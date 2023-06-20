УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
12063 відвідувача онлайн
Новини Агресія Росії проти України Війна
21 825 13

У Львові є влучання в об’єкт критичної інфраструктури, - ОВА

запоріжжя

Під час нічної атаки у Львові сталося влучання в об’єкт критичної інфраструктури, люди не постраждали.

Про це повідомив начальник Львівської ОВА Максим Козицький, інформує Цензор.НЕТ.

Під час повітряної тривоги у Львові та області лунали вибухи.

"Попередньо: у Львові є влучання в об‘єкт критичної інфраструктури. Люди не постраждали. Була пожежа. На місці працюють всі служби", - зазначив Козицький.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Окупанти вдарили по Запоріжжю, без постраждалих, - ОВА

Автор: 

Львів (3079) обстріл (28725) Львівська область (2443)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+31
"і це все завдяки шашликам" Пан Микола Мазуренко! У моєму допису під назвою «Завтра буде краще, ніж вчора», йшла мова про останні вибори президента. Фрагмент из дописа: «Біля входу на виборчу дільницю 21 квітня 2019 року, я зустрів леді Бальзаківського віку, яка вже проголосувала і сяючи від щастя, повідомляла по мобільнику подрузі свої почуття: «Олена! Я проголосувала за майбутнє щастя своєї сім'ї, стабільність і долар по 5».

Пані Надія Мороз працювала в день виборів на дільниці спостерігачем і написала коментар.

«Вночі на 6 червня 2023 року російські православні окупанти підірвали Каховську дамбу. Це найбільша техногенна катастрофа XXI століття. Наразі там жахіття. Каховську ГЕС уже не відновити. Каховське море зникне за кілька днів. А чотири області залишаться у літню спеку без питної води.

Якщо серед моїх френдів є ті, хто голосував у 2019 році за «хуже нє будєт», за «хоть поржом», за «новиє ліца», за «мір в глазах h@йла», за «он маладой, єщо научіцца», за «4000 баксів вчителям та медикам», за «надо просто пєрєстать стрєлять», за «корабельні сосни», за «запрошення орків на холодець», то знайте, що це все, що відбувається сьогодні в Україні через ваш вибір.

Усі відповіді навіть не в Омані і в договорняках найвеличнішого, та навіть не в розмінуванні Чонгару, не в наказі знищити 3 млн. протипіхотних мін, зупинити усі ракетні програми, забрати клістрони з фронту, розформувати цілу танкову бригаду... а в тій кабінці, у якій ви ставили галочку.

Бо обнульониш і всі москвитяні, які пітримують войну в Україні - вороги за замовчуванням.

Я працювала в день виборів на дільниці спостерігачем. Я бачила, як ви з гиканням і свистом, з насмішками і зверхніми поглядами йшли, бігли, повзли на милицях і їхали на дорогих іномарках голосувати за оцей страшний результат «хуже не будет». І в мене волосся ворушилося на голові. А після оголошення підрахунку голосів, я стала за колону, ввімкнула телефон, заспівала Гімн України і гірко плакала. Члени комісії, збуджені, задоволені шипіли в мій бік, мовляв, ти нам заважаєш...

Ви украли майбутнє України в себе, а головне - у власних дітей і онуків, у природи, у тварин, у благословенної землі України.

Боже, спаси і сохрани залишки України від катастроф, ворогів і дурнів». Надія Мороз

показати весь коментар
20.06.2023 08:41
+18
і це все завдяки шашликам
показати весь коментар
20.06.2023 07:17
+16
Пітори москальські
показати весь коментар
20.06.2023 06:51
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
А дехто втік до Львова, наче московити туди не дістануть.
показати весь коментар
20.06.2023 06:27 Відповісти
і це все завдяки шашликам
показати весь коментар
20.06.2023 07:17 Відповісти
"і це все завдяки шашликам" Пан Микола Мазуренко! У моєму допису під назвою «Завтра буде краще, ніж вчора», йшла мова про останні вибори президента. Фрагмент из дописа: «Біля входу на виборчу дільницю 21 квітня 2019 року, я зустрів леді Бальзаківського віку, яка вже проголосувала і сяючи від щастя, повідомляла по мобільнику подрузі свої почуття: «Олена! Я проголосувала за майбутнє щастя своєї сім'ї, стабільність і долар по 5».

Пані Надія Мороз працювала в день виборів на дільниці спостерігачем і написала коментар.

«Вночі на 6 червня 2023 року російські православні окупанти підірвали Каховську дамбу. Це найбільша техногенна катастрофа XXI століття. Наразі там жахіття. Каховську ГЕС уже не відновити. Каховське море зникне за кілька днів. А чотири області залишаться у літню спеку без питної води.

Якщо серед моїх френдів є ті, хто голосував у 2019 році за «хуже нє будєт», за «хоть поржом», за «новиє ліца», за «мір в глазах h@йла», за «он маладой, єщо научіцца», за «4000 баксів вчителям та медикам», за «надо просто пєрєстать стрєлять», за «корабельні сосни», за «запрошення орків на холодець», то знайте, що це все, що відбувається сьогодні в Україні через ваш вибір.

Усі відповіді навіть не в Омані і в договорняках найвеличнішого, та навіть не в розмінуванні Чонгару, не в наказі знищити 3 млн. протипіхотних мін, зупинити усі ракетні програми, забрати клістрони з фронту, розформувати цілу танкову бригаду... а в тій кабінці, у якій ви ставили галочку.

Бо обнульониш і всі москвитяні, які пітримують войну в Україні - вороги за замовчуванням.

Я працювала в день виборів на дільниці спостерігачем. Я бачила, як ви з гиканням і свистом, з насмішками і зверхніми поглядами йшли, бігли, повзли на милицях і їхали на дорогих іномарках голосувати за оцей страшний результат «хуже не будет». І в мене волосся ворушилося на голові. А після оголошення підрахунку голосів, я стала за колону, ввімкнула телефон, заспівала Гімн України і гірко плакала. Члени комісії, збуджені, задоволені шипіли в мій бік, мовляв, ти нам заважаєш...

Ви украли майбутнє України в себе, а головне - у власних дітей і онуків, у природи, у тварин, у благословенної землі України.

Боже, спаси і сохрани залишки України від катастроф, ворогів і дурнів». Надія Мороз

показати весь коментар
20.06.2023 08:41 Відповісти
Повністю підтримую,бо "Жити-по новому" став тільки брехун,і його друзі!
показати весь коментар
20.06.2023 09:00 Відповісти
не думаю, что он стал жить по новому так, как хотел
показати весь коментар
20.06.2023 23:54 Відповісти
Півтора року?
показати весь коментар
20.06.2023 09:16 Відповісти
Зато той, про кого цей лущ говорить, вже вміє добре красти - його батько навчив...
показати весь коментар
20.06.2023 09:43 Відповісти
я не понял - ты злорадствуешь, мол, от нас не убежишь или что?
нах такое писать?
показати весь коментар
20.06.2023 15:20 Відповісти
Пітори москальські
показати весь коментар
20.06.2023 06:51 Відповісти
Зовсім розслабилися. Таке враження що ППО там немає зараз. Прості шахеди пропустили. Думаю з Білорусі.
показати весь коментар
20.06.2023 12:59 Відповісти
не учи отца ***"тьяся. сбили 32 из 35 шахедов, которые кружили по Украине кругами и зигзагами, как мухи.
4это не та просто как кажется с дивана.
показати весь коментар
20.06.2023 15:23 Відповісти
 
 