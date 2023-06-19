З визволених П’ятихаток евакуювали 6 людей, - Запорізька ОВА

Вдалося евакуювати 6 людей із села П’ятихатки Запорізької області, яке нещодавно визволили Сили Оборони.

Про це в ефірі телемарафону повідомив голова Запорізької ОВА Юрій Малашко, передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

За його словами, обласна військова адміністрація наразі не має прямого доступу до населеного пункту, евакуацію проводять військові.

"Наприклад, у звільнених П'ятихатках ми вже евакуювали одну сім'ю, шестеро людей вже перебувають у більш безпечному місці", - зазначив він.

Малашко розповів, що зараз евакуйовані перебувають у легкому шоці, вони були у підвалах і "де тільки завгодно, щоб зберегти своє життя". Він додав, що в евакуйованої сім'ї двоє дітей.

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Він зауважив, що у П'ятихатках залишаються ще близько 20 людей і їх планують евакуювати.