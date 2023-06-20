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Вибухи пролунали у Запоріжжі під час повітряної тривоги, - ЗМІ

ракета,ракети

Під час повітряної тривоги у Запоріжжі пролунали вибухи.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне.

"У Запоріжжі пролунали вибухи. У Запоріжжі пролунали повторні вибухи", - йдеться у повідомленні.

Моніторингові канали повідомляють, про застосування ворогом ЗРК С-300 для обстрілу Запоріжжя.

Також читайте: Загроза застосування балістичних ракет та ударних безпілотників на півдні і в центрі України, - Повітряні сили ЗСУ

Автор: 

Запоріжжя (2285) обстріл (28725)


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Топ коментарі
+7
Що тут сказати. Всім відомо хто є московити і їх вождь ПТН Х.йло.
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20.06.2023 02:03
+1
Ти не з Запоріжжя.
Здається разів шість чув вибухи.
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20.06.2023 06:52
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Що тут сказати. Всім відомо хто є московити і їх вождь ПТН Х.йло.
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20.06.2023 02:03 Відповісти
В Чернігові початок світанку оголосили в 3,40 Ревуном повітряної тривоги
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20.06.2023 04:09 Відповісти
Не чув.
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20.06.2023 05:40 Відповісти
Ти мабуть в якомусь іншому Запоріжжі.
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20.06.2023 06:30 Відповісти
Є ще село Запоріжжя. Може по ньому вдарили?
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20.06.2023 06:35 Відповісти
Ти не з Запоріжжя.
Здається разів шість чув вибухи.
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20.06.2023 06:52 Відповісти
Думай що хочеш. Ось подзвоню брату на Бабурку, може вони чули.
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20.06.2023 06:54 Відповісти
на Космос звони,Бабурка тихо спала)))
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20.06.2023 10:27 Відповісти
Вони постійно луплять по пригороду зі сторони Космосу і Шевчика.
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20.06.2023 11:26 Відповісти
Я з дружиною 7 нарахували.
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20.06.2023 09:07 Відповісти
 
 