Нічна атака: знищено 28 з 30 "шахедів"
Сьогодні вночі російські терористи завдали чергового масованого ракетно-авіаційного удару по Україні.
Про це йдеться у ранковому зведенні Генштабу ЗСУ, інформує Цензор.НЕТ.
"Попередньо, 28 "шахедів" з 30 запущених ворогом - знищено. Також, по Запоріжжю та його околицях окупанти завдали ударів 7 ракетами С-300 - інформація наразі уточнюється", - йдеться в повідомленні.
Протягом минулої доби, ворог застосував 4 крилаті ракети "Калібр" та 4 іранські ударні БпЛА "Shahed-136/131". Усі 8 повітряних цілей було знищено.
"Крім того, ворог завдав понад 45 авіаційних ударів, здійснив близько 70 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. На жаль постраждали мирні люди", - додали у Генштабі.
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Слабшого хоче з'їсти сильніший,нічого не змінилось за століття.
Мої друзі на Фейсбуці часто запитують, що треба зробити, щоб на війні з російськими фашистами не гинули найкращі сини України та в країні запанувало мирне життя?
Масковітсько-українська війна, бомбіжки Київа, Харкова, Чернігова, знищення Маріуполя, Бучі, Iрпеня, Гостомеля, Макаріва, роздача паспортів із двоголовою куркою на обкладинці жителям окупованих орками міст: Маріуполя, Мелітополя, Бердянська, Херсона, та Генічеська, вкрадені православними фашистами з херсонських елеваторів майже два мільйона тонн пшениці, соняшника і ячменю - покарання Вседержителя за обрання царем України атеїста-богохульника, блюзнірника-інородця, який чотири рази рвав повістки у військкомат, а на московських сценах відсував на Запад кордони України.
Щоб вщух гнів Господній і Вседержитель виявив милість Україні і дарував перемогу над російськими окупантами, необхідне всенародне покаяння за вибори президента держави «по приколу».
А у Львові є 3 ( ТРИ ) влучання. Навіть з арифметикою у влади проблеми.
Три влучання у важливий об'єкт: у Львівській ОВА розповіли подробиці нічних ударів безпілотниками
https://lviv.tsn.ua/tri-vluchannya-u-lvivskiy-ova-rozpovili-podrobici-nichnih-udariv-bezpilotnikami-2353588.html Вибухи у Львові: в ОВА розповіли подробиці нічних ударів безпілотниками - Львів - tsn.ua
Де Львів і де місця з яких запускали шахеди....Шахеди пролетіли через всю країну....