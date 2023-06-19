Солоність моря поблизу Одеси знизилася більш як удвічі
Відібрані проби морської води біля одеських пляжів показали, що солоність нижче норми у 2,2 раза.
Про це в телеграмі повідомила Одеська мерія, передає Цензор.НЕТ.
"У відібраних пробах морської води на пляжі "Ланжерон" солоність нижче норми у 2,2 раза; у відібраних пробах на 16-й станції В. Фонтана солоність також нижче норми у 2,2 раза", – ідеться у повідомленні.
Зазначається, що у пробах води, які взяли біля порту 14 червня, знову виявлено холероподібний вібріон НАГ 1 групи за Хейбергом. (Уперше вібріон виявили в пробах води від 10 червня.)
Також у мерії повідомили, що питна вода в місті відповідає нормам.
Нагадаємо, після підриву російськими окупантами греблі Каховської ГЕС в акваторії Чорного моря в Одеському районі виявлено сальмонелу та кишкову інфекцію.
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