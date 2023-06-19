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Новини Війна
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Попри шалений опір противника операція продовжується згідно з планом, - Залужний. ВIДЕО

Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний і начальник Генерального штабу ЗСУ Сергій Шаптала відвідали угруповання військ, які виконують найскладніші завдання в районах, де тривають запеклі бої.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сторінку головкома ЗСУ у фейсбуці.

"Противник намагається не допустити просування наших підрозділів. Задля цього він розгорнув систему фортифікаційних укріплень зі щільними мінуваннями місцевості та великою кількістю резервів", - йдеться у дописі.

Головнокомандувач ЗСУ зазначив, що попри шалений опір противника, українські військові роблять усе можливе для звільнення окупованої території України.

"Операція продовжується згідно з планом", - наголосив Залужний.

Також дивіться: Залужний показав кадри визволення П’ятихаток у Запорізькій області. ВIДЕО

Автор: 

Залужний Валерій (725) контрнаступ (435) контрнаступ на Півдні (345)


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Топ коментарі
+60
Усі наші надії - на Вас, пане Залужний!
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19.06.2023 20:34
+50
їб@шь москальських виродків, Валерій Федорович!
Все буде, як Залужний скаже! Слава ЗСУ!
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19.06.2023 20:37
+42
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19.06.2023 20:46
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галаграма скажут кацапопитеки))))
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19.06.2023 20:29 Відповісти
Як живий
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19.06.2023 20:31 Відповісти
...а над нашой хатой - жовто-синій прапор
Батько наш Залужний, Україна - Мати!!!
хором... ще раз...
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20.06.2023 12:35 Відповісти
Це відео буде заборонено - на ньому відсутній Сирок
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19.06.2023 20:30 Відповісти
Хіба можна таке писати про бойового хенерала?
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20.06.2023 02:13 Відповісти
Усі наші надії - на Вас, пане Залужний!
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19.06.2023 20:34 Відповісти
та хорош там деферамби співати ,((
усі надії на F-15 , штук 30 .
що не бачите що наші танки
пацакська авіація спалює ((
дебили млять.
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20.06.2023 00:46 Відповісти
путлєр блохєрам-Зззззааалллууужжжжнннииииййй яяяя нннєєєєє ззззннннаааааюююю гггддєєє ооонннн....
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19.06.2023 20:36 Відповісти
АААААААААААААА а-де він Залужний.
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19.06.2023 20:37 Відповісти
Важко зараз Валерію Федоровичу, он який увесь зморений...
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19.06.2023 20:37 Відповісти
Безсонні командирські ночі, постійні нерви, надзвичайне психологічне та фізичне навантаження, справжній реальний бойовий марафон. Дай БОЖЕ сил та наснаги Гетьману ЗАЛУЖНОМУ, бережи ЙОГО БОЖЕ, бо у ЗАЛУЖНОГО на плечах уся УКРАЇНА! Слава ЗСУ! Слава УКРАЇНІ!
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19.06.2023 21:35 Відповісти
їб@шь москальських виродків, Валерій Федорович!
Все буде, як Залужний скаже! Слава ЗСУ!
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19.06.2023 20:37 Відповісти
А для чого це показувати?Москалям щось довести.Керує собі з командою тихо ,і добре.
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19.06.2023 20:38 Відповісти
А ты считаешь, что он не видел, что его снимают? Сняли значит надо. Вон ***** при его имени уже заикается. Видео посмотрит, может сдохнет.
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19.06.2023 21:50 Відповісти
тогда надо запилять еще 10 видосиков. Чтоб наверняка))
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19.06.2023 22:31 Відповісти
Ні ,я розумію,що він знав що його знімають.Він не знав для чого.А про *****,то це з того серіалу,в котрому розказали про якусь страшну хворобу,й триває серіал більше сантабарбари.А чи здохне від страху *****,то це дуже спірне питання.Якби ЗСУ чекали,що москалі здохнуть самі від страху...
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19.06.2023 23:50 Відповісти
Распространял видео телеграмм канал "Залужний В.Ф. Так что все он знал. А про ***** не Санта Барбара, а конкретная потеря дара речи на встрече с, прости господи, "военкорами". И если и не сразу сдохнет, то срок приблизиться. Нервы они не железные, а он не пьет совсем, стресс накапливает.
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20.06.2023 02:06 Відповісти
переконана, що такі відео НЕ для піару. У випадку з Залужним піар просто зайвий. Його "піар" то визволені українські території. Напевне, для чогось це відео було знято, та тільки пересічним про це знати не потрібно.
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20.06.2023 11:35 Відповісти
Срати стане безперестанку, помре від зневоднення.
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20.06.2023 14:16 Відповісти
Воскрес
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19.06.2023 20:40 Відповісти
Во істину воскрес.
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19.06.2023 23:04 Відповісти
Непристойний гумор: думай прпо кого кажеш, іроде.
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20.06.2023 09:47 Відповісти
Кацарилі скажуть що значить на студії Довженко
