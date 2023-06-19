Сі Цзіньпін запевнив, що Китай не постачатиме зброї РФ, - Блінкен

Влада Китаю в черговий раз підкреслила, що не передає і не передаватиме зброю Росії для її війни проти України.

Про це заявив на брифінгу державний секретар США Ентоні Блінкен після переговорів з главою КНР Сі Цзіньпіном, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

"Це не новина, що Китай говорив останніми тижнями і повторював не лише нам, але й багатьом іншим країнам, що вони не надають і не надаватимуть Росії летальну допомогу для використання в Україні, і це важливе зобов'язання та важлива політика", - наголосив голова Державного департаменту США.

При цьому Блінкен наголосив, що США зараз непокоїть можливість передачі військової допомоги Росії китайськими приватними компаніями. У деяких випадках такі постачання можуть бути "явно спрямовані на зміцнення військового потенціалу Росії в Україні".

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"Це викликає занепокоєння, і я вказав на це нашим китайським колегам і закликав їх бути пильними у цьому питанні", - додав держсекретар.