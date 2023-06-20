В метро Києва тимчасово не працюють термінали
Через пошкодження зовнішніх комунікацій на станціях київського метрополітену не працюють термінали самообслуговування.
Про це повідомили в КМДА, інформує Цензор.НЕТ.
"Наразі сплатити за проїзд можна:
- транспортною карткою
- qr-кодом, згенерованим у застосунку "Київ Цифровий"
- безконтактною банківською карткою
- мобільним додатком ApplePay та Google Pay", - йдеться у повідомленні.
Зараз спеціалісти вже працюють над відновленням роботи обладнання. Коли термінали запрацюють, про це обіцяють повідомити.
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Goga Gruzin
показати весь коментар20.06.2023 08:31 Відповісти Мені подобається 0
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