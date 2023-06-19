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Україну офіційно не запрошуватимуть до НАТО на саміті у Вільнюсі, - Столтенберг

нато,столтенберг

Лідери НАТО не будуть запрошувати Україну приєднатися до Альянсу на саміті у Вільнюсі в липні.

Про це заявив генсек НАТО Єнс Столтенберг, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.

"На саміті у Вільнюсі та під час підготовки до саміту ми не обговорюємо офіційне запрошення", - сказав він.

Водночас Столтенберг застеріг від прийняття замороженого конфлікту в Україні в обмін на припинення війни.

"Ми всі хочемо, щоб ця війна закінчилася, але справедливий мир не може означати заморожування конфлікту та прийняття угоди, продиктованої Росією", - додав він.

Також читайте: Рішення, які ухвалять у Вільнюсі, наблизять Україну до НАТО, - Столтенберг

Автор: 

НАТО (6466) членство в НАТО (1725) Столтенберг Єнс (1596)


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Топ коментарі
+31
Так "величайший" поедет в Вильнюс или "забьет" болт? Он любит только когда гладят по шерсти и восхищаются.
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19.06.2023 15:16
+25
татаров, дєрьмак, рєзніков, сухачов, ******** - і це тільки невеличкий список прізвищ, пачєму ми єщьо не в НАТО.
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19.06.2023 15:17
+18
Хтось тут писав недавно, шо у керівництва України яйця по 17 гривень в двері не пролазять
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19.06.2023 15:19
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Як неочікувано.
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19.06.2023 15:15 Відповісти
НАТО має рацію .
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19.06.2023 15:16 Відповісти
НАТО крім рації має ще кулемет
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19.06.2023 16:07 Відповісти
Так "величайший" поедет в Вильнюс или "забьет" болт? Он любит только когда гладят по шерсти и восхищаются.
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19.06.2023 15:16 Відповісти
Цікаво, а що б із цього приводу сказала б його пресекретутка Юлька Мендель? До речі, а де ця істота зараз? На чиєму газоні пасеться ця тупа худоба?
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19.06.2023 15:22 Відповісти
Сказала б, що, якщо яйця по 17 відрізати, то тим, що залишиться, можна груші яблука по 52 з дерев оббивати. Але у шоломах з кількакратною накруткою...
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19.06.2023 15:48 Відповісти
Мендель в Лондоні, мабуть кропає книжки про янелоха найвеличнійшого Хоча останнім часом щось не бачу То було 1місяц війни Зе, потім ще я не рахували скільки Зараз тиша, мабуть не купують
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19.06.2023 16:11 Відповісти
То якраз через "велічайшого" і його друзів єрмаків і татарових нас в НАТО і не беруть.
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19.06.2023 15:29 Відповісти
Да, а раньше прям с ногами и руками брали.
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19.06.2023 15:39 Відповісти
Но мы делали все для того, чтобы взяли, а не наоборот, как сейчас.

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19.06.2023 16:00 Відповісти
раніше війни не було !!! хто б там що не казав, але Порох вмів розвести )(уйло і кацапів ...

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19.06.2023 16:01 Відповісти
Ранше вумний нарід бігав під прапорами комуняк і ригів і кричав "НОТО ні". Час змінився і світ змінився і українці змінилися.
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19.06.2023 16:13 Відповісти
С 2014 бегал?
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19.06.2023 16:22 Відповісти
З 2014 року в нас не було армії, її розбудовували і відродили до наступного саміту, куди пан Зеленський не поїхав. А чому не в курсях?
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19.06.2023 17:15 Відповісти
Саммиты НАТО проходят каждый год-два. Почему не в курсах?
Так что там по предыдущим саммитам, была серьёзная разница или не было?
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19.06.2023 17:20 Відповісти
Нехай до ростова готується! Йому українці про***би не подарують!
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07.07.2023 16:12 Відповісти
Прийняти ригівсько-кацапське офісне шобло до НАТО? Хто собі таке може дозволити?
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19.06.2023 15:17 Відповісти
татаров, дєрьмак, рєзніков, сухачов, ******** - і це тільки невеличкий список прізвищ, пачєму ми єщьо не в НАТО.
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19.06.2023 15:17 Відповісти
Зеленський за входження до НАТО тільки на словах,а фактично торпедує вступ в Альянс корупцією та своїм токсичном колаборантським оточенням!Хіба з таким негативним багажем приймуть нас?
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19.06.2023 15:30 Відповісти
Цей дядько мені подобається щораз більше і більше.
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19.06.2023 15:17 Відповісти
Нас не чують - це є мінус -- але и не гонять це є плюс .
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19.06.2023 15:17 Відповісти
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19.06.2023 15:18 Відповісти
Корупційна морда, щодо якої зараз конгрес проводить розслідування корупційних схем та отриманих хабарів на мільйони доларів, притиснув фбр щодо надання відповідних документів, вже знайшли окремі транзакції і шукають далі, а українські дебілки-сектанти і далі носяться з деменційним істуканом.
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20.06.2023 05:17 Відповісти
Ага, тупые сектанты до сих пор носятся с дружбаном ***** и млеют от этого фрика, повторяя здесь всякую чушь ********** пропаганды.
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20.06.2023 13:54 Відповісти
Валерій Прозапас:
Заява Байдена про неможливість спрощення процедури вступу України до НАТО означає фактичне проголошення основної умови - "приберіть кротів".

