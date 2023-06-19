Попри шалений опір противника операція продовжується згідно з планом, - Залужний. ВIДЕО

Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний і начальник Генерального штабу ЗСУ Сергій Шаптала відвідали угруповання військ, які виконують найскладніші завдання в районах, де тривають запеклі бої.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сторінку головкома ЗСУ у фейсбуці.

"Противник намагається не допустити просування наших підрозділів. Задля цього він розгорнув систему фортифікаційних укріплень зі щільними мінуваннями місцевості та великою кількістю резервів", - йдеться у дописі.

Головнокомандувач ЗСУ зазначив, що попри шалений опір противника, українські військові роблять усе можливе для звільнення окупованої території України.

"Операція продовжується згідно з планом", - наголосив Залужний.

Також дивіться: Залужний показав кадри визволення П’ятихаток у Запорізькій області. ВIДЕО