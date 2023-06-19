Україну офіційно не запрошуватимуть до НАТО на саміті у Вільнюсі, - Столтенберг
Лідери НАТО не будуть запрошувати Україну приєднатися до Альянсу на саміті у Вільнюсі в липні.
Про це заявив генсек НАТО Єнс Столтенберг, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.
"На саміті у Вільнюсі та під час підготовки до саміту ми не обговорюємо офіційне запрошення", - сказав він.
Водночас Столтенберг застеріг від прийняття замороженого конфлікту в Україні в обмін на припинення війни.
"Ми всі хочемо, щоб ця війна закінчилася, але справедливий мир не може означати заморожування конфлікту та прийняття угоди, продиктованої Росією", - додав він.
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+31 18c49ed2
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+25 Super Gut
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+18 Грицько Добрий
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грушіяблука по 52 з дерев оббивати. Але у шоломах з кількакратною накруткою...
Так что там по предыдущим саммитам, была серьёзная разница или не было?
Заява Байдена про неможливість спрощення процедури вступу України до НАТО означає фактичне проголошення основної умови - "приберіть кротів".
Того, що ЗСУ "досягли рівня НАТО" вже давно замало - бо паралельно з цим наприклад підсанкційний Дубінський продовжує строчити доноси на Порошенка, проходить розправа над полковником Червінським, кейс Баканова з призначенням офіцерів ФСБ в українські спецслужби старанно замовчується;
а ще мутне рішалово вимиває з оборонки мільярди, війну використовують у власних інтересах у владі, розправляються з незручними ЗМІ і персонами, та користуючись інформаційною узурпацією продовжують відкатувати технології розбрату на власному населенні.
Так що виключно на хребті бійців ЗСУ заїхати до раю не вийде, як би багатьом не хотілось;
в Альянс вступає держава, а не окремо її збройні сили, це завдання для всіх громадян, буквально.
.................
Як бачите, емоційні гасла добре діють лише на телегдядача "єдиного", а не на прагматичних лідерів союзників, які все чудово бачать, тому президент США чітко поставив завдання, невиконане ще в 2019 - Думай.Тє.
А як щодо того, що ФБР отримало 17 записів розмов про хабар по 5 млн кожному з Байденів у справі бурізми.
Підтверджують, що ці документи є, нескекретні, проте відкрити конгресу не можуть, тому що постраждає інформатор
Це демократія, верховенство закону, чи наклеп?
По-друге, справи Байдена то справи США, ми говоримо про Україну, а тому виправдовувати всю ту зелену мерзоту, бо хтось там щось про Байдена? Це що, ідіотизм чи якийсь інший психічний розлад?
youtube.com/watch?v=mR-AC3GE7y0&t=1850s
починаючи з 12:30
сенатор США запитує у зама директора ФБР, чи секретний документ, де говориться що президент США взяв хабар - відповідь ні, не секретний, проте опублікувати не можемо
Якщо б документа не було, то так би і відповіли.
Ніхто нікого не виправдовує
Проте Україна проти росії, різні вагові категорії в економічному, людському, військовому плані
Тому потрібні союзники, котрі на жаль допомагають дуже повільно та потрохи,
і ця допомога в першу чергу залежить від США
тільки чомусь волю народа, підтриману обома партіями в Конгресі, відмовляється виконувати (точніше виконує потроху та повільно) саме адміністрація.
Неповносправне все одно не усвідомлює, що йому підсовують і примушують прошамкотіти.
vi nezrozumili ce - jaksho kacapi poprut na nas , vam snarjadov ta tehniki nebude...
Рашизм живе в 19 столітті...де немає не не те що Европейських цінностей ,але немає абсолютно ніяких цінностей..Пропоную вам знайти і переглянути на ютюбі відео,До і під час 2 світової війни.. і ви побачите одні і ті ж самі "цінності" Адольфа і пуціна..-ті ж самі декларування про розподіл світу..навіть в деталях ви побачите схожість..
приклад? Афганістан
ваші сусіди ,білоруси-ждуни ,очікують що хтось прийде і їх "асвабадіт"..За волю необхідно боротись..з кровью--так..з революціями як в Україні--так..а не на халяву ,сидіти і очікувати асвабадітєлєй
Вы выдаете этим тварям визы, продолжаете приглашать их на олимпиады, выставки и конференции, и говорите, ах, это ж путин плохой, а русские хорошие. Держитесь там. И хорошего вам настроения.
Уже был прецедент в истории, когда подписал Хмельницкий договор с рашей против польши. Я слышу мнения, что может дать русским коридор в европу, и тогда уже мы посмотрим как вас стирают с лица земли. Ведь это же ясно видно, что Украина для вас - это 3й сорт, и ничего кроме ваших собственных шкур вас не волнует. Поэтому я понимаю
Хотя мы пока держимся, но без настроения.
ухмыляясь говорит нам, да может и возьмем, а может и нет.....bred zelebobikov - NATO vam uzhe kotory god govorit - uberite moskovskuju shvalj iz vladi i specsluzhb , posadite ih.... a v otvet shto? jaica po 17...
мы посмотрим как вас стирают с лица земли.....chista kacapsky narativ - glavnoe shtob u soseda bylo takoe zhe gavno ili esho huzhe...
и ничего кроме ваших собственных шкур вас не волнует - esli bi eto bylo tak - vi by ne to shto himarsi nepoluchili bi , vam bi uzhe streljatj bylo bi nechem
dumaite shto vi pishete.
Ты молиться должен за Украину, вставая с утра, и ложась спать, еще 3 раза помолиться. Потому что когда Украина падет, или это все станет невыносимо, коридор откроется в вашу сторону. И никакое сша вам не поможет. Ибо воевать в основном придется вам, умирать вам, и бомбить будут вас, а не сша.
так что варежку закрой и не хами, если ты в гостях.
vyvod: tipichny kacapsky degenerat -> v spam pridurok.
Плюс бачив презентацію нових роїв дронів на АІ що вміють збиратись в групи для проникнення в приміщення і робити отвір в лобі.... то ніби для терористів але самі розумієте...
Але не підуть вони з банальної причини... діти орківської еліти зараз надалі живуть в ненависній Франції Англії і Сша... а більшість взагалі навчаються в Англії а не в раші....
Це попередження зеЛоху і Єрмаку.
или типа, вам все должны? ....mi celenapravleno dvigalis v nato primerno 7 -8 let , vipolnjaja vse normativi i trebovanija - eto vashi zelebobiki shcitajut shto im zakoni nepisani i dveri mozhna s nogi otkrivati.
Ми маємо усвідомити, що від нас вимагають стати реальною демократією з відкритою економікою, нищівним ставленням до корупції і верховенством права. Лише тоді відчиняться усі двері, буде гарантована безпека від зазіхань псевдоімперців з півночі і на нас проллється справжній водоспад інвестицій.
А демократія яка зі свободою слова - закачайся.
державнамафіозна система на ній побудована.
Але краще - припинити красти у своєї армії і союзників під час війни. (с)
Сунь-цзи
Для чого ? Хай гинуть українці і Україна й далі буде буфером, який захищає ситий Захід.
Їм не болить ... а терендіти вони можуть справно.