У Циркунах на Харківщині розміновано 80% забудови, - ОВА

У селі Циркуни, що потрапило в програму відбудови за принципом "краще, ніж було", забудова розмінована на 80%.

Про це повідомив начальник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Наразі рішення Кабінету Міністрів не змінено, тому ми працюємо, і завдання перед військовою адміністрацією - скоординувати всі дії щодо розмінування. Забудова вже розмінована принаймні на рівні 80%, і зараз будемо чекати від Агенції відновлення планів щодо відновлення цього населеного пункту. Якщо будуть зміни в постанові, будемо пропонувати або альтернативний населений пункт, або чекати, поки не зміниться обстановка", - розповів Синєгубов.

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