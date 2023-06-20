Нічна атака: знищено 28 з 30 "шахедів"

Сьогодні вночі російські терористи завдали чергового масованого ракетно-авіаційного удару по Україні.

Про це йдеться у ранковому зведенні Генштабу ЗСУ, інформує Цензор.НЕТ.

"Попередньо, 28 "шахедів" з 30 запущених ворогом - знищено. Також, по Запоріжжю та його околицях окупанти завдали ударів 7 ракетами С-300 - інформація наразі уточнюється", - йдеться в повідомленні.

Протягом минулої доби, ворог застосував 4 крилаті ракети "Калібр" та 4 іранські ударні БпЛА "Shahed-136/131". Усі 8 повітряних цілей було знищено.

"Крім того, ворог завдав понад 45 авіаційних ударів, здійснив близько 70 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. На жаль постраждали мирні люди", - додали у Генштабі.

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