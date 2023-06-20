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Норвегія виділяє понад $23 млн на ядерну безпеку в Україні

норвегія

Влада Норвегії ухвалила рішення про виділення 250 млн крон (понад 23 млн доларів) на підтримку ядерної безпеки в Україні.

Про це повідомили в Міністерстві закордонних справ Норвегії, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на Українську правду.

"Норвегія збільшує свою підтримку ядерної безпеки в Україні у 2023 році на 250 млн норвезьких крон", - заявили у міністерстві.

Повідомляється, що 100 млн крон будуть направлені на підтримку роботи в Україні експертів Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ).

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Ще 150 млн крон виділяються на фінансування співпраці Норвегії з Україною у сфері ядерної безпеки. Зазначається, що ці кошти будуть спрямовані на зменшення ризику аварій та інцидентів, пов'язаних з вивільненням радіоактивних речовин, а також на зменшення ризику потрапляння радіоактивних матеріалів до чужих рук.

Автор: 

Норвегія (768) допомога (8382) ядерна безпека (565)


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Спасибо за помощь, викинги !
Только как всегда надо чтобы эту помощь контролировали западные спецслужбы или хотя-бы журналисты, а то ЗЕбанутая срань точно все разворует.
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20.06.2023 07:28 Відповісти
Найкраще для ядерної безпеки України буде заплатити ці 23 млн кілерам для ху*ла
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20.06.2023 08:47 Відповісти
 
 