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Наші пілоти полетять на F-16 за чотири місяці навчання, - Резніков

f-16

Міністр оборони Олексій Резніков вірить, що українські пілоти зможуть освоїти F-16 набагато швидше, ніж за стандартні 6 місяців. Він вважає, що за 4 місяці українці зможуть опанувати західні винищувачі.

Про це повідомив Резніков в інтерв'ю "Настоящему Времени", передає Цензор.НЕТ.

"Всі публічно обговорюють, скільки часу потрібно українським пілотам, щоб освоїти F-16. Звучить уже всім відомий період: після тестування наших двох пілотів у Сполучених Штатах вважається, що до шести місяців буде достатньо.

Я оптимістично дивлюся на те, що наші досвідчені пілоти, з їхнім бажанням і прагненням, напевно, полетять швидше. Я маю на увазі не просто полетять, а вільно: з маневром, вночі, в парі. Я думаю, за чотири місяці це реалістично. Я так вважаю, тому що ми вміємо дивувати. Ми насправді такі, ми вміємо вчитися", - заявив Резніков.

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Резніков, зокрема розповів, що українські екіпажі освоїли системи "Цезар" за три тижні, хоча стандарт мінімум три місяці: "Французи, поляки були в захваті! Тому що вони не просто взяли і закінчили курс, вони реально виконували всі завдання, які ставляться перед екіпажем, який навчається три місяці".

Системи ППО "Петріот" українці опанували за 10 тижнів, хоча стандартний час підготовки екіпажу - десять місяців.

Тому міністр впевнений, що українські пілоти полетять швидше, ніж за шість місяців: "Однак не може пілот літати самостійно. Йому потрібні інженери, техніки, обслуговування, зброярі, заправники тощо. Це надскладна техніка. Ось цей курс навчання, він довший, ніж чотири місяці. І, якщо в нас є пілоти, які розмовляють англійською мовою, і швидше це опанують, то інженерів і техніків дещо менше".

Крім того, паралельно потрібно буде готувати інфраструктуру: потрібно підготувати для цього аеродроми, підготувати укриття, потрібно обслуговувати.

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За його словами, аеродроми для цих літаків будуть усередині України.

При цьому він наголосив, що Україна зможе отримати літаки не раніше Нового 2024 року.

Автор: 

Резніков Олексій (1446) F16 F-16 (677)


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Топ коментарі
+8
інформація, коли вони полетять, повинна бути секретною. а дибіл гєзніков вже анонсує і пздить на весь світ, чьмо йбане.
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16.06.2023 22:46
+6
піар та піздеж його все.... гидотна потвора-крадій
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16.06.2023 22:47
+5
Екзамен будуть здавати над москвою
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16.06.2023 22:39
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Екзамен будуть здавати над москвою
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16.06.2023 22:39 Відповісти
Якби не Зелох Боневтік,вже літали.
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16.06.2023 22:40 Відповісти
якби не кравчук з кучмою і інша ******* то нічого б цього не було
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16.06.2023 23:25 Відповісти
Українські лідери винуваті в тому, що США бояться РФ, тому нам майже нічого не дають?
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16.06.2023 23:45 Відповісти
США не бояться РФ. Політика це не чорне і біле, це власні інтереси.
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16.06.2023 23:53 Відповісти
Саме бояться. Якби РФ не мала ядерного арсеналу, допомога була б значно більшою.

Але навіть якщо вам повірити, типу це їх власні інтереси робити війну якомога довшою, щоб ще сотні тисяч українців загинули, мільйони що виїхали ніколи не повернулися, вони - цинічні мерзоти.
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17.06.2023 00:27 Відповісти
Допомога до ЯО ніякого стосунку не мае. ЯО існуе для попередження удару іншим ЯО. А не конвенційної зброї.
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17.06.2023 02:00 Відповісти
Ще й як має. США всерйоз вірить в можливість третьої світової, типу якщо "забагато допоможуть" Україні, і РФ програє занадто швидко, то буде ядерка.

Вони це буквально недавно озвучували. Реально бояться.