Того, що ЗСУ "досягли рівня НАТО" вже давно замало - бо паралельно з цим наприклад підсанкційний Дубінський продовжує строчити доноси на Порошенка, проходить розправа над полковником Червінським, кейс Баканова з призначенням офіцерів ФСБ в українські спецслужби старанно замовчується;

а ще мутне рішалово вимиває з оборонки мільярди, війну використовують у власних інтересах у владі, розправляються з незручними ЗМІ і персонами, та користуючись інформаційною узурпацією продовжують відкатувати технології розбрату на власному населенні.

Так що виключно на хребті бійців ЗСУ заїхати до раю не вийде, як би багатьом не хотілось;
в Альянс вступає держава, а не окремо її збройні сили, це завдання для всіх громадян, буквально.
.................
Як бачите, емоційні гасла добре діють лише на телегдядача "єдиного", а не на прагматичних лідерів союзників, які все чудово бачать, тому президент США чітко поставив завдання, невиконане ще в 2019 - Думай.Тє.
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19.06.2023 15:19 Відповісти
Все це нажаль є...

А як щодо того, що ФБР отримало 17 записів розмов про хабар по 5 млн кожному з Байденів у справі бурізми.

Підтверджують, що ці документи є, нескекретні, проте відкрити конгресу не можуть, тому що постраждає інформатор

Це демократія, верховенство закону, чи наклеп?
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19.06.2023 19:41 Відповісти
По-перше, допоки не оприлюднили і не довели, то просто слухи, тобто, наклеп.
По-друге, справи Байдена то справи США, ми говоримо про Україну, а тому виправдовувати всю ту зелену мерзоту, бо хтось там щось про Байдена? Це що, ідіотизм чи якийсь інший психічний розлад?
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19.06.2023 20:26 Відповісти
На слухи, та наклеп не схоже

youtube.com/watch?v=mR-AC3GE7y0&t=1850s

починаючи з 12:30

сенатор США запитує у зама директора ФБР, чи секретний документ, де говориться що президент США взяв хабар - відповідь ні, не секретний, проте опублікувати не можемо

Якщо б документа не було, то так би і відповіли.

Ніхто нікого не виправдовує

Проте Україна проти росії, різні вагові категорії в економічному, людському, військовому плані

Тому потрібні союзники, котрі на жаль допомагають дуже повільно та потрохи,

і ця допомога в першу чергу залежить від США

тільки чомусь волю народа, підтриману обома партіями в Конгресі, відмовляється виконувати (точніше виконує потроху та повільно) саме адміністрація.
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19.06.2023 21:53 Відповісти
Є такий спосіб вести дискусію - САМ ДУРАК називається... Проблема не в Байдені, проблема в зеленій мерзоті. НАТО, ЄС? Та доки та мерзота при владі, не бачити їх нам. О це для нас є проблема. Саме то, чого прагне *****, так що все по плану сво?
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19.06.2023 22:01 Відповісти
Припиніть приписувати болванчику те, що вам хочеться.

