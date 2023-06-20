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В метро Києва тимчасово не працюють термінали

метро,київ

Через пошкодження зовнішніх комунікацій на станціях київського метрополітену не працюють термінали самообслуговування.

Про це повідомили в КМДА, інформує Цензор.НЕТ.

"Наразі сплатити за проїзд можна:

  • транспортною карткою
  • qr-кодом, згенерованим у застосунку "Київ Цифровий"
  • безконтактною банківською карткою
  • мобільним додатком ApplePay та Google Pay", - йдеться у повідомленні.

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Зараз спеціалісти вже працюють над відновленням роботи обладнання. Коли термінали запрацюють, про це обіцяють повідомити.

Автор: 

КМДА (2373) Київ (19542) Метрополітен (1418)


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А хто їх пошкодив, ті зовнішні комунікації, коли, як і чим?
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20.06.2023 08:31 Відповісти
 
 