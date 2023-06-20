Вибухи пролунали у Запоріжжі під час повітряної тривоги, - ЗМІ

Під час повітряної тривоги у Запоріжжі пролунали вибухи.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне.

"У Запоріжжі пролунали вибухи. У Запоріжжі пролунали повторні вибухи", - йдеться у повідомленні.

Моніторингові канали повідомляють, про застосування ворогом ЗРК С-300 для обстрілу Запоріжжя.

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