Неповносправне все одно не усвідомлює, що йому підсовують і примушують прошамкотіти.
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20.06.2023 05:18 Відповісти
Значит что-то готовят. Разговоры о гарантиях и разных мирных планах ходят все чаще. Что предложат, вопрос, но чую сюрприз будет.
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19.06.2023 15:19 Відповісти
Хтось тут писав недавно, шо у керівництва України яйця по 17 гривень в двері не пролазять
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19.06.2023 15:19 Відповісти
В двері НАТО, уточнюю...
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19.06.2023 15:21 Відповісти
Та і в багато інших також.
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19.06.2023 15:49 Відповісти
І кевларові шоломи з чотирьохкроатною (мать вашу так!) націнкою від реальної вартості!
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19.06.2023 15:25 Відповісти
🤬 mogli i vzjati - hotj s umovami....ja nerozumiju ce🙄😠
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19.06.2023 15:21 Відповісти
Я абідєлась, чи абдєлалась, так зє!?
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19.06.2023 15:23 Відповісти
А хто сумніввався?
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19.06.2023 15:23 Відповісти
найвеличніший клован туди походу не поїде. Тьолка "абіділась", бо їй відкрито вказали на її ******** і злодійські замашки з відповідною ФАКтурою. Зе не ввійшов, а вляпався в світову історію, як і його орківський аналог.
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19.06.2023 15:25 Відповісти
та й навздогін... Воно думає, що якщо на всяких ООНах воно зриває оплески, то вже й крила дістало? А *****... Рукопотисканим воно зараз Є, бо так ТРЕБА... ТАК вирішили ПОВАЖНІ дядьки, завляки яким ми ще живі й якось дихаємо отут. Наразі мусимо тримати оту неголену морду в непраного виду кошульці, як лице України.
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19.06.2023 15:50 Відповісти
Я абідєлась, чи абдєлалась, так, зє-*******? Вам, сук@м, вже відкрито кажуть - ідіть у сраку зі своїми авторитарними замашками та корупцією. Як ми не зрозуміли, що обираючи зє! та слуг, ми обрали реваншистів-рашистів? Мудрий нарід, бл@дь
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19.06.2023 15:27 Відповісти
А я ...мрію..щоб рашисти пішли через Білорусію..на Европу
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19.06.2023 15:30 Відповісти
zachem ? tipa - tak vam evro-gejam i nado - za to sho nas neprinjali ?🙄
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19.06.2023 15:32 Відповісти
Ви покоління відосіків..покоління віртуальних ігор..Для Европейців--війна,це така компютерна гра..десь там...далеко..не в реальності...а якщо гинуть солдати .то вони мають ще декілька життів.
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19.06.2023 15:42 Відповісти
Tak - ale - mi povinni v tomu sho kacapi na vas napali ?
vi nezrozumili ce - jaksho kacapi poprut na nas , vam snarjadov ta tehniki nebude...
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19.06.2023 15:45 Відповісти
до чого тут снаряди...Я не хочу вас ображати.! Але дійсно Европейці живуть в іншому ..майбутньому вимірі..без війн ,без зазіхань на території..за право на Свободу..це добре!
Рашизм живе в 19 столітті...де немає не не те що Европейських цінностей ,але немає абсолютно ніяких цінностей..Пропоную вам знайти і переглянути на ютюбі відео,До і під час 2 світової війни.. і ви побачите одні і ті ж самі "цінності" Адольфа і пуціна..-ті ж самі декларування про розподіл світу..навіть в деталях ви побачите схожість..
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19.06.2023 16:08 Відповісти
tak ja i kak bi nesporju ob etom - prosto cikavo chomu vi hotite shob kacapi nas vbivali ? vam polegchae s tovo ?
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19.06.2023 16:11 Відповісти
не ображайтесь..ви мабуть молода людина..років з 30...уявіть собі...що на вас йде орда разів в тричі більша за LV. яка просто знищує ваші міста,стриає з лиця землі..Я просто гарантую...Впевнено гарантую,що LV за тиждень була б окупована.
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19.06.2023 16:23 Відповісти
u mene 45 let - ja svojo detstvo provel v sranom sovke. sgoden - skoreishe za vse bez pomoshi NATO nas bi za nedelu nestalo....ale... zachem VI nam takoe zhelaete ?? vi dumaete sho mi neznaem kto takie rusnja ?
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19.06.2023 16:28 Відповісти
Ви мабуть думаєте ,чи вважаєте ,що хтось ,чи це саме НАТо так би боронив вашу землю як не ви самі ,громадяни LV ?Це ваша земля..це ваш народ і ніхто не буде ваювати так Завзято,як ви самі..за свою землю та свій народ..
приклад? Афганістан
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19.06.2023 16:28 Відповісти
sgoden. ale ce neotmenjae dopomogu ot sojuznikov.
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19.06.2023 16:29 Відповісти
Ще вам напишу таке---пам'ятаєте гімн Інтернаціоналу? Ніхто не дасть нам свободи--ні бог ні цар і не герой..
ваші сусіди ,білоруси-ждуни ,очікують що хтось прийде і їх "асвабадіт"..За волю необхідно боротись..з кровью--так..з революціями як в Україні--так..а не на халяву ,сидіти і очікувати асвабадітєлєй
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19.06.2023 16:38 Відповісти
mi vzhe zrobili ce odin raz v 1918(tom) - proti voisk Bermonta - togda i poluchili nezavisimost....nado bude - zrobim ce znovu
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19.06.2023 16:43 Відповісти
НАТО ничего не стоило бы взять Украину в границах фактических территорий. Это означает что для неоккупированных территорий война бы закончилась. За оккупированные боролись бы мы сами. Что делает ес/нето? ухмыляясь говорит нам, да может и возьмем, а может и нет, но после победы. Вы понимаете, что это поощрение и гарантия путину,- воюй до последнего украинца, и Украина никогда не будет в нато.
Вы выдаете этим тварям визы, продолжаете приглашать их на олимпиады, выставки и конференции, и говорите, ах, это ж путин плохой, а русские хорошие. Держитесь там. И хорошего вам настроения.
Уже был прецедент в истории, когда подписал Хмельницкий договор с рашей против польши. Я слышу мнения, что может дать русским коридор в европу, и тогда уже мы посмотрим как вас стирают с лица земли. Ведь это же ясно видно, что Украина для вас - это 3й сорт, и ничего кроме ваших собственных шкур вас не волнует. Поэтому я понимаю
Хотя мы пока держимся, но без настроения.
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19.06.2023 22:59 Відповісти
Украина для вас - это 3й сорт.....🙄 eto vi prjamo citiruite iz rjuzke-tv. "da komu vi nuzhni" "budete tualeti miti" i.t.d
ухмыляясь говорит нам, да может и возьмем, а может и нет.....bred zelebobikov - NATO vam uzhe kotory god govorit - uberite moskovskuju shvalj iz vladi i specsluzhb , posadite ih.... a v otvet shto? jaica po 17...
мы посмотрим как вас стирают с лица земли.....chista kacapsky narativ - glavnoe shtob u soseda bylo takoe zhe gavno ili esho huzhe...
и ничего кроме ваших собственных шкур вас не волнует - esli bi eto bylo tak - vi by ne to shto himarsi nepoluchili bi , vam bi uzhe streljatj bylo bi nechem

