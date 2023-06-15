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Новини Війна
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Навчання українських пілотів на F-16 вже почалося, - Столтенберг

f16

Союзники по НАТО вже почали навчання українських пілотів на літаках F-16. Коли саме передадуть винищувачі, поки що невідомо.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна, про це заявив генсек НАТО Єнс Столтенберг.

"По-перше, я вітаю рішення кількох країн-членів Альянсу далі підтримувати Україну під час навчання пілотів. І також пізніше ми можемо прийняти рішення щодо надання реактивних літаків 4-го покоління F-16", - сказав він.

Генсек НАТО також подякував Данії за те, що вона відіграє керівну роль у забезпеченні цих питань, і готовність навчати українських пілотів.

"Коли конкретно це рішення буде прийнято ще не відомо. Але вже ясно, що навчання почалося і це дає нам змогу тоді надати літаки. Тому що будуть готові пілоти, які можуть ними керувати", - додав Столтенберг.

Також читайте: Навчання українських пілотів на F-16 в Нідерландах розпочнеться найближчими місяцями

Автор: 

військові навчання (2776) Столтенберг Єнс (1596) F16 F-16 (674)


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Тільки війна, яка вже розпочата, може зупинити нову війну. Немає потреби прикидатися і намагатися заспокоїти нашу совість, не постачаючи Україні нічого, окрім зброї, причому надто пізно.

Народ України воює за нас, а діти України захищають нас від путінського божевілля.

Повторення мантри про те, що НАТО не може допомогти Україні, вже звучить пафосно і показує боягузтво Заходу.

Путін це теж бачить.

Хоча він швидко вчиться.
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15.06.2023 11:14 Відповісти
На F-16 Соколи злетіли,
Бо не пробачать в Україні жертв.
Їх крила посиніли й пожовтіли,
Ці літаки несуть кацапу смерть.
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15.06.2023 11:16 Відповісти
Я впевнений знайдеться не один десаток відставних пілотів Ф-16 і техніків, які погодилися вступути в іностранний легіон як пілоти ф-16 чи ф-18, поки наші пілоти вчилися!!!! Шо за отмази вони кидиють
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15.06.2023 11:27 Відповісти
Так! Час настав схрестить приціли-
Під небом українських нив..
Лупіть рашистів - що є сили..
І щоб москаль в нас більше неходив..
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15.06.2023 11:41 Відповісти
И хорошо, что неизвестно время передачи F-16 - не будет обычного трепа в интернете.👍
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15.06.2023 12:50 Відповісти
І підготовка персоналу для обслуговування вже почалася ? І підготовка летовищ захищених *********** ППО ? Ми повинні завжди йти на крок попереду ворога, щоб перемагати !
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15.06.2023 15:53 Відповісти
 
 