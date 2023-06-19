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Новини Санкції проти Росії
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Ймовірно, литовська компанія Yukon досі постачає оптику до Росії, - ЗМІ

росія,санкції

Литовська компанія-виробник оптичних пристроїв Yukon Advanced Optics Worldwidе досі не пішла з Росії та постачає в цю країну товари, які можуть бути використані у війні проти України.

Про це йдеться у розслідуванні проекту "Сканер" та литовської суспільної телерадіокомпанії LRT, передає Цензор.НЕТ. 

Після російського повномасштабного вторгнення в Україну Yukon Advanced Optics Worldwide засудила агресію Росії та заявила про те, що піде з російського ринку, однак не дотрималася слова.

Зокрема, стверджується, що торік компанія "Мезон-A", що входить до групи Yukon, отримала від російських клієнтів щонайменше 2,3 мільйони євро за продані товари. Серед основних замовників "Мезон-A" – компанія "ЦЕК", що займається продажем оптичних приладів та виконанням державного оборонного замовлення Росії.

На початку лютого цього року нічні приціли Pulsar торгової марки Yukon Advanced Optics Worldwide були передані російським силам, що воюють в Україні, йдеться у розслідуванні. LRT та "Сканер" стверджують, що виявили також десятки інших подібних випадків.

Модель, передана росіянам у лютому, була зроблена на заводі "Белтекс Оптик" у Білорусі. Цей завод належить Yukon Group. Як стверджується, з початку війни "Мезон-A" заплатила "Белтекс Оптик" близько мільйона євро за прилади та виконану роботу.

Представники компанії заявляють, що на фронті могли з’явитись пристрої, продані раніше, а не минулого року. Крім того, стверджується, що йдеться про товари, які призначені не для використання у військових цілях, а, наприклад, для полювання.

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Компанія при цьому постачає свою продукцію також і Україні.

Литва (2418) санкції (11900)


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Топ коментарі
+3
В Литві нема зеленої плісняви, тому швидко розберуться з цією конторою.
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19.06.2023 23:53
+3
Мабуть з кремля нам піднімають ціни на комуналку та розкрадають бюджет, а кацапські ДРГ хапають на вулицях чоловіків.
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20.06.2023 06:02
+2
Гроші - це найважчий наркотик.
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19.06.2023 23:52
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Гроші - це найважчий наркотик.
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19.06.2023 23:52 Відповісти
Про це писало "Радио Свобода", посилаючись на "российского провоенного блогера".
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20.06.2023 01:18 Відповісти
"...Об этом https://twitter.com/munscanner/status/1670808886406701060 писал , в частности, российский провоенный блогер Fighterbomber, пишущий о военной авиации России и её участии в войне в Украине..." - Радио Свобода.
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20.06.2023 01:25 Відповісти
В Литві нема зеленої плісняви, тому швидко розберуться з цією конторою.
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19.06.2023 23:53 Відповісти
******** якесь.
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19.06.2023 23:56 Відповісти
А в нас просто монастир
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20.06.2023 00:10 Відповісти
пригадується якось Литва просила некупувати в бульборейху електроенергію вироблену на АЕС побудованій під литовським парканом...
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20.06.2023 01:34 Відповісти
Новий уряд члена НАТО Фінляндії має намір позбавити фінансової допомоги (а загалом Гельсінкі виділяє кілька мільярдів на ці цілі) ті країни Африки, котрі підтримують Росію.
==
Молодці. Залежність місцевих еліт від Кремля не може бути виправданням. Та і є шанс, що Росію вдасться в такий спосіб позбавити бодай від кількох сателітів.

Але очевидно, що всюди зараз підніметься виття про "білих колонізаторів" і "зобов'язання Європи спокутувати гріхи минулих століть".
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20.06.2023 00:13 Відповісти
Фінам нема чого перейматись, щось не пригадаю африканських колоній Фінляндії, а за Іспанію, португалію, і проч вони немають перейматись
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20.06.2023 00:33 Відповісти
Це жах🥃🍷🥃
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20.06.2023 00:42 Відповісти
Ага, всраться енд закопаться
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20.06.2023 06:30 Відповісти
Нагадай який був раніше нік, і куди він подівся,пропила як завжди?🍷🥃🤣
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20.06.2023 09:56 Відповісти
Фіни допомагали народам АФРІЦІ
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20.06.2023 10:18 Відповісти
Меня удивляют те, кто пишет как же так. Они не такие как у нас зеленые, они разберутся. Ага, держите карман шире.
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20.06.2023 00:35 Відповісти
Так це кацапчики пишуть. Причому під будь-якою новиною одне й те саме. В них одна мета: побільше негативу на владу. Щоб проштовхувати свої ідеї: "ворог не в Кремлі, ворог в Києві".
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20.06.2023 01:02 Відповісти
Мабуть з кремля нам піднімають ціни на комуналку та розкрадають бюджет, а кацапські ДРГ хапають на вулицях чоловіків.
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20.06.2023 06:02 Відповісти
Дійсно, через напад росії піднялись і ціни на комуналку і Україна вимушена проводити мобілізацію. Але винна у цьому не росія, а українська влада?

"У вас ус отклеился" (с)
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20.06.2023 14:48 Відповісти
Ціни подняли не тому що Ахметка захотів новий замок та чергову яхту, а це путлер примусив, ти диви. Мобілізація проводиться не облавами, бо мотивація не тільки у тих кого схопили біля нуля, а вона мінімальна у всіх, хто це паскудство спостерігає. Є думка, що це навмисно роблять, щоб підірвати довіру до ЗСУ, бо повно у владі тих кого бісить жертовність та воля до перемоги українців, яка зламала їх плани по здачі України парашці. Ви не Пригожий ви Пригожина бот.
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20.06.2023 16:32 Відповісти
Тобто, у всіх нинішніх проблемаї все-таки винні хто завгодно, а не росія і путлер. І для тебе внутрішні вороги більші вороги, ніж кремль і росіяни. Вірно?
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20.06.2023 19:54 Відповісти
Винні ***** і його посіпаки на всіх шаблях, починаючи від таких дрібних як ти і вище.
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20.06.2023 20:05 Відповісти
Авжеж, від ідеї "не красти" зелену погань просто плющить. Хтось у штані тобі насрав, кацапчику?
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20.06.2023 16:00 Відповісти
Дивують буряти, що лізуть на українські сайти зі своєю свинособачою. Скатайте губенята - тут вам не подадуть.
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20.06.2023 15:56 Відповісти
В минулому році, як і купа інших людей, працював по запитах на оптику.
Юконівський пульсар було вказано як приклад що потрібно. Трохи поцікавився що то за контора.
Вони водночас, в залежності від цільової аудиторії, оголошують себе американською, литовською, білоруською чи навіть цапською конторою.
Більш вірогідним є - цапи, з головним офісом в Мінську.
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20.06.2023 10:16 Відповісти
 
 