dumaite shto vi pishete.
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20.06.2023 08:26 Відповісти
о да. Самый простой способ слиться- обвинить в кацапских нарративах. Слышь, товарищ. Я у себя дома сижу, под бомбами и пулями, хотя выезд мне открыт и работаю, во славу своей Родины. А вы сс*тесь из-за угла и рассказывайте мне про зебобиков или про яйца.
Ты молиться должен за Украину, вставая с утра, и ложась спать, еще 3 раза помолиться. Потому что когда Украина падет, или это все станет невыносимо, коридор откроется в вашу сторону. И никакое сша вам не поможет. Ибо воевать в основном придется вам, умирать вам, и бомбить будут вас, а не сша.
так что варежку закрой и не хами, если ты в гостях.
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20.06.2023 22:31 Відповісти
i vot opjatj : А вы сс*тесь из-за угла....когда Украина падет....И никакое сша вам не поможет....варежку закрой и не хами...

vyvod: tipichny kacapsky degenerat -> v spam pridurok.
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21.06.2023 08:27 Відповісти
ну если ты не сс*шься - приезжай. Встретим под Бахмут отвезем.
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21.06.2023 21:56 Відповісти
****... б їм була по перше там хороша система ППО авіація і ракети... Нато давно не воювала чисто мясом.... Відріжуть забезпечення і по всьому наступу... Наша війна це доказала....

Плюс бачив презентацію нових роїв дронів на АІ що вміють збиратись в групи для проникнення в приміщення і робити отвір в лобі.... то ніби для терористів але самі розумієте...

