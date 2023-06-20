Вибухи пролунали у Запоріжжі під час повітряної тривоги, - ЗМІ
Під час повітряної тривоги у Запоріжжі пролунали вибухи.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне.
"У Запоріжжі пролунали вибухи. У Запоріжжі пролунали повторні вибухи", - йдеться у повідомленні.
Моніторингові канали повідомляють, про застосування ворогом ЗРК С-300 для обстрілу Запоріжжя.
Топ коментарі
+7 Людмила Полякова #573716
показати весь коментар20.06.2023 02:03
+1 Дід Василь
показати весь коментар20.06.2023 06:52
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Здається разів шість чув вибухи.