Виробник F-16 готовий навчати українських пілотів

Головний операційний директор компанії Lockheed Martin Френк Сент-Джон заявив, що виробник винищувачів F-16 готовий допомогти українським пілотам у навчанні та обслуговуванні, якщо країни НАТО погодяться відправити ці літаки на допомогу Україні.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Голос Америки.

"Ми готові не тільки заповнити потреби в нових F-16, але й надати будь-які модифікації F-16, а також навчання, обладнання та системи", - сказав Сент-Джон.

Він наголосив, що рішення може бути ухвалено лише внаслідок переговорів між Україною, США та іншими західними союзниками. Lockheed Martin, найбільший підрядник Пентагону з продажу продукції оборонного призначення, не бере прямої участі у цих переговорах.

Сент-Джон зазначив, що українські військові продемонстрували "неймовірну здатність до навчання".

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Озброєння Lockheed, в тому числі керована реактивна система залпового вогню GMLRS і ракети Javelin, допомогло ЗСУ у посиленні позицій на полі бою.

Українці, за словами Сент-Джона, "дуже швидко освоїли використання цих систем та користуються ними з великою ефективністю, тому я абсолютно впевнений, що українські пілоти освоять F-16 і зможуть дуже ефективно літати на них у короткі терміни".

Хоча навчання та техпідтримка здійснюватимуться в будь-якій третій країні, Lockheed може у довгостроковій перспективі розглянути можливість створення бази в Україні або поряд із нею після закінчення війни.

Зараз у всьому світі активно експлуатується близько 3000 винищувачів F-16. Lockheed планує збільшити виробництво літаків на заводі у Грінвіллі, штат Південна Кароліна. Очікується, що у найближчі кілька років завод зможе випускати щомісяця до чотирьох винищувачів.

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