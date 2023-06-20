Окупанти вдарили по Запоріжжю, без постраждалих, - ОВА
Вночі, під час повітряної тривоги, Запоріжжя та передмістя сколихнула чергова підступна масована атака ворога.
Про це повідомив голова Запорізької ОВА Юрій Малашко, інформує Цензор.НЕТ.
"Мішенями рашистів стали комунікації, майно та техніка сільськогосподарського та фермерського господарства, а також популярного місця відпочинку.
На щастя, інформація про постраждалих людей не надходила", - йдеться в повідомленні.
Він додав, що фахівці працюють над ліквідацією наслідків ворожих ударів.
Топ коментарі
+4 Дмитрий Авдеев #555735
показати весь коментар20.06.2023 07:18
+2 Михайло Сергієнко #551872
показати весь коментар20.06.2023 06:30
+1 Марина Нєчаєва #561577
показати весь коментар20.06.2023 07:04
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
5 копійок
показати весь коментар20.06.2023 06:21 Відповісти Мені подобається 0
Михайло Сергієнко #551872
показати весь коментар20.06.2023 06:30 Відповісти Мені подобається 2
5 копійок
показати весь коментар20.06.2023 06:34 Відповісти Мені подобається 0
Дід Василь
показати весь коментар20.06.2023 06:49 Відповісти Мені подобається 0
5 копійок
показати весь коментар20.06.2023 06:51 Відповісти Мені подобається 0
Дмитрий Авдеев #555735
показати весь коментар20.06.2023 07:18 Відповісти Мені подобається 4
5 копійок
показати весь коментар20.06.2023 07:47 Відповісти Мені подобається 0
Марина Нєчаєва #561577
показати весь коментар20.06.2023 07:04 Відповісти Мені подобається 1
Дмитрий Авдеев #555735
показати весь коментар20.06.2023 07:19 Відповісти Мені подобається 0
Андрей Антипов #307626
показати весь коментар20.06.2023 08:21 Відповісти Мені подобається 0
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль