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Новини Санкції проти Росії
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Велика Британія дозволить підсанкційним росіянам жертвувати заморожені кошти Україні, - МЗС

велика,британія

Нове законодавство Великої Британії передбачає можливість для росіян, які потрапили під санкції, жертвувати заморожені кошти на відновлення України.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомили ЄП у пресслужбі МЗС країни.

Раніше повідомлялось, що Велика Британія запровадила нове законодавство, яке дозволяє зберігати санкції проти Росії, поки Москва не виплатить компенсацію Україні.

Міністр Джеймс Клеверлі розповів, що уряд запроваджує новий спосіб поводження із замороженими російськими активами, які можуть бути пожертвувані на відновлення України.

"Ці нові заходи – на додаток до нашого найбільшого в історії пакета санкцій – показують, що Велика Британія готова і здатна розчистити нові шляхи для того, щоб російські гроші дійшли до українського народу", - зазначив міністр фінансів Джеремі Хант.

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В МЗС зазначили, що росіяни, які перебувають під санкціями і заявляють, що підтримують Україну, тепер також матимуть можливість зробити правильний вчинок – пожертвувати свої заморожені кошти на відновлення України.

Наголошують, що це буде добровільний процес, в рамках якого підсанкційні особи можуть подати заявку на розблокування коштів з конкретною метою підтримки відновлення та реконструкції України.

Не буде жодного примусу до переказу коштів, а також жодних пропозицій щодо послаблення санкцій в обмін на пожертвування, пояснили в МЗС Британії. При цьому йдеться саме про заморожені кошти, якими підсанкційні росіяни все одно не мають змоги користуватися.

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"Немає переговорів із цими людьми, немає домовленостей з ними про те, що вони отримають щось в обмін на це. Йдеться про тих осіб, хто вже зараз не має доступу до цих грошей і хоче перерахувати гроші Україні добровільно", - пояснило джерело "Європейської правди" в уряді Велиикої Британії.

Також, за його словами, уряд не планує робити публічним перелік тих, хто вирішив добровільно пожертвувати Україні заморожені активи.

"Але за тими, хто вирішив передати гроші Україні, лишається право самим повідомити про це", - пояснило джерело.

Точні механізми роботи фонду, який розподілятиме добровільні пожертви підсанкційних росіян, будуть оголошені в належний час, зазначили в МЗС.

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Автор: 

Велика Британія (5620) санкції (11900)


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Топ коментарі
+3
А не смогут этой лазейкой воспользоваться для вывода денег?
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19.06.2023 16:18
+3
Дуже ПОГАНО!
ЗЕ-скоти будуть за відсоток рятувати їм ці гроші.
Наприклад, Арахамія вже в перших рядах "волонтерів" на цю схему.
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19.06.2023 16:22
+2
тепер руzмразоти будуть шукать за процент відкату укр мавп тіпу Арахамія, які будуть згодні на схематоз та співпрацю.
нинішня влада продасть за хабарі і країну і мати
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19.06.2023 16:30
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А не смогут этой лазейкой воспользоваться для вывода денег?
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19.06.2023 16:18 Відповісти
Наші щось "наарахамлять", стовідсотково.
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19.06.2023 16:26 Відповісти
Ну от буде як в Україні зараз з зеленими корупціонерами - вкрав мільярд, купив дронів на 50 млн, і ти вже чесна і поважна людина, патріот.
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19.06.2023 16:21 Відповісти
Дуже ПОГАНО!
ЗЕ-скоти будуть за відсоток рятувати їм ці гроші.
Наприклад, Арахамія вже в перших рядах "волонтерів" на цю схему.
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19.06.2023 16:22 Відповісти
Класичний англійський гумор.
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19.06.2023 16:26 Відповісти
Тільки цільове призначення! Наприклад снаряди / ракети для ЗСУ. Може, хоч на цьому наші мародери спіткнуться та не зможуть вкрасти.
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19.06.2023 16:29 Відповісти
Для наших мародерів перепон не існує.
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19.06.2023 16:42 Відповісти
тепер руzмразоти будуть шукать за процент відкату укр мавп тіпу Арахамія, які будуть згодні на схематоз та співпрацю.
нинішня влада продасть за хабарі і країну і мати
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19.06.2023 16:30 Відповісти
чудовий хід. Бо, напевно, британськими законами не передбачена передача арештованих коштів на користь України. Тому ми їх хрін знає коли отримаємо. А так вони одразу зайдуть на рахунки України. Щоб тільки у підсумку не пішли на закупівлю яєць в літрах та шоломи в кубометрах...
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19.06.2023 17:33 Відповісти
Добровільно кацапи давати гроші не будуть поки не заберуть в них
Європа це ще не зрозуміла
Жодний кацап не віддасть нічого за власним бажанням
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30.10.2023 22:02 Відповісти
 
 