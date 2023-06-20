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Новини Агресія Росії проти України
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Окупанти вдарили по Запоріжжю, без постраждалих, - ОВА

запоріжжя

Вночі, під час повітряної тривоги, Запоріжжя та передмістя сколихнула чергова підступна масована атака ворога.

Про це повідомив голова Запорізької ОВА Юрій Малашко, інформує Цензор.НЕТ.

"Мішенями рашистів стали комунікації, майно та техніка сільськогосподарського та фермерського господарства, а також популярного місця відпочинку.

На щастя, інформація про постраждалих людей не надходила", - йдеться в повідомленні.

Він додав, що фахівці працюють над ліквідацією наслідків ворожих ударів.

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Автор: 

Запоріжжя (2285) обстріл (28725) Запорізька область (3653)


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Топ коментарі
+4
Издеваешься? Девять бахов было приличных и еще дальние глухие.
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20.06.2023 07:18
+2
Я з Запоріжжя. Гатили, аж гай шумів!
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20.06.2023 06:30
+1
Головне, всі живі
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20.06.2023 07:04
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Не по Запоріжжю, а по передмістю. В обласному центрі нема фермерських господарств.
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20.06.2023 06:21 Відповісти
Я з Запоріжжя. Гатили, аж гай шумів!
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20.06.2023 06:30 Відповісти
Нічого не чув.
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20.06.2023 06:34 Відповісти
Ну ти й спиш.
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20.06.2023 06:49 Відповісти
Як би щось було, то дружина почула б.
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20.06.2023 06:51 Відповісти
Издеваешься? Девять бахов было приличных и еще дальние глухие.
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20.06.2023 07:18 Відповісти
Фермерське господарство уе десь за містом і не пиши мені новоязом на нього я не відповідаю.
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20.06.2023 07:47 Відповісти
Головне, всі живі
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20.06.2023 07:04 Відповісти
Что за популярное место отдыха? Снова по Дубовке врезали?
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20.06.2023 07:19 Відповісти
На Волну похоже опять прилетело
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20.06.2023 08:21 Відповісти
 
 