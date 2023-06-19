УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
11706 відвідувачів онлайн
Новини
3 795 25

Сі Цзіньпін запевнив, що Китай не постачатиме зброї РФ, - Блінкен

путін,сі

Влада Китаю в черговий раз підкреслила, що не передає і не передаватиме зброю Росії для її війни проти України.

Про це заявив на брифінгу державний секретар США Ентоні Блінкен після переговорів з главою КНР Сі Цзіньпіном, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

"Це не новина, що Китай говорив останніми тижнями і повторював не лише нам, але й багатьом іншим країнам, що вони не надають і не надаватимуть Росії летальну допомогу для використання в Україні, і це важливе зобов'язання та важлива політика", - наголосив голова Державного департаменту США.

При цьому Блінкен наголосив, що США зараз непокоїть можливість передачі військової допомоги Росії китайськими приватними компаніями. У деяких випадках такі постачання можуть бути "явно спрямовані на зміцнення військового потенціалу Росії в Україні".

Читайте на "Цензор.НЕТ": МЗС КНР заперечує поставки бронетехніки в РФ: Докладаємо зусиль для мирного діалогу, а не постачаємо зброю

"Це викликає занепокоєння, і я вказав на це нашим китайським колегам і закликав їх бути пильними у цьому питанні", - додав держсекретар.

Автор: 

Китай (4636) зброя (7479) росія (65442) Блінкен Ентоні (1157)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+6
Дядько Сі бреше. І Блінкен повинен цей факт донести до Байдена. Висновки зрозумілі🤷
показати весь коментар
19.06.2023 16:11
+3
Що вже поділили Московію?!
показати весь коментар
19.06.2023 16:10
+3
якраз московію пропонують залишити для виплат репарацій Заходу, зараз визначають кількість народних республік
показати весь коментар
19.06.2023 16:23
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Що вже поділили Московію?!
показати весь коментар
19.06.2023 16:10 Відповісти
якраз московію пропонують залишити для виплат репарацій Заходу, зараз визначають кількість народних республік
показати весь коментар
19.06.2023 16:23 Відповісти
Тут скоріш Китай хотів нас поділити й домовитися.
показати весь коментар
19.06.2023 16:59 Відповісти
Дядько Сі бреше. І Блінкен повинен цей факт донести до Байдена. Висновки зрозумілі🤷
показати весь коментар
19.06.2023 16:11 Відповісти
як це буде китайською:
Спі Здел
показати весь коментар
19.06.2023 16:23 Відповісти
撒谎
показати весь коментар
19.06.2023 16:53 Відповісти
зараз ще Байден відновить з Китаєм відносини який рижий трамп обнулив, все це на фоні перетворення рашки на зону 404. Хай-тек так
показати весь коментар
19.06.2023 16:24 Відповісти
Про зброю зрозуміло. А про компоненти, з яких рашисти виготовляють зброю? А про "весільні дрони", які "льохкім двіженієм рукі" перетворюються на зброю "індивідуального ураження"? Чи про це "не на часі"?
показати весь коментар
19.06.2023 16:30 Відповісти
Сі Цзіньпін запевнив, що Китай не постачатиме зброї РФ,

Ніби чемпіонат світу хто більше лукавить і обманює; Пу чи Сі.
показати весь коментар
19.06.2023 16:32 Відповісти
Все, що сказало Сі, треба ділити на 100.
показати весь коментар
19.06.2023 16:32 Відповісти
Ну да, ну да ... В РФ Китай может и не будет ничего поставлять. Китай просто будет поставлять в Сев. Корею и Иран. Причем не готовую продукцию (чтобы не спалиться), а комплектующие, технологии, з/ч, сырье, т.е. все то, что позволит в несколько раз увеличить производство военной продукции этими странами.
показати весь коментар
19.06.2023 16:48 Відповісти
撒谎
показати весь коментар
19.06.2023 16:54 Відповісти
不是謊言，而是放
показати весь коментар
19.06.2023 17:04 Відповісти
他妈的
показати весь коментар
19.06.2023 17:05 Відповісти
讓我笑了
показати весь коментар
19.06.2023 17:07 Відповісти
俄罗斯军舰操你
показати весь коментар
19.06.2023 17:08 Відповісти
去了真相！
показати весь коментар
19.06.2023 17:11 Відповісти
Сі Цзіньпін запевнив, що Китай не постачатиме зброї РФ, чого не можуть запевнити самі США.продаючи в 3,14рацію і патрони сотнями тисяч і елементи електроніки для виробництва рашистом ракет
показати весь коментар
19.06.2023 17:07 Відповісти
Китайозам повірити- себе не поважати.
показати весь коментар
19.06.2023 17:20 Відповісти
****** как троцкий!ни единому его слову не верю!
показати весь коментар
19.06.2023 17:20 Відповісти
Помню ещё в 2012 м ху*ло запевняло, что никогда не будет претендовать на Крым, потому как общепризнанные государственные границы и договор с Украиной о дружбе.
показати весь коментар
19.06.2023 17:24 Відповісти
我不相信
показати весь коментар
19.06.2023 17:30 Відповісти
А головне- Блінкен заявив,що Америка проти незалежності Тайвані((
показати весь коментар
19.06.2023 18:02 Відповісти
Узкоглазым верить- себя не уважать! Неужели Блинкен ещё в этом не убедился?
показати весь коментар
19.06.2023 20:25 Відповісти
Сі Цзіньпін запевнив, що Китай не постачатиме зброї РФ, - Блінкен

"Мой ангел, я любви не стою! Но притворитесь!
Этот взгляд.
Всё может выразить так чудно!
Ах, обмануть меня не трудно!..
Я сам обманываться рад! (с)
показати весь коментар
19.06.2023 21:13 Відповісти
 
 