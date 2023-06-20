У Львові є влучання в об’єкт критичної інфраструктури, - ОВА

Під час нічної атаки у Львові сталося влучання в об’єкт критичної інфраструктури, люди не постраждали.

Про це повідомив начальник Львівської ОВА Максим Козицький, інформує Цензор.НЕТ.

Під час повітряної тривоги у Львові та області лунали вибухи.

"Попередньо: у Львові є влучання в об‘єкт критичної інфраструктури. Люди не постраждали. Була пожежа. На місці працюють всі служби", - зазначив Козицький.

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