Данія збільшить військову допомогу Україні до 3,2 млрд доларів

Уряд Данії ухвалив рішення збільшити військову допомогу Україні на загальну суму 21,9 млрд данських крон (3,2 млрд доларів) у 2023-2028 роках.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міністерства оборони Данії.

Парламент Данії прагне, щоб їхня країна й надалі займала провідні позиції у підтримці України та могла забезпечити підтриимку у довгостроковій перспективі.

Кошти для Фонду України будуть розподілені таким чином, що Данія зможе підтримати Україну додатковими 7,5 млрд датських крон у 2023 році, 10,4 млрд датських крон у 2024 році та 1 млрд датських крон щорічно у 2025-2028 роках.

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