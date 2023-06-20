Окупанти вдарили по Запоріжжю, без постраждалих, - ОВА

Вночі, під час повітряної тривоги, Запоріжжя та передмістя сколихнула чергова підступна масована атака ворога.

Про це повідомив голова Запорізької ОВА Юрій Малашко, інформує Цензор.НЕТ.

"Мішенями рашистів стали комунікації, майно та техніка сільськогосподарського та фермерського господарства, а також популярного місця відпочинку.

На щастя, інформація про постраждалих людей не надходила", - йдеться в повідомленні.

Він додав, що фахівці працюють над ліквідацією наслідків ворожих ударів.

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