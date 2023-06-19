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Данія збільшить військову допомогу Україні до 3,2 млрд доларів
Уряд Данії ухвалив рішення збільшити військову допомогу Україні на загальну суму 21,9 млрд данських крон (3,2 млрд доларів) у 2023-2028 роках.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міністерства оборони Данії.
Парламент Данії прагне, щоб їхня країна й надалі займала провідні позиції у підтримці України та могла забезпечити підтриимку у довгостроковій перспективі.
Кошти для Фонду України будуть розподілені таким чином, що Данія зможе підтримати Україну додатковими 7,5 млрд датських крон у 2023 році, 10,4 млрд датських крон у 2024 році та 1 млрд датських крон щорічно у 2025-2028 роках.
Нагадаємо, Данія готова передати Україні винищувачі F-16 за умови схвалення США
Топ коментарі
+2 Константин Васильев #445673
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+2 Super Gut
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Mange tak, Danmark.