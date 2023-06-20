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У Львові є влучання в об’єкт критичної інфраструктури, - ОВА
Під час нічної атаки у Львові сталося влучання в об’єкт критичної інфраструктури, люди не постраждали.
Про це повідомив начальник Львівської ОВА Максим Козицький, інформує Цензор.НЕТ.
Під час повітряної тривоги у Львові та області лунали вибухи.
"Попередньо: у Львові є влучання в об‘єкт критичної інфраструктури. Люди не постраждали. Була пожежа. На місці працюють всі служби", - зазначив Козицький.
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+31 Василий Лещ #551982
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Пані Надія Мороз працювала в день виборів на дільниці спостерігачем і написала коментар.
«Вночі на 6 червня 2023 року російські православні окупанти підірвали Каховську дамбу. Це найбільша техногенна катастрофа XXI століття. Наразі там жахіття. Каховську ГЕС уже не відновити. Каховське море зникне за кілька днів. А чотири області залишаться у літню спеку без питної води.
Якщо серед моїх френдів є ті, хто голосував у 2019 році за «хуже нє будєт», за «хоть поржом», за «новиє ліца», за «мір в глазах h@йла», за «он маладой, єщо научіцца», за «4000 баксів вчителям та медикам», за «надо просто пєрєстать стрєлять», за «корабельні сосни», за «запрошення орків на холодець», то знайте, що це все, що відбувається сьогодні в Україні через ваш вибір.
Усі відповіді навіть не в Омані і в договорняках найвеличнішого, та навіть не в розмінуванні Чонгару, не в наказі знищити 3 млн. протипіхотних мін, зупинити усі ракетні програми, забрати клістрони з фронту, розформувати цілу танкову бригаду... а в тій кабінці, у якій ви ставили галочку.
Бо обнульониш і всі москвитяні, які пітримують войну в Україні - вороги за замовчуванням.
Я працювала в день виборів на дільниці спостерігачем. Я бачила, як ви з гиканням і свистом, з насмішками і зверхніми поглядами йшли, бігли, повзли на милицях і їхали на дорогих іномарках голосувати за оцей страшний результат «хуже не будет». І в мене волосся ворушилося на голові. А після оголошення підрахунку голосів, я стала за колону, ввімкнула телефон, заспівала Гімн України і гірко плакала. Члени комісії, збуджені, задоволені шипіли в мій бік, мовляв, ти нам заважаєш...
Ви украли майбутнє України в себе, а головне - у власних дітей і онуків, у природи, у тварин, у благословенної землі України.
Боже, спаси і сохрани залишки України від катастроф, ворогів і дурнів». Надія Мороз
нах такое писать?
4это не та просто как кажется с дивана.