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17.06.2023 02:07 Відповісти
Ядрьона війна? Та ще й за якусь Україну? А навіщо воно їм потрібне? Переважна більшість американців живуть дуже непогано, на відміну від більшості москалів, тому вони не хочуть втрачати свої надбання. На відміну від кацапів, які самі живуть в гівні, і хочуть щоб всі інші так само жили. Тому "бояться" то не зовсім вірне визначення.
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17.06.2023 09:25 Відповісти
Окей, вони відверто нехтують життями та добробутом українців, бо вважають що існує можливість третьої світової.

Довготривала війна суто демографічно нас зруйнує як націю. Вже 40% з 7 мільйонів біженців (жінок, дітей) не хочуть повертатися, подумай що буде в 2024, 2025. Народжуваність впала нижче 1 дитини на жінку.
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17.06.2023 11:40 Відповісти
Я не зрозумів. Ви пропонуєте американцям почати третю світову чи що? Скажіть, а Ви особисто дуже переймалися війною в Сирії, коли там москалі робили те ж саме що і в Україні?
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17.06.2023 20:31 Відповісти
Ти бажаєш Україні поразки? Щоб нам менше допомагали?
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17.06.2023 21:58 Відповісти
Де Ви в мене це побачили?
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17.06.2023 23:44 Відповісти
"Ви пропонуєте американцям почати третю світову чи що?"
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18.06.2023 01:06 Відповісти
Як це стосується: "Ти бажаєш Україні поразки? Щоб нам менше допомагали?"

Я впевнений, що більшості американців по-барабану війна в Україні, але не по-барабану зниження рівня їхнього життя, який знижується і від того, що Америка допомагає Україні (трамп та трампісти працюють). Таке пояснення годиться? )
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18.06.2023 12:01 Відповісти
Рівень їх життя через Україну ніяк не знижується, ці речі не взаємопов'язані. Вони без проблем могли б допомагати значно більше.
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18.06.2023 13:44 Відповісти
Розкажи це американцям.
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18.06.2023 14:16 Відповісти
Одні марафони .
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16.06.2023 22:45 Відповісти
інформація, коли вони полетять, повинна бути секретною. а дибіл гєзніков вже анонсує і пздить на весь світ, чьмо йбане.
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16.06.2023 22:46 Відповісти
піар та піздеж його все.... гидотна потвора-крадій
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16.06.2023 22:47 Відповісти
А поляки кажуть вистачить півтора-два місяця , бо наші пілоти дуже розумні . Чому у резнікова 4 місяці ?
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16.06.2023 22:48 Відповісти
Тому що велика різниця «полетіти» і виконати завдання певної складності, довести процеси до автоматизму, швидко «читати» прилади»і т.п.
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16.06.2023 22:57 Відповісти
А я вірю полякам ! А резнікову ні , бо це мабудь не входить , в якийсь їх зелений план проти України.
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16.06.2023 23:05 Відповісти
А я вірю тим, хто ці літаки робив.

Тобто, Вася з водокачки може казати що завгодно. Важливо, що скаже товариш Маузер.
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16.06.2023 23:45 Відповісти
кацапів хоче наїбать
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16.06.2023 23:21 Відповісти
Ага , тільки поки він постійно українців на..бує .
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16.06.2023 23:27 Відповісти
та нас все життя найобують , то може хоч раз кацапів
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16.06.2023 23:44 Відповісти
Термін опанування західних винищувачів в Трускавці складав би 2 тижні.
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16.06.2023 23:03 Відповісти
F-16 не панацея. Это устаревшая модель, по характеристикам не сильно от Мигов отличаются. Но на замену Мигам пойдет.
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16.06.2023 23:14 Відповісти
Вони по всім параметрам сильніші за МиГалки.
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16.06.2023 23:54 Відповісти
Это не так. Только по полезной нагрузке значительно лучше. Остальное примерно одинаково, либо даже хуже. Вот подробный разбор:
https://www.youtube.com/watch?v=6pddBb0MJ1U
F-16 нужны не потому, что они лучше, а потому, что Миги и запчасти к ним заканчиваются. А производитель очевидно поставлять не будет.
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17.06.2023 08:58 Відповісти
 
 