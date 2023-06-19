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Виробник F-16 готовий навчати українських пілотів

f16

Головний операційний директор компанії Lockheed Martin Френк Сент-Джон заявив, що виробник винищувачів F-16 готовий допомогти українським пілотам у навчанні та обслуговуванні, якщо країни НАТО погодяться відправити ці літаки на допомогу Україні.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Голос Америки.

"Ми готові не тільки заповнити потреби в нових F-16, але й надати будь-які модифікації F-16, а також навчання, обладнання та системи", - сказав Сент-Джон.

Він наголосив, що рішення може бути ухвалено лише внаслідок переговорів між Україною, США та іншими західними союзниками. Lockheed Martin, найбільший підрядник Пентагону з продажу продукції оборонного призначення, не бере прямої участі у цих переговорах.

Сент-Джон зазначив, що українські військові продемонстрували "неймовірну здатність до навчання".

Читайте також: Наші пілоти полетять на F-16 за чотири місяці навчання, - Резніков

Озброєння Lockheed, в тому числі керована реактивна система залпового вогню GMLRS і ракети Javelin, допомогло ЗСУ у посиленні позицій на полі бою.

Українці, за словами Сент-Джона, "дуже швидко освоїли використання цих систем та користуються ними з великою ефективністю, тому я абсолютно впевнений, що українські пілоти освоять F-16 і зможуть дуже ефективно літати на них у короткі терміни".

Хоча навчання та техпідтримка здійснюватимуться в будь-якій третій країні, Lockheed може у довгостроковій перспективі розглянути можливість створення бази в Україні або поряд із нею після закінчення війни.

Зараз у всьому світі активно експлуатується близько 3000 винищувачів F-16. Lockheed планує збільшити виробництво літаків на заводі у Грінвіллі, штат Південна Кароліна. Очікується, що у найближчі кілька років завод зможе випускати щомісяця до чотирьох винищувачів.

Також читайте: Данія готова передати Україні винищувачі F-16, якщо США нададуть відповідний дозвіл, - в.о міністра оборони Поульсен

Автор: 

навчання (585) F16 F-16 (681)


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Топ коментарі
+9
Блин, я це вже казав про Рейнмиетал, а тепер скажу за Локхід Мартін. Вони повинні своїм конгресменам яйця відкручувати, шоб скоріше Україні передавали ті літаки. Бо 1)реклама, 2) це все не безкоштовно і це означає нові замовлення, 3) навіть якшо літаки передають треті країни, то їм все одно треба поповнювати їх парк, 4) аддон сейлз на **********, запчастини та техпідтримку..
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19.06.2023 15:53
+5
GREAT Congratulations to the USA! Much LOVE from UKRAINE to the USA! Україна любить, цінує та дуже поважає Сполучені Штати Амерки, висловлює безмежну вдячність за усю підтримку і допомогу! А у наших СОКОЛАХ ні на мить не сумнівайтеся - бойові, досвідчені, виважені, професійно підготовлені, мотивовані, тільки дайте їм якнайшвидше вже ті F-16, бо без ну ніяк! Слава УКРАЇНІ!
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19.06.2023 15:42
+3
Надеюсь что инфраструктуру наших аэродромов готовят к приему такого типа техники. Надеюсь что ИТС тоже переучивается на Ф-16.
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19.06.2023 15:49
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GREAT Congratulations to the USA! Much LOVE from UKRAINE to the USA! Україна любить, цінує та дуже поважає Сполучені Штати Амерки, висловлює безмежну вдячність за усю підтримку і допомогу! А у наших СОКОЛАХ ні на мить не сумнівайтеся - бойові, досвідчені, виважені, професійно підготовлені, мотивовані, тільки дайте їм якнайшвидше вже ті F-16, бо без ну ніяк! Слава УКРАЇНІ!
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19.06.2023 15:42 Відповісти
Надеюсь что инфраструктуру наших аэродромов готовят к приему такого типа техники. Надеюсь что ИТС тоже переучивается на Ф-16.
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19.06.2023 15:49 Відповісти
це дуже хороший виробник
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19.06.2023 15:43 Відповісти
Блин, я це вже казав про Рейнмиетал, а тепер скажу за Локхід Мартін. Вони повинні своїм конгресменам яйця відкручувати, шоб скоріше Україні передавали ті літаки. Бо 1)реклама, 2) це все не безкоштовно і це означає нові замовлення, 3) навіть якшо літаки передають треті країни, то їм все одно треба поповнювати їх парк, 4) аддон сейлз на **********, запчастини та техпідтримку..
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19.06.2023 15:53 Відповісти
ну й іще пару заводиків збудувати, шоби не 4 щомісяця, а бодай 10-20 )))