Але не підуть вони з банальної причини... діти орківської еліти зараз надалі живуть в ненависній Франції Англії і Сша... а більшість взагалі навчаються в Англії а не в раші....
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19.06.2023 15:53 Відповісти
але ви уявіть собі..що ця орда.саме орда багатотисячна лізе..якщо вони бились за унітази в Україні,щоб вони наробили в тій самій скажемо Польщі..їм м'яко кажучи на**рати ..вони б знащували і випалювали міста і села,як це робиться в Україні,це їхня тисячолітня суть існування--знищення і захоплення.Орда робила теж саме--спалити..захопити..взяти рабів,щоб хтось на них працював..Згадайте ссср..що маскалі робили? нічого не робили..республіки працювали на масковію
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19.06.2023 16:16 Відповісти
А у них осталось, с чем идти на Европу? Или Европа и НАТО будут спокойно смотреть как русня идёт их убивать? Виновата ваша власть в этом, что медленно шли процессы интеграции, страны Балтии уже в начале 90х взяли курс, на интеграцию, а ваши презы с московитами в это время заигрывали, подписал бы янукович ассоциацию, тогда в Вильнюсе, может и не было бы и майдана, и агрессии и войны этой, народ всегда на себе несёт всю тяжесть, решений правительств.
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20.06.2023 11:06 Відповісти
страну которая выбирает себе в руководители клоуна из окружения януковича , и который привел в страну реваншистов и любителей узкого мира ( не говоря уже про коррупционеров и откровенных грабителей и расхитителей казны ) ни кто не хочет видеть рядом , хотите жить - мы вам поможем вооружением , за ваши деньги , но один *** вы эту помощ ********** , так что живите пока в том говне которое сами для себя создали , ни кто вас за уши от туда тянуть не будет.
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19.06.2023 15:35 Відповісти
Не получается у зелени нахрапом взять, єто ж не вибори в Украине.
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19.06.2023 15:35 Відповісти
Тому що енергетикою , економікою, суддями і взагалі всім управляють кацапські кроти .
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19.06.2023 15:38 Відповісти
Водночас Столтенберг застеріг від прийняття замороженого конфлікту в Україні в обмін на припинення війни. Джерело:

Це попередження зеЛоху і Єрмаку.
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19.06.2023 15:41 Відповісти
ага
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19.06.2023 15:46 Відповісти
Фраза про "русский военный корабль" тепер у форматі татуювання
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19.06.2023 15:45 Відповісти
Эти игры называются "Ближе - дальше" - кому интересно, погуглите...
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19.06.2023 16:06 Відповісти
"Відчинені двері бачите? Не звертайте на них уваги, лізьте у вікно."
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19.06.2023 16:07 Відповісти
Я совсем не фанат Зе-команды, но не думаю что стОит их тут полоскать по этому поводу. Я думаю Зеля&Co реально пытаются присоединить Украину к НАТО. Проблема не в них, а в правящих Западом глобалистах-неомарксистах. Соросах-швабах. Давно пора понять что они реально не любят Украину, и никогда не допустят исчезновения режима в паРаше. Роисся полностью зависит от глобалистов и является их ударной дубиной. Контролируемая обезьяна с грананой, так сказать. Украине уже не один год морочат голову но реально соросы не хотят окончания этой войны. Это часть то1 самой провербиальной "мутной воды" которую неомарксисты используют для трансвормации мира в соответствии с оглашёнными в Давосе неомарксистскими трансформации мира.
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19.06.2023 16:08 Відповісти
Зеля&Co реально пытаются присоединить.....nahrapom ? tipa - vy vse nam dolzhni ?
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19.06.2023 16:13 Відповісти
а типа у нас не забрали яо и ракеты под заверения, что все будет хорошо. Вы реально уверены, что в случае вторжения в вашу страну, гарантии будут немножко лучше? или типа, вам все должны?
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19.06.2023 23:02 Відповісти
ta vi hotj napishite - KTO ZABRAL te NW i raketi....paRASHA...k tomu - zabrali u vas boegolovki - ostaljnoe vi sami i prodali.

или типа, вам все должны? ....mi celenapravleno dvigalis v nato primerno 7 -8 let , vipolnjaja vse normativi i trebovanija - eto vashi zelebobiki shcitajut shto im zakoni nepisani i dveri mozhna s nogi otkrivati.
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20.06.2023 08:31 Відповісти
сша с англией там не участвовали? и у нас нет 7-8 лет. У нас стоит вопрос жизни и смерти, но вам этого не понять
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20.06.2023 22:24 Відповісти
idi v sled za svoim korabeljom , kacap.
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21.06.2023 08:29 Відповісти
В реальному світі керують гроші. Допоки росія допомагала їх робити, її терпіли. Але вона остаточно втратила розум і почала ті гроші нищити. Жодні сороси у цьому не можуть бути зацікавлені.
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19.06.2023 16:17 Відповісти
Ахах, гарний анекдот про зелю
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07.07.2023 16:22 Відповісти
Допоки українці звужуватимуть фундаментальну проблему своєї країни (послідовне призначення погоджених олігархічною мафією осіб, що забезпечують її монопольний державний контроль в усіх сферах) до звинувачень чергових виконавчих директорів мафії на посаді Президента, Україна залишатиметься поза цивілізацією.

Ми маємо усвідомити, що від нас вимагають стати реальною демократією з відкритою економікою, нищівним ставленням до корупції і верховенством права. Лише тоді відчиняться усі двері, буде гарантована безпека від зазіхань псевдоімперців з півночі і на нас проллється справжній водоспад інвестицій.
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19.06.2023 16:08 Відповісти
Ага, а в штатах "верховенство права" прямо взірець для наслідування.
А демократія яка зі свободою слова - закачайся.
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20.06.2023 05:23 Відповісти
Все у порівнянні. Корупція не керує в цивілізованому світі, а в Україні державнамафіозна система на ній побудована.
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20.06.2023 11:34 Відповісти
Вам нравится ваша рашенская "суверенная демократия"? Каждому свое.
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20.06.2023 13:56 Відповісти
ну і "добре" - тепер у зе4ма є офіційна причина не їхати
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19.06.2023 16:19 Відповісти
ce bude pomilka.
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19.06.2023 16:23 Відповісти
звичайно що помилка! але тоді патрушев не злиє, що йому наобіцяв зе в омані
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19.06.2023 16:46 Відповісти
cei zliv vzhe nebude igrati nijakoi roli - azh do koncovki voini.....ale potim...bude razborki i bez vsjakiv zlivov - tak mene kazhetsa 😉
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19.06.2023 16:50 Відповісти
Можна говорити, сміятися але треба зрозуміти вже зараз Далі буде гірше, так як було вже не буде і ніхто не годуватиме нас довго Ще треба пам'ятати що борг треба повертати
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19.06.2023 16:24 Відповісти
знову буде неофіційне запрошення
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19.06.2023 16:32 Відповісти
Неужели даже сейчас, когда им стало понятно, что армия Русни полное дерьмо, они всё еще побаиваются и?!
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19.06.2023 16:41 Відповісти
"Ми всі хочемо, щоб ця війна закінчилася, але справедливий мир не може означати ОФІЦІЙНОГО ЗАПРОШЕННЯ УКРАЇНИ В НАТО. ЛИЦЕМІРНІ ГНИДИ
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19.06.2023 16:41 Відповісти
Это какой то позор
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19.06.2023 16:42 Відповісти
Якшо пан Столтенберг говорить, що НАТО обговорюватимуть у Вільнюсі програму "багаторічноі підтримки Украіни", - це означає що ще багато років Украіну в НАТО не прийиуть! Зрозуміли, ви, бовдури зелені, поцілуйте свого найвеличніщого в ср...!
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19.06.2023 16:56 Відповісти
Ніхто Україну в НАТО приймати не буде,поки 73% едіотов не образумятся і не викинуть цю жлобську владу і не почнуть вішати їх за мародерство.В ссср за сто тисяч вкрадених рублів був ростріл,а тут мерзота зелена вагонами грабують прицьому покидьок гетьманцев каже навчився у дими-грошей нема та ви тримайтесь,люди копійки віддають фронту,так ця мерзота і це разворовуе,Байден також намекнув зеленому клоуну,хто такий ермак ким він вибраний і хто його "упролномачивал" керувати державою,зелена мерзота не виправится,її треба ліквідувати як туболячку.
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19.06.2023 17:49 Відповісти
А нас уже мозоль на язиці від слів ес і нато
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19.06.2023 18:09 Відповісти
Якщо для вступу до НАТО зеленої футболки і кросівок виявилося недостатньо - можеш спробувати вдягнути фуражку, погони і сонцезахисні окуляри.
Але краще - припинити красти у своєї армії і союзників під час війни. (с)
Сунь-цзи
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20.06.2023 00:17 Відповісти
Недалекі продовжують вишукувати вади в України і не хочуть ні бачити, ні чути про те, що НАТО і не збиралося нас туди приймати.

Для чого ? Хай гинуть українці і Україна й далі буде буфером, який захищає ситий Захід.
Їм не болить ... а терендіти вони можуть справно.
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20.06.2023 05:26 Відповісти
 
 