В метро Києва тимчасово не працюють термінали

Через пошкодження зовнішніх комунікацій на станціях київського метрополітену не працюють термінали самообслуговування.

Про це повідомили в КМДА, інформує Цензор.НЕТ.

"Наразі сплатити за проїзд можна:

транспортною карткою

qr-кодом, згенерованим у застосунку "Київ Цифровий"

безконтактною банківською карткою

мобільним додатком ApplePay та Google Pay", - йдеться у повідомленні.

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Зараз спеціалісти вже працюють над відновленням роботи обладнання. Коли термінали запрацюють, про це обіцяють повідомити.