Норвегія виділяє понад $23 млн на ядерну безпеку в Україні
Влада Норвегії ухвалила рішення про виділення 250 млн крон (понад 23 млн доларів) на підтримку ядерної безпеки в Україні.
Про це повідомили в Міністерстві закордонних справ Норвегії, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на Українську правду.
"Норвегія збільшує свою підтримку ядерної безпеки в Україні у 2023 році на 250 млн норвезьких крон", - заявили у міністерстві.
Повідомляється, що 100 млн крон будуть направлені на підтримку роботи в Україні експертів Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ).
Ще 150 млн крон виділяються на фінансування співпраці Норвегії з Україною у сфері ядерної безпеки. Зазначається, що ці кошти будуть спрямовані на зменшення ризику аварій та інцидентів, пов'язаних з вивільненням радіоактивних речовин, а також на зменшення ризику потрапляння радіоактивних матеріалів до чужих рук.
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Только как всегда надо чтобы эту помощь контролировали западные спецслужбы или хотя-бы журналисты, а то ЗЕбанутая срань точно все разворует.