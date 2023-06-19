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ЗРК SAMP/T вже розгорнута в Україні, - Макрон
Президент Франції Емманюель Макрон оголосив, що в Україні вже розгорнутий зенітно-ракетний комплекс SAMP/T франко-італійського виробництва.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Rai News.
"Я радий, що можу оголосити разом із моєю італійською колегою Джорджею Мелоні, що франко-італійський ЗРК SAMP/T тепер розгорнутий і функціонує в Україні, де він захищає ключові об'єкти і життя людей", – зазначив Макрон.
Раніше видання La Stampa повідомляло, що Україна отримала зенітно-ракетний комплекс дальньої дії SAMP-T, однак офіційного підтвердження не було.
Топ коментарі
+20 MrStepanovM
показати весь коментар19.06.2023 23:17
+8 Чайка Київ
показати весь коментар20.06.2023 00:25
+3 Людмила Полякова #573716
показати весь коментар19.06.2023 23:28
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По его мнению, война все равно закончится переговорами, на которых Украина может отдать некоторые территории - например, часть Донбасса.
«Говорить, что мы сейчас всех 100% выгоним за границы 1991 года и завтра мы победим - это чушь и бред. Все войны заканчивались переговорами», - заявил Десятник.
https://t.me/stranaua/110370 t.me/stranaua/110370
81.1Kviewsedited https://t.me/stranaua/110370 Jun 18 at 16:22
🥀Росіяни окупували більше половини наших природних багатств
Під окупацією території, де запаси корисних копалин оцінюються приблизно $8 трлн з $14.8 трлн по всій країні. При цьому понад 70% загальної суми припадає лише на три області - Донецьку, Дніпропетровську та Луганську.
Саме тому жодних розмов про "залишити Донбас кацапам" бути не може. Ці землі - запорука нашого гідного майбутнього, тому українці воюють як за землі так і за ресурси і за вільне життя без кацапів на окупованих територіях.