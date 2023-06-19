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Новини Допомога Україні
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Данія збільшить військову допомогу Україні до 3,2 млрд доларів

данія

Уряд Данії ухвалив рішення збільшити військову допомогу Україні на загальну суму 21,9 млрд данських крон (3,2 млрд доларів) у 2023-2028 роках.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міністерства оборони Данії.

Парламент Данії прагне, щоб їхня країна й надалі займала провідні позиції у підтримці України та могла забезпечити підтриимку у довгостроковій перспективі. 

Кошти для Фонду України будуть розподілені таким чином, що Данія зможе підтримати Україну додатковими 7,5 млрд датських крон у 2023 році, 10,4 млрд датських крон у 2024 році та 1 млрд датських крон щорічно у 2025-2028 роках.

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Нагадаємо, Данія готова передати Україні винищувачі F-16 за умови схвалення США

Данія (777) допомога і підтримка (1163)


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Топ коментарі
+2
Гроші не давайте-сп...дять!
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19.06.2023 22:17
+2
Дуже хотілося б, аби це була техніка, спорядження і т.п. аби лише не гроші, бо інакше це буде допомога не ЗСУ, а ЗЕкорупціонерам, які і без того нахапалися стільки, що на ці гроші можна було б не одну армію озброїти.
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19.06.2023 22:21
+2
Щиро дякуємо друзям данцям🇩🇰🇺🇦
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19.06.2023 22:23
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Датчани, хіба не соромно так дякувати?
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19.06.2023 23:16 Відповісти
кугут щойно вилуплений, слухав своє фальшиве кукуріку, серед красивих баранів?
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20.06.2023 09:18 Відповісти
Гроші не давайте-сп...дять!
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19.06.2023 22:17 Відповісти
на загальну сумму, тоб-то товаром...
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19.06.2023 22:30 Відповісти
Дуже хотілося б, аби це була техніка, спорядження і т.п. аби лише не гроші, бо інакше це буде допомога не ЗСУ, а ЗЕкорупціонерам, які і без того нахапалися стільки, що на ці гроші можна було б не одну армію озброїти.
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19.06.2023 22:21 Відповісти
Щиро дякуємо друзям данцям🇩🇰🇺🇦
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19.06.2023 22:23 Відповісти
Маленька країна з великим серцем! Справжні друзі України. Тепер зрозуміло чому Датьске Королівство у свій час було могутньою морською державою, що зіграло значущу роль у розвитку людської цивілізації.

Mange tak, Danmark.
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19.06.2023 22:40 Відповісти
Датське...
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19.06.2023 23:18 Відповісти
 
 