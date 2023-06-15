Навчання українських пілотів на F-16 вже почалося, - Столтенберг
Союзники по НАТО вже почали навчання українських пілотів на літаках F-16. Коли саме передадуть винищувачі, поки що невідомо.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна, про це заявив генсек НАТО Єнс Столтенберг.
"По-перше, я вітаю рішення кількох країн-членів Альянсу далі підтримувати Україну під час навчання пілотів. І також пізніше ми можемо прийняти рішення щодо надання реактивних літаків 4-го покоління F-16", - сказав він.
Генсек НАТО також подякував Данії за те, що вона відіграє керівну роль у забезпеченні цих питань, і готовність навчати українських пілотів.
"Коли конкретно це рішення буде прийнято ще не відомо. Але вже ясно, що навчання почалося і це дає нам змогу тоді надати літаки. Тому що будуть готові пілоти, які можуть ними керувати", - додав Столтенберг.
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Тільки війна, яка вже розпочата, може зупинити нову війну. Немає потреби прикидатися і намагатися заспокоїти нашу совість, не постачаючи Україні нічого, окрім зброї, причому надто пізно.
Народ України воює за нас, а діти України захищають нас від путінського божевілля.
Повторення мантри про те, що НАТО не може допомогти Україні, вже звучить пафосно і показує боягузтво Заходу.
Путін це теж бачить.
Хоча він швидко вчиться.
Бо не пробачать в Україні жертв.
Їх крила посиніли й пожовтіли,
Ці літаки несуть кацапу смерть.
Під небом українських нив..
Лупіть рашистів - що є сили..
І щоб москаль в нас більше неходив..