до речі, за рекламу джавлінів вони нам уже трохи винні
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19.06.2023 16:46 Відповісти
не треба заводиків. в Україні 4 танкових заводи. а бмп і танки чогось Зєля канючить в Заходу.
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19.06.2023 17:00 Відповісти
Так конгресмены с обеих партий - за

но исполнять должна администрация, и президент почемуто против

как вариант, из-за "красных линий", которые похоже связаны с делом о взятке от буризмы

и ктото этим пользуется, что управлять прездидентом

И если все это докажут, ФБР пока отказывается открывать документы - то да, в этом как ни парадоксально виновата Украина также

Злочевский гражданин Украины, фирма его, он похоже давал взятку, он записал эти разговоры - и теперь эти разговоры всплыли в ФБР и неизвестно у кого еще, раз есть мифические "красные линии"
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19.06.2023 18:44 Відповісти
Х. його зна. Висока політика і стільки всього задіяно шо про все і не узнаєш. Але аргумент з хабарями і Злочевським якийсь слабенький. Шоб хотів Байден показово покарати українців, то просто не дав би джавелінів і снарядів (причому до останнього Зєля і компанія розказували, шо то все не треба). І тоді без артилерії і протитанкових засобів хз чим би все закінчилося.
А подивившись на Штати і інші б нічого не дали. І тоді гарантована кабзда.
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19.06.2023 18:52 Відповісти
Там у справі є 17 записаних розмов, кажуть про 5 млн кожному сину і батьку

З них не заплатили податки - а це кримінальних злочин та в'язниця

Як не парадоксально, проте похоже на правду - Трамп заявив що це він розблокував поставки зброї Україні, котра була заблокована за часів Обами, та віцепрезидента Байдена

Тоді було захоплення Криму - і дісно нічого не давали, окрім порад, щоб "не стріляли"

Поставки хоч якісь повинні бути, тому що обидві партії підтримують.

Так, а що було? Закрили посольство, виїхали, всі наслідували приклад, дали 3 дні.

Санкції із аду, виявились такими, що за 2022 рік, росія заробила на 110млрд доларів більше, чим в 2021 році коли санкцій не було.

А закон про лендліз запропонував республіканець, до початку війни, щоб допомогти ДО, і це було в січні 2022
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19.06.2023 19:05 Відповісти
Нашо ви все це мені пишете? Коли захоплювали Крим, Байден не був презом. І я не вірю в доброго Трампа. Може ви можете навести приклад, яку таку зброю постачали США за часів його президенства?
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19.06.2023 19:07 Відповісти
В доброго Трампа не верю

Наверное надо сравнивать до декабря 2022 года

Трамп 45-й президент США з 20 січня 2017 до 20 січня 2021 року

Осенью 2018 года в Украину поставили американские катера "Айленд" (Island).

В том же 2018 году Киев получил первое летальное оружие от США - противотанковые самонаводящиеся ракеты "Джавелин" (Javelin). 37 пусковых установок и 210 ракет стоимостью 47 млн долларов.

За время президентства https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BF,_%D0%94%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%B4 Дональда Трампа американская военная помощь постоянно росла, достигая более 800 миллионов долларов. Американские военные инструкторы постоянно проводят учения украинских войск на Яворовском и Широколановском полигонах

По данным https://ru.wikipedia.org/wiki/Politico Politico в декабре 2021 года https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D1%82_%D0%94%D0%B6%D0%BE_%D0%91%D0%B0%D0%B9%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B0 администрация https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B6%D0%BE_%D0%91%D0%B0%D0%B9%D0%B4%D0%B5%D0%BD Джо Байдена , опасаясь усиления и без того напряженных отношений с Россией, отказала https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%BD Пентагону в отправке на Украину нескольких сотен дополнительных военных инструкторовhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%89%D1%8C_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D0%B5_%D0%B2_%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE-%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B5#cite_note-420 [

Один заблокировал строительство СП2, другой снял все запреты...
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19.06.2023 19:34 Відповісти
Спасибі, Господи та серу Сент Дону ,але ,чому не пів року раніше , кров людська не водиця, менше б загинуло наших ріднесеньких хлопців .
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19.06.2023 16:16 Відповісти
І відправляють F-16 Україну великими партіями вже понад року. Обіцянками.

"Сказав пан - кожух дам. І слово його тепле."©
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19.06.2023 17:20 Відповісти
Привет, не вынесла душа еврейских правил фб? )))
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19.06.2023 18:34 Відповісти
НАТА, пачєму нє дайотє нам всьо і сразу?
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19.06.2023 18:04 Відповісти
Шо бы не было эскалации, билять.
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19.06.2023 18:35 Відповісти
Взлететь и сесть может полгода хватит а выполнять боевые задачи надо 2-3 года тренировок, а технический персонал и того больше
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19.06.2023 20:13 Відповісти
 
 