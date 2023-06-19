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Солоність моря поблизу Одеси знизилася більш як удвічі

море

Відібрані проби морської води біля одеських пляжів показали, що солоність нижче норми у 2,2 раза.

Про це в телеграмі повідомила Одеська мерія, передає Цензор.НЕТ.

"У відібраних пробах морської води на пляжі "Ланжерон" солоність нижче норми у 2,2 раза; у відібраних пробах на 16-й станції В. Фонтана солоність також нижче норми у 2,2 раза", – ідеться у повідомленні.

Зазначається, що у пробах води, які взяли біля порту 14 червня, знову виявлено холероподібний вібріон НАГ 1 групи за Хейбергом. (Уперше вібріон виявили в пробах води від 10 червня.)

Також у мерії повідомили, що питна вода в місті відповідає нормам.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Одесі заборонили купатися на усіх пляжах

Нагадаємо, після підриву російськими окупантами греблі Каховської ГЕС в акваторії Чорного моря в Одеському районі виявлено сальмонелу та кишкову інфекцію.

Автор: 

Одеса (5476) Чорне море (1674)


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Потрібно очищати морську воду від сміття. Або чекати мінімум рік поки поступово сама очиститься. У водогоні вода дійсно в порядку бо йде з Дністра.
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19.06.2023 15:39 Відповісти
ага, все кинути і очищати попри мацкальські бомбардувальники і міни.
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19.06.2023 15:42 Відповісти
пані природа....то така штука..навіть коли на планеті ні однієї людини не стане...навіть однієї..природа знайде шлях до виживання.. природа очистистить все з часом, від наслідків-- людини-паразита
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19.06.2023 16:44 Відповісти
це зовсім не заважає будувати новобудови та готелі в пляжній зоні. І взагалі навіщо в такому випадку ті пляжі якщо море вже не море. Забудувати і всі діла!
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19.06.2023 16:02 Відповісти
Мабуть 0.007 мл, а було 0,014. Солоність при розрахунку будівництва та розрахунку вантажопідйомності судна 0,025. У Червоному морі та Перській затоці 0,037. У середині Сухого Лиману (Чорноморськ)-0.008-0.011.
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19.06.2023 16:30 Відповісти
море ж должно потом самооичистится по идее
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19.06.2023 17:16 Відповісти
 
 