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19.06.2023 20:43 Відповісти
Все буде, враже, як Залужний скаже!
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19.06.2023 20:44 Відповісти
Дай Боже, хлопці....Дай Боже.
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19.06.2023 20:45 Відповісти
Благодаря контратакам по всему фронту орков поставили на шпагат с своими резервами,теперь будет посмотреть где Залужный даст им по яйцам.
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19.06.2023 20:45 Відповісти
Все на плечах пехотинців, вони несуть основний тягар, ворог не втрачав час і дуже гарно закріпився. Хто каже що повільно йде наступ , велкам на передову, куля в жопі багато що змінює в голові.
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19.06.2023 20:46 Відповісти
Куля в жопі, то не настільки страшна річ, якщо пройшла через м'які тканини, а якщо потрапила в артерію, то це швидше за все смертельно на передовій. А якщо купупнокаліберна, то таз роздробить, а це крововтрата 3 л крові, то також кінець в тих умовах.
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20.06.2023 10:32 Відповісти
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19.06.2023 20:46 Відповісти
З Богом, хлопці
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19.06.2023 20:48 Відповісти
Слава Богу!
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19.06.2023 20:48 Відповісти
Це щоб заспокоїти населення?
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19.06.2023 20:49 Відповісти
Мабуть дійсно потрібно, бо навіть тут на форумі знаходяться придурки, що надивляться пропаганди від рашистських воєнкорів і починають істерити про "всепропало"!
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19.06.2023 20:53 Відповісти
сам втік в мадярію щоб на блокпості тцкашники не приставали ?.
чомусь найбільше ******* що атака то фігня, на раз два і готово, ті які ніколи в тій атаці не будуть приймати участі, тобто жінки та ухилянти з закордону.
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19.06.2023 21:07 Відповісти
Я нічого не писав про "раз два і готово", ви самі зробили якісь безпідставні припущення щодо мене і висновки з них.
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19.06.2023 21:26 Відповісти
ну то сидіть там тихо в кущах мадярії і не пишіть нічого, тут на сайті в осоновному поливають гавном зелепропаганду яка нарозказувала дебілам що ось ось і будемо в криму.
Наступ буде важким і кривавим. Віримо в наших хлопаків.
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19.06.2023 21:35 Відповісти
Я тут далеко не перший рік, а отже чудово знаю, що пишуть і тим більше, що мені писати.
Тож не витрачай час на вказівки чого мені не треба робити.
Віримо в наших хлопаків +++
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19.06.2023 22:41 Відповісти
Не беріть на себе зайвого.
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20.06.2023 02:58 Відповісти
Не сотвори себе кумира.
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19.06.2023 20:51 Відповісти
А кумир хто ?
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19.06.2023 21:04 Відповісти
Йолоп , Залужний-- народний Герой , так само, як вся його команда бойових генералів .
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19.06.2023 21:18 Відповісти
А це не ті ж самі бойові генерали, що розвалювали армію протягом 30р. незалежності?
Не так давно Шаптала представляв у ВР закон про посилення кримінальної відповідальності для рядових військових, начебто вони найбільші вороги у своїй державі.
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20.06.2023 02:20 Відповісти
Ні , це не ті . Розвалювали -Гриценко, Таран , Лебедєв ...
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20.06.2023 13:30 Відповісти
++++
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20.06.2023 11:40 Відповісти
клоун нам не кумир
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19.06.2023 21:23 Відповісти
Перепрошую, а воно десь навчалось на клоуна? Шось не згадаю.
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20.06.2023 14:09 Відповісти
воно, це хєрмак, татаров, зеленський чи ще хтось?
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20.06.2023 14:11 Відповісти
Владімір Кваша - у голові каша.
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19.06.2023 22:18 Відповісти
насыпте им ***** хорошенько...за Дидусика...в шоке я если честно
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19.06.2023 20:57 Відповісти
Юра тебе там памятник снесли. Читал?)
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19.06.2023 22:06 Відповісти
абидна конечно,но что поделаеш....
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19.06.2023 22:21 Відповісти
Панове Гетьмани ЗАЛУЖНИЙ, ШАПТАЛА, ЗАБРОДСЬКИЙ, ТАРНАВСЬКИЙ, НАЄВ, КРИВОНОС, НЕІЖПАПА, МАРЧЕНКО- БЕРЕЖИ ВАС БОЖЕ! Наснаги, терпіння та вдачі Гетьмани! Слава ЗСУ! Слава УКРАЇНІ!
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19.06.2023 21:02 Відповісти
Чи це не той Забродський який випустив рашистських терористів із Слов'янська у 2014, не той Наєв, що відповідав за оборону півдня на початку повномасштабного вторгнення (зі слів п. Бутусова)?
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20.06.2023 02:24 Відповісти
Я знаю про Неїжпапу таке що обісцяться можна. Правда це знають усі хто служив у ВМС в Севастополі.
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20.06.2023 14:21 Відповісти
Путин ддададакал вчера. Пан генерал Залужний is too busy to kill ross *********, нежели отвечать дадаккащий фюрер.
Слава Украини!
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19.06.2023 21:08 Відповісти
це мєрзость !
це реально мєрзость !

