Спецтребунал над керівництвом РФ може запрацювати у 2024 році, - Веніславський

Міжнародний Спецтрибунал над військово-політичним керівництвом РФ за скоєння злочину агресії проти України може запрацювати у 2024 році.

Про це заявив член Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки, представник Президента у ВР Федір Веніславський, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

За його словами, практично всі цивілізовані країни світу підтримали створення міжнародного спецтрибуналу для притягнення російського диктатора Володимира Путіна та його найближчого оточення до відповідальності за агресивну війну, яку вони розв’язали проти України. Однак Веніславський зауважив, що питання формату трибуналу досі залишається дискусійним.

Він уточнив, що деякі партнери наполягають на тому, що для притягнення до відповідальності російського військово-політичного керівництва має застосовуватися юридична система права України із залученням міжнародних суддів. Веніславський зауважив, що найбільш прийнятним варіантом для України є створення окремого спеціального міжнародного трибуналу на зразок Нюрнберзького процесу. Наразі триває активна дискусія з приводу остаточного формату спецтрибуналу.

Щодо термінів створення і початку роботи відповідного судового механізму Веніславський зазначив: "Щойно ми узгодимо всі позиції з партнерами і вийдемо на фінішний варіант — процес створення суду не займатиме багато часу, адже всі документи будуть готові. Якщо оптимістично, я думаю, що цей суд запрацює наприкінці цього року, а якщо реалістично, думаю, що це відбудеться вже в 2024 році".

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Він додав, що для притягнення до відповідальності всіх воєнних злочинців можуть застосовувати Міжнародний кримінальний суд, українські суди, а також спеціальний міжнародний трибунал, створений у майбутньому.