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Новини Війна
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Нічна атака: знищено 28 з 30 "шахедів"

дрони

Сьогодні вночі російські терористи завдали чергового масованого ракетно-авіаційного удару по Україні.

Про це йдеться у ранковому зведенні Генштабу ЗСУ, інформує Цензор.НЕТ.

"Попередньо, 28 "шахедів" з 30 запущених ворогом - знищено. Також, по Запоріжжю та його околицях окупанти завдали ударів   7 ракетами С-300 - інформація наразі уточнюється", - йдеться в повідомленні.

Протягом минулої доби, ворог застосував 4 крилаті ракети "Калібр" та 4 іранські ударні БпЛА "Shahed-136/131". Усі 8 повітряних цілей було знищено.

"Крім того, ворог завдав понад 45 авіаційних ударів, здійснив близько 70 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. На жаль постраждали мирні люди", - додали у Генштабі.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Загроза застосування балістичних ракет та ударних безпілотників на півдні і в центрі України, - Повітряні сили ЗСУ (оновлено)

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Генштаб ЗС (6647) ракети (4033) атака (351) дрони (4776)


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20.06.2023 07:15 Відповісти
Чому на долю нашого народу трапилось таке горе?В чому винні всі,хто загинув?
Слабшого хоче з'їсти сильніший,нічого не змінилось за століття.
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20.06.2023 07:32 Відповісти
Чому на долю нашого народу трапилось таке горе?

Мої друзі на Фейсбуці часто запитують, що треба зробити, щоб на війні з російськими фашистами не гинули найкращі сини України та в країні запанувало мирне життя?

Масковітсько-українська війна, бомбіжки Київа, Харкова, Чернігова, знищення Маріуполя, Бучі, Iрпеня, Гостомеля, Макаріва, роздача паспортів із двоголовою куркою на обкладинці жителям окупованих орками міст: Маріуполя, Мелітополя, Бердянська, Херсона, та Генічеська, вкрадені православними фашистами з херсонських елеваторів майже два мільйона тонн пшениці, соняшника і ячменю - покарання Вседержителя за обрання царем України атеїста-богохульника, блюзнірника-інородця, який чотири рази рвав повістки у військкомат, а на московських сценах відсував на Запад кордони України.

Щоб вщух гнів Господній і Вседержитель виявив милість Україні і дарував перемогу над російськими окупантами, необхідне всенародне покаяння за вибори президента держави «по приколу».

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20.06.2023 08:46 Відповісти
Тому що народ між "НАМ треба" і "МЕНІ треба" постійно обирає останнє.
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20.06.2023 11:16 Відповісти
Спасибо нашим ПВО,они наилучшие.
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20.06.2023 07:36 Відповісти
Генштаб бреше.28 з 30 знищено тут пише.
А у Львові є 3 ( ТРИ ) влучання. Навіть з арифметикою у влади проблеми.

Три влучання у важливий об'єкт: у Львівській ОВА розповіли подробиці нічних ударів безпілотниками
https://lviv.tsn.ua/tri-vluchannya-u-lvivskiy-ova-rozpovili-podrobici-nichnih-udariv-bezpilotnikami-2353588.html Вибухи у Львові: в ОВА розповіли подробиці нічних ударів безпілотниками - Львів - tsn.ua

Де Львів і де місця з яких запускали шахеди....Шахеди пролетіли через всю країну....
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20.06.2023 09:55 Відповісти
 
 