нкорами
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19.06.2023 21:16 Відповісти
і нафіга тут іпало )(уйла? Видали!
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19.06.2023 21:23 Відповісти
Фуууууу мразота кремлівська 🤮🤮🤮
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20.06.2023 00:44 Відповісти
где такое фото нашли --- ну ***** 100 проц. прямо на **** написано
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20.06.2023 07:55 Відповісти
вызывает ***** в бункер шойгу и спрашивает--,,кто вторая армия ,,--мы вторая ,отвечает оленевод в ломпасах---а первая тогда кто визжит ***** ---,,дак ЗСУ первая, ответила шойга в ломпасах,, --- иди ***** сказало ***** и шойга кунжутгетович тихонько ушел
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20.06.2023 08:01 Відповісти
Героям Слава !

Слава ЗСУ !
Слава Головнокомандувачу Генералу Залужному !
Слава Воїнам, Офіцерам та Генералам України !
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19.06.2023 21:10 Відповісти
На экранах видосики от кого угодно - сырский, наев, зеленский ..........
Один Залужный воюют, ему видосики снимать некогда.
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19.06.2023 21:21 Відповісти
Тепер я знаю ким кацапи лякатимуть своїх маленьких вилупків наніч.
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19.06.2023 21:22 Відповісти
Пане https://www.facebook.com/CinCAFU?__cft__[0]=AZVDT9xnqdTVflF9MgsxTLk9oSIdqh5gjePxl2WL7AHNOeFLhc8flBjn1XAmuGLF-sOblmym4c-fQinsVpFBJ18MuC_8v0MzaduV_I4HuimGz83pRrp8j9LMpy-hZZbG7MlouRGveMjRzC9RUiUfGaCd-oZWtI2ge5fk7cXTnSULEA&__tn__=-]K-R Головнокомандувач ЗС України / CinC AF of Ukraine , знищте цю московітську погань!

