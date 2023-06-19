У Циркунах на Харківщині розміновано 80% забудови, - ОВА
У селі Циркуни, що потрапило в програму відбудови за принципом "краще, ніж було", забудова розмінована на 80%.
Про це повідомив начальник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Наразі рішення Кабінету Міністрів не змінено, тому ми працюємо, і завдання перед військовою адміністрацією - скоординувати всі дії щодо розмінування. Забудова вже розмінована принаймні на рівні 80%, і зараз будемо чекати від Агенції відновлення планів щодо відновлення цього населеного пункту. Якщо будуть зміни в постанові, будемо пропонувати або альтернативний населений пункт, або чекати, поки не зміниться обстановка", - розповів Синєгубов.
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