Ймовірно, литовська компанія Yukon досі постачає оптику до Росії, - ЗМІ

Литовська компанія-виробник оптичних пристроїв Yukon Advanced Optics Worldwidе досі не пішла з Росії та постачає в цю країну товари, які можуть бути використані у війні проти України.

Про це йдеться у розслідуванні проекту "Сканер" та литовської суспільної телерадіокомпанії LRT, передає Цензор.НЕТ.

Після російського повномасштабного вторгнення в Україну Yukon Advanced Optics Worldwide засудила агресію Росії та заявила про те, що піде з російського ринку, однак не дотрималася слова.

Зокрема, стверджується, що торік компанія "Мезон-A", що входить до групи Yukon, отримала від російських клієнтів щонайменше 2,3 мільйони євро за продані товари. Серед основних замовників "Мезон-A" – компанія "ЦЕК", що займається продажем оптичних приладів та виконанням державного оборонного замовлення Росії.

На початку лютого цього року нічні приціли Pulsar торгової марки Yukon Advanced Optics Worldwide були передані російським силам, що воюють в Україні, йдеться у розслідуванні. LRT та "Сканер" стверджують, що виявили також десятки інших подібних випадків.

Модель, передана росіянам у лютому, була зроблена на заводі "Белтекс Оптик" у Білорусі. Цей завод належить Yukon Group. Як стверджується, з початку війни "Мезон-A" заплатила "Белтекс Оптик" близько мільйона євро за прилади та виконану роботу.

Представники компанії заявляють, що на фронті могли з’явитись пристрої, продані раніше, а не минулого року. Крім того, стверджується, що йдеться про товари, які призначені не для використання у військових цілях, а, наприклад, для полювання.

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Компанія при цьому постачає свою продукцію також і Україні.