Знищте всіх!

Не випускайте нікого!

Інакше вони повернуться і все повториться, але вже в набагато більших масштабах.

Дякую Вам!

Слава Україні!

Слава ЗСУ!
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19.06.2023 21:35 Відповісти
Залужний не *****, 3,14здіти не буде Слава Україні! Героям Слава!
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19.06.2023 21:41 Відповісти
Карти мені не подобаються. Але ж важко, мабуть, йому. Тут гниди, там суки
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19.06.2023 21:46 Відповісти
Техніка на війні може мати декілька життів, може бути замінена новою, чого не скажеш про людей-воїнів.
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19.06.2023 23:11 Відповісти
це **********. вони цю хню всюди пишуть.
думають, що дуже хитрі
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20.06.2023 13:12 Відповісти
так це війна. Ти не знав? Чи техніка має їздити по проспеХтах мирних міст, щоб залишатись неушкодженою?
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20.06.2023 11:45 Відповісти
пішов нхй, кацапідр
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20.06.2023 13:10 Відповісти
Мляяя, де сирчик, де сирчик, волав десь дерьмак
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19.06.2023 23:24 Відповісти
Дави їх, Валєра! Потім ще зелених колаборантів страчувати
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19.06.2023 23:41 Відповісти
Величезна вдячність нашим захисникам! Дай Боже здоров'я військовому керівництву!
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20.06.2023 00:29 Відповісти
Украіна вже перемогла , тому раджу , різного роду тут скигликам ,
краще помовчати , чим щось патякати про те , що все пропало 😠
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20.06.2023 00:49 Відповісти
що ти тут розМДАкався? Подивись яку територію ВЖЕ визволили від свинособак.
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20.06.2023 11:47 Відповісти
И какую? 1/150 от всего Приазовья за 2 недели?
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20.06.2023 15:07 Відповісти
Навіщо казати про згідно плану, явно що план коригується кожен день.
Всім вже зрозуміло що в лоб не підемо, бо великі втрати, і що противник насправді поки ми випрошували танки вже добряче окопався, і нікуди не побіжить робити Брянську Республіку. Легко не буде. Дякую всім воїнам ЗСУ за мужність і стійкість!
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20.06.2023 01:49 Відповісти
шоб вороги думали шо э план,шо неясно?
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20.06.2023 15:57 Відповісти
Сил Вам, пане Генерале.

І всім нашим Воїнам.
Ми віримо в наші Збройні Сили.
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20.06.2023 03:44 Відповісти
Ботіків багато в дописах. Причому так одразу й не скажеш, москальські то воші чи українські (з жОПи дєрьмака) гниди...
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20.06.2023 10:57 Відповісти
А хто знає, Залужний фанат Зоряних війн? Що в нього на броні шеврон з джедаєм Грогу? Це натяк, що час вже закінчувати з залишками імперії, що мати час подивитися ********** 3?))
P.S. В третій частині ********** вони як раз добивали залишки імперії)
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20.06.2023 10:59 Відповісти
А в кінці Мадалорець з Грогу став знову мисливцем за головами. Може це натяк, що після війни, потрібно буде ще багато голів військових злочинці вполювати також!?)
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20.06.2023 11:59 Відповісти
Мастер Йода! Супер!!!!
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20.06.2023 13:37 Відповісти
Залужному набридло слухати казки Сирського і він особисто вирішив перевірити ситуацію на передовій. Зрозуміло, що побачив те, про що інформував його не Сирський. На загальний доступ доведено що "Все йде за планом". Цікаво, знищення танкової роти ЗСУ на мінних полях, які не були протралені - це чий план? https://timeze2019.blogspot.com/
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20.06.2023 17:46 Відповісти
 
 