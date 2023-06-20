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Новини
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Німеччина виснажила запаси снарядів. Хоче купувати за прискореною процедурою, - Spiegel

борис,пісторіус

Міністерство оборони Німеччини хоче представити дев’ять контрактів на прискорену закупівлю артилерійських і танкових боєприпасів у найближчі місяці.

Про це йдеться в публікації Spiegel, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на РБК-Україна.

"У Збройних силах Німеччини залишилося всього близько 20 000 осколково-фугасних артилерійських снарядів. Такі країни, як Німеччина, поспішили відправити Україні 155-метрові артилерійські снаряди, що призвело до виснаження запасів для власної оборони", - йдеться у матеріалі.

Der Spiegel пише, що до 2031 року Збройним силам Німеччини необхідно накопичити близько 230 000 снарядів, щоб відповідати цілям НАТО і мати достатньо артилерії, щоб витримати 30 днів інтенсивних боїв.

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Видання повідомляє, що Міністерство оборони Німеччини має намір представити бюджетному комітету дев'ять контрактів на прискорену закупівлю артилерійських і танкових боєприпасів у найближчі місяці.

Автор: 

боєприпаси (2282) Німеччина (7398) зброя (7479)


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Топ коментарі
+12
Ну от і як НАТО зібралось воювати з армією на кшталт Середньовіччя?
Просто не вистачить БК.
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20.06.2023 08:21
+10
НАТО - це 30 учасників які "щоб витримати 30 днів інтенсивних боїв.", а потім припливуть-прилетять США і розгромлять противника.
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20.06.2023 08:25
+8
Навіщо німцям снаряди, якщо в них є ракети і надійна, далекобійа авіація? Хтось впевнений, що кацапи нападