Україну офіційно не запрошуватимуть до НАТО на саміті у Вільнюсі, - Столтенберг

Лідери НАТО не будуть запрошувати Україну приєднатися до Альянсу на саміті у Вільнюсі в липні.

Про це заявив генсек НАТО Єнс Столтенберг, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.

"На саміті у Вільнюсі та під час підготовки до саміту ми не обговорюємо офіційне запрошення", - сказав він.

Водночас Столтенберг застеріг від прийняття замороженого конфлікту в Україні в обмін на припинення війни.

"Ми всі хочемо, щоб ця війна закінчилася, але справедливий мир не може означати заморожування конфлікту та прийняття угоди, продиктованої Росією", - додав він.

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