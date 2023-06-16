Наші пілоти полетять на F-16 за чотири місяці навчання, - Резніков

Міністр оборони Олексій Резніков вірить, що українські пілоти зможуть освоїти F-16 набагато швидше, ніж за стандартні 6 місяців. Він вважає, що за 4 місяці українці зможуть опанувати західні винищувачі.

Про це повідомив Резніков в інтерв'ю "Настоящему Времени", передає Цензор.НЕТ.

"Всі публічно обговорюють, скільки часу потрібно українським пілотам, щоб освоїти F-16. Звучить уже всім відомий період: після тестування наших двох пілотів у Сполучених Штатах вважається, що до шести місяців буде достатньо.

Я оптимістично дивлюся на те, що наші досвідчені пілоти, з їхнім бажанням і прагненням, напевно, полетять швидше. Я маю на увазі не просто полетять, а вільно: з маневром, вночі, в парі. Я думаю, за чотири місяці це реалістично. Я так вважаю, тому що ми вміємо дивувати. Ми насправді такі, ми вміємо вчитися", - заявив Резніков.

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Резніков, зокрема розповів, що українські екіпажі освоїли системи "Цезар" за три тижні, хоча стандарт мінімум три місяці: "Французи, поляки були в захваті! Тому що вони не просто взяли і закінчили курс, вони реально виконували всі завдання, які ставляться перед екіпажем, який навчається три місяці".

Системи ППО "Петріот" українці опанували за 10 тижнів, хоча стандартний час підготовки екіпажу - десять місяців.

Тому міністр впевнений, що українські пілоти полетять швидше, ніж за шість місяців: "Однак не може пілот літати самостійно. Йому потрібні інженери, техніки, обслуговування, зброярі, заправники тощо. Це надскладна техніка. Ось цей курс навчання, він довший, ніж чотири місяці. І, якщо в нас є пілоти, які розмовляють англійською мовою, і швидше це опанують, то інженерів і техніків дещо менше".

Крім того, паралельно потрібно буде готувати інфраструктуру: потрібно підготувати для цього аеродроми, підготувати укриття, потрібно обслуговувати.

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За його словами, аеродроми для цих літаків будуть усередині України.

При цьому він наголосив, що Україна зможе отримати літаки не раніше Нового 2024 року.