ЗРК SAMP/T вже розгорнута в Україні, - Макрон

Президент Франції Емманюель Макрон оголосив, що в Україні вже розгорнутий зенітно-ракетний комплекс SAMP/T франко-італійського виробництва.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Rai News.

"Я радий, що можу оголосити разом із моєю італійською колегою Джорджею Мелоні, що франко-італійський ЗРК SAMP/T тепер розгорнутий і функціонує в Україні, де він захищає ключові об'єкти і життя людей", – зазначив Макрон.

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Раніше видання La Stampa повідомляло, що Україна отримала зенітно-ракетний комплекс дальньої дії SAMP-T, однак офіційного підтвердження не було.