 17:18 Відповісти
та скiки ще можна? Якщо вам 40 рокiв, то ви так i вмрете у злиднях у бардаку. Якось вже по барабану на ту краiну яка усе життя тобi похерила. Досить вже патрiотичноi лампи на вуха.

Якщо вам 20 рокiв, то чого вам турбуватися, до пенсii ще життя може налагодитися. Потрiбно рокiв 30 для наведення порядку, а для багатьох це значить смерть в злиднях, тобто бути старм та не лiкуватися, не мати норм родини та iжi та хворiти без надii на те, що ви живими побачите тi змiни. Як би ви не любили Украiну - досить цього хаосу та урини в вуха.
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19.06.2023 18:15 Відповісти
69% так і не помітили, що ВР - це ляльки, яких смикають за ниточки з ОП. Ми дивуємось росіянам, а фактично нічим не відрізняємось від них, тільки там ідол інший.
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19.06.2023 17:36 Відповісти
Достатньо більш тверезої Верховної Ради. Бо зараз то просто зброд дебілів з кварталу що покривають один одного включно з Зеленським. Але маю підозри, що Зеленському своя ВР і уряд дуже потрібні, бо без них він втратить половину впливу.
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19.06.2023 17:49 Відповісти
73 - це нещасливе число
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19.06.2023 17:49 Відповісти
Дурдом крепчає.
Преза не міняти, а ВР котра ним вибрана призначена, замінити.
І як це собі можна уявити?
"цар хороший, бояре плохие"...
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19.06.2023 17:58 Відповісти
Та легалайз канабiсу так i не зробили, цього вже достатньо. гуд бай
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19.06.2023 18:10 Відповісти
Знов опитування якесь зебільне...
Ох і брешуть.... Хоча не дивно, якщо поглянути які рішення приймались коли Володьку почали протягувати...
Так я не вірю, що в 70+ за янелоха не був задіяний адмінресурс завдяки колоборації славних олігархів.
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19.06.2023 18:11 Відповісти
Це голосування і є тест на рівень олігофренії виборців. Якщо ти хочеш Зеленьского і не хочеш ставленників Зеленьского в парламенті( 70 відсотків), це що? Ти хочеш, щоби Зеленьский оновив склад фотографів у майбутній Верховній раді? Замісць Лізі Богуцької вствив Богуцьку Лізу? Замісць Бужаньського вставив "оновленого" Бужаньського?
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19.06.2023 18:38 Відповісти
Интересно, а в каком дурдоме проводили этот опрос ?
Это просто звиздец!
Тем кто хочет зеленского, у меня к вам вопрос, ВЫ Б___Ь НОРМАЛЬНЫЕ ?
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19.06.2023 19:16 Відповісти
Цій конторі КМІС ОП часом гонорарів не накинув ....
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19.06.2023 19:19 Відповісти
Заказуха чистої води!
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19.06.2023 20:03 Відповісти
BBC
Україна може виграти війну, але втратити після цього свій шанс - The Times.

Pизик полягає в тому, що післявоєнна відбудова України загрузне в корупції. Країна бореться зі слабкими інституціями та жадібними чиновниками з 1991 року, досягаючи лише спазматичних і запізнілих успіхів.

Українці заплатили за це страшну ціну. З приблизно однакової відправної точки в 1990 році Польща до 2021-го стала майже втричі багатшою, ніж Україна. Естонія, ймовірно, найбільш ефективна країна, що вийшла з комуністичної катастрофи, приблизно в п'ять разів збільшила свій дохід на душу населення за той самий період.

Приватні інвестори потребуватимуть чималих гарантій (і вигідних умов, як-от субсидоване страхування), перш ніж вони вкладуть гроші. Тому основний внесок припаде на державні й багатосторонні інституції.

Оскільки міжнародні донори й кредитори за політичними вказівками надаватимуть величезні кошти і робитимуть це швидко, можливості для відкатів і хабарництва будуть величезними.

Йдеться про колосальні суми: сотні мільярдів у вигляді грантів та кредитів на відновлення інфраструктури, промисловості та житла. "План Маршалла для України" стане найбільшим у світі проєктом з реконструкції на тлі великих очікувань у серйозно травмованій країні та за багатостороннього політичного втручання.

У цій ситуації, зазначає The Times, мають бути повчальними уроки Іраку й Афганістану. Там західні підрядники, часто з потужними зв'язками, використовували систему вміло й прибутково, з результатами, які часто були незначними, а іноді й шкідливими.

Є побоювання, що Україна теж може стати майданчиком для "з'ясовування стосунків" між великими західними компаніями та українськими можновладцями, які дбатимуть про власне післявоєнне процвітання, а не про загальне благо, пише видання.

Корупція підживлює скептицизм. Якщо виявиться, що початкові кошти, виділені на реконструкцію, витрачені даремно або розкрадені, доброзичливість зменшиться й на безпековому фронті.

