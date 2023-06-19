Виробник F-16 готовий навчати українських пілотів
Головний операційний директор компанії Lockheed Martin Френк Сент-Джон заявив, що виробник винищувачів F-16 готовий допомогти українським пілотам у навчанні та обслуговуванні, якщо країни НАТО погодяться відправити ці літаки на допомогу Україні.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Голос Америки.
"Ми готові не тільки заповнити потреби в нових F-16, але й надати будь-які модифікації F-16, а також навчання, обладнання та системи", - сказав Сент-Джон.
Він наголосив, що рішення може бути ухвалено лише внаслідок переговорів між Україною, США та іншими західними союзниками. Lockheed Martin, найбільший підрядник Пентагону з продажу продукції оборонного призначення, не бере прямої участі у цих переговорах.
Сент-Джон зазначив, що українські військові продемонстрували "неймовірну здатність до навчання".
Озброєння Lockheed, в тому числі керована реактивна система залпового вогню GMLRS і ракети Javelin, допомогло ЗСУ у посиленні позицій на полі бою.
Українці, за словами Сент-Джона, "дуже швидко освоїли використання цих систем та користуються ними з великою ефективністю, тому я абсолютно впевнений, що українські пілоти освоять F-16 і зможуть дуже ефективно літати на них у короткі терміни".
Хоча навчання та техпідтримка здійснюватимуться в будь-якій третій країні, Lockheed може у довгостроковій перспективі розглянути можливість створення бази в Україні або поряд із нею після закінчення війни.
Зараз у всьому світі активно експлуатується близько 3000 винищувачів F-16. Lockheed планує збільшити виробництво літаків на заводі у Грінвіллі, штат Південна Кароліна. Очікується, що у найближчі кілька років завод зможе випускати щомісяця до чотирьох винищувачів.
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до речі, за рекламу джавлінів вони нам уже трохи винні
но исполнять должна администрация, и президент почемуто против
как вариант, из-за "красных линий", которые похоже связаны с делом о взятке от буризмы
и ктото этим пользуется, что управлять прездидентом
И если все это докажут, ФБР пока отказывается открывать документы - то да, в этом как ни парадоксально виновата Украина также
Злочевский гражданин Украины, фирма его, он похоже давал взятку, он записал эти разговоры - и теперь эти разговоры всплыли в ФБР и неизвестно у кого еще, раз есть мифические "красные линии"
А подивившись на Штати і інші б нічого не дали. І тоді гарантована кабзда.
З них не заплатили податки - а це кримінальних злочин та в'язниця
Як не парадоксально, проте похоже на правду - Трамп заявив що це він розблокував поставки зброї Україні, котра була заблокована за часів Обами, та віцепрезидента Байдена
Тоді було захоплення Криму - і дісно нічого не давали, окрім порад, щоб "не стріляли"
Поставки хоч якісь повинні бути, тому що обидві партії підтримують.
Так, а що було? Закрили посольство, виїхали, всі наслідували приклад, дали 3 дні.
Санкції із аду, виявились такими, що за 2022 рік, росія заробила на 110млрд доларів більше, чим в 2021 році коли санкцій не було.
А закон про лендліз запропонував республіканець, до початку війни, щоб допомогти ДО, і це було в січні 2022
Наверное надо сравнивать до декабря 2022 года
Трамп 45-й президент США з 20 січня 2017 до 20 січня 2021 року
Осенью 2018 года в Украину поставили американские катера "Айленд" (Island).
В том же 2018 году Киев получил первое летальное оружие от США - противотанковые самонаводящиеся ракеты "Джавелин" (Javelin). 37 пусковых установок и 210 ракет стоимостью 47 млн долларов.
За время президентства https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BF,_%D0%94%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%B4 Дональда Трампа американская военная помощь постоянно росла, достигая более 800 миллионов долларов. Американские военные инструкторы постоянно проводят учения украинских войск на Яворовском и Широколановском полигонах
По данным https://ru.wikipedia.org/wiki/Politico Politico в декабре 2021 года https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D1%82_%D0%94%D0%B6%D0%BE_%D0%91%D0%B0%D0%B9%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B0 администрация https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B6%D0%BE_%D0%91%D0%B0%D0%B9%D0%B4%D0%B5%D0%BD Джо Байдена , опасаясь усиления и без того напряженных отношений с Россией, отказала https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%BD Пентагону в отправке на Украину нескольких сотен дополнительных военных инструкторовhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%89%D1%8C_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D0%B5_%D0%B2_%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE-%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B5#cite_note-420 [
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