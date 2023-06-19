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ЗРК SAMP/T вже розгорнута в Україні, - Макрон

samp

Президент Франції Емманюель Макрон оголосив, що в Україні вже розгорнутий зенітно-ракетний комплекс SAMP/T франко-італійського виробництва.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на  Rai News.

"Я радий, що можу оголосити разом із моєю італійською колегою Джорджею Мелоні, що франко-італійський ЗРК SAMP/T тепер розгорнутий і функціонує в Україні, де він захищає ключові об'єкти і життя людей", – зазначив Макрон. 

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Раніше видання La Stampa повідомляло, що Україна отримала зенітно-ракетний комплекс дальньої дії SAMP-T, однак офіційного підтвердження не було. 

ППО (3224) допомога і підтримка (1163) Макрон Емманюель (1469)


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Топ коментарі
+20
Завтра конашенков повідомить що вже знищили...всі три!)))
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19.06.2023 23:17
+8
Путч. Русский - нах*й:
🥀Росіяни окупували більше половини наших природних багатств
Під окупацією території, де запаси корисних копалин оцінюються приблизно $8 трлн з $14.8 трлн по всій країні. При цьому понад 70% загальної суми припадає лише на три області - Донецьку, Дніпропетровську та Луганську.
Саме тому жодних розмов про "залишити Донбас кацапам" бути не може. Ці землі - запорука нашого гідного майбутнього, тому українці воюють як за землі так і за ресурси і за вільне життя без кацапів на окупованих територіях.
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20.06.2023 00:25
+3
На фронті одна зараз, не пам'ятаю чи є ще. Якщо є, то якомусь великому місті.
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19.06.2023 23:28
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Завтра конашенков повідомить що вже знищили...всі три!)))
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19.06.2023 23:17 Відповісти
Взагалі-то, він вже знищений ще в ніч на 5 червня цього року. Пан не слідкує за новинами?
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19.06.2023 23:35 Відповісти
Один? 😒
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19.06.2023 23:19 Відповісти
чотири. Локація потрібна?
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19.06.2023 23:30 Відповісти
В програмі державного інформаційного марафону Денис Десятник, представлений, як "офіцер ГУР", громадянин Ізраїлю, заявляє, що Україна повинна віддати свої території Росії "для досягнення миру". Зеленський і К посилено готують Україні до здачі територій і легітимізації своїх домовленостей з Путіним.
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19.06.2023 23:22 Відповісти
Кулсторі якась.
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19.06.2023 23:26 Відповісти
Не звизди.
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19.06.2023 23:30 Відповісти
Офицер украинского ГУР Денис Десятник, в прошлом израильский спецназовец, считает, что переоценивать перспективы контрнаступления не стоит.

По его мнению, война все равно закончится переговорами, на которых Украина может отдать некоторые территории - например, часть Донбасса.

«Говорить, что мы сейчас всех 100% выгоним за границы 1991 года и завтра мы победим - это чушь и бред. Все войны заканчивались переговорами», - заявил Десятник.

https://t.me/stranaua/110370 t.me/stranaua/110370

81.1Kviewsedited https://t.me/stranaua/110370 Jun 18 at 16:22
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20.06.2023 00:19 Відповісти
Путч. Русский - нах*й:
🥀Росіяни окупували більше половини наших природних багатств
Під окупацією території, де запаси корисних копалин оцінюються приблизно $8 трлн з $14.8 трлн по всій країні. При цьому понад 70% загальної суми припадає лише на три області - Донецьку, Дніпропетровську та Луганську.
Саме тому жодних розмов про "залишити Донбас кацапам" бути не може. Ці землі - запорука нашого гідного майбутнього, тому українці воюють як за землі так і за ресурси і за вільне життя без кацапів на окупованих територіях.
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20.06.2023 00:25 Відповісти
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20.06.2023 00:27 Відповісти
Неправда! Війна Чингісхана з Мавераннахром не закінчилася переговорами.
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20.06.2023 09:08 Відповісти
Ну шо, люблю евреїв, а також жидів, іудеїв тощо. Я можу вже десь пристроїтись, українка на український землі. Ваше ідіш або івріт я вивчу, але російську ніколи
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19.06.2023 23:40 Відповісти
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20.06.2023 00:29 Відповісти
Яку частину ізраїльських територій він готовий віддати, заради миру в Ізраїлі?
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20.06.2023 00:20 Відповісти
А де ирис Т?
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19.06.2023 23:25 Відповісти
На фронті одна зараз, не пам'ятаю чи є ще. Якщо є, то якомусь великому місті.
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19.06.2023 23:28 Відповісти
Ви точними координатами цікавитесь?
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20.06.2023 00:58 Відповісти
Щиро дякуємо, друзі.
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20.06.2023 00:21 Відповісти
для чого,всі трублять з кожного утюга про зброю яку нам поставляють.я вас бью в печень - защищайтєсь.а следующий удар будєт в яйца - прикройте.такий бокс.
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20.06.2023 05:28 Відповісти
 
 