Часу обмаль, але рішення зрозумілі, зазначає автор статті. Це - прозорість завжди й всюди. Будувати знизу вгору. Необхідно зосередитись на інституціях, а не лише на фізичній інфраструктурі. Не можна дозволити політично впливовим компаніям обходити запобіжні заходи. Важливо пам'ятати, що будь-яку корупцію значно погіршують ті, хто підтримує її на Заході, резюмує видання.
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19.06.2023 20:08 Відповісти
На прикладі Віктора Пінчука видно, як олігархи готовляться до великого розкрадання і готують собі лобістів.
5 років тому Віктор Пінчук став членом міжнародного консультативного комітету Atlantic Council. У свою чергу, старший науковий співробітник Atlantic Council Євразійського центру Андерс Ослунд увійшов до складу Наглядової ради Банку Кредит Дніпро, що належить зятю Леоніда Кучми.
Atlantic Council - американський аналітичний центр та одна з провідних експертних платформ у США.
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19.06.2023 21:21 Відповісти
Першого якраз і треба міняти цього зеленого шулера!! Саме він привів до влади і зРаду і Каб.мін і решту зелених ідіотів!!
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19.06.2023 20:20 Відповісти
Оксиморон
Верховна Рада це і є в більшості Зе
так само як і уряд. Народ так не навчився думати
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19.06.2023 20:45 Відповісти
"Найменше респондентів - 23% - хотіли б змінити після Перемоги Президента" - пересічному посполитому сци в очі - казатиме "божа роса".
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19.06.2023 21:39 Відповісти
У Єрмака проблеми з логікою при малюванні цифр для соціологів за викликом. Мудрий нарід проти ВР і кабміну, яких де-факто не існує, але за Зебіла, оточення якого повністю підміняє собою і ВР, і кабмін, поки гундосе дурко вчить тексти для вечірнього гундосого піздєжу, яке ніхто не дивиться
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19.06.2023 22:06 Відповісти
не хотят менять гидранта курвы которые сидят в тылу сраные недоразвитые домохозяйки которые смотрят "Скотов" и 95 анклав...которые привели к власти рыгоаналов, а теперь шутов гороховых, падлы дайте Украине жить! и выжить и победить!
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19.06.2023 22:24 Відповісти
Не дадуть. Слідуючий припіздент буде якийсь арестович або притула, може колясочниця Юля. Кого олігрархат розкрутить по тілівізору, того й виберуть. Але думати головою не почнуть
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19.06.2023 22:42 Відповісти
Люта іронія долі, ті самі 73%. Зескот, що сталося?
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19.06.2023 22:39 Відповісти
Брехливі результати, як завжди.
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19.06.2023 22:53 Відповісти
Так 73 %, чи 69 % ? Так "центральної влади", чи Верхової Ради ? А президент з 77 % "ЗА" - це представник "центральної влади" ? Чи "позор еврейской нации" ? Чи, може, авторам тексту надійшов транш від скабеевой та її годувальників ?
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19.06.2023 23:13 Відповісти
Реанімувати адміністративну реформу і повернути владу головам населених пунктів. Прибрати дурнуватий поділ на громади який робить весь район одним селищем і дає владу колишньому районному царьку.
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19.06.2023 23:24 Відповісти
Ідіоти.
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19.06.2023 23:42 Відповісти
Есть ложь , наглая ложь и статистика ......
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20.06.2023 00:17 Відповісти
vlast nado obnovlyat postoyanno periodicheski,soglasno konstitucii ;a to borzeyut
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20.06.2023 00:38 Відповісти
73% хочуть бачити у владі "новиє ліца"
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20.06.2023 00:40 Відповісти
Він вже показав головному клоуну, чи тільки "інформував" біомасу.
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20.06.2023 00:48 Відповісти
Я не пониманию, как после всего всё что произошло и происходит на Украине, есть украинцы - 23%-а это довольно много - которые могут видеть в качестве президента кого-то кроме Зеленского. Это, извините, полный ******* и кацапская пропаганда
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20.06.2023 00:56 Відповісти
Если выберете снова Зеленского с его командой мародеров-лишитесь поддержки Евросоюза и Америки. Кто захочет иметь дело с ворами? А он и есть вор самый главный и крышует таких же как он сам. Он и его партия-одно целое. Нужно помнить какой царь такие и бояре.
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20.06.2023 01:37 Відповісти
Трампа там нет оберіть знову. Чи Путіна, московитко. А ми тут самі розберемося.
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20.06.2023 02:00 Відповісти
146 % підтримки у опитуванні не захотіли малювати. Наш В.З. скромна людина йому досить і половини у 73%.
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20.06.2023 01:58 Відповісти
Тут всё понятно- победа Украины, принесёт победу Зеленскому хоть во втором сроке, хоть в десятом . К тому же, помимо всего прочего, увековечит его имя в истории Украины, как величайшего лидера который только был. Нравится это кому-то или нет, но это факт. И нужно молиться об этом, потому что этот расклад будет только в случае победы Украины(а значит устроит каждого украинца). При других результатах не будет восхваления Зеленского, но и не будет и Украины как независимого государства в полноценном территориальном составе её земель.
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20.06.2023 05:18 Відповісти
обновление будет тоже самое-придут кто с баблом и опять поделят финансы, а народ как был в опе , так и будет
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20.06.2023 05:55 Відповісти
десь , мабуть в 19 р. ми вже нажерлися тих 73проц. досхочу --- результат по всей морде --- спецназ червинський сидить , а беня пархатий доит бюджет держави в судах , а голова ВС УКРАИНЫ князев напхав долларами сейф так що дверка не закриваеться
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20.06.2023 06:31 Відповісти
удивляют люди, которые сейчас, во время войны, всерьез думают о каких то выборах....
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20.06.2023 08:09 Відповісти
Цинично, но цифры не показатель того, что будет по факту.
Нет предпосылок для изменений.
Запросы в обществе есть, но госустройство совковое, как старая одежонка - не любишь, но не ходить же голым!
Ибо ожидаемые вливания в виде репараций, планы Маршала...Генерала...и других "полковников" на деле закончатся действиями вездеССущего Прапорщика и опять все растащут))
У народа нет Воли, которая как символ- на гербе, одолеть свое желание жить по чести. Откуда у торгаша...честь, когда всем правит выгода))
Адиос, амигос.
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20.06.2023 08:25 Відповісти
яке оновлення? повна заміна з посадками та кримінальними справами за розкрадання у військовий час інакше не буде України!!!
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20.06.2023 08:52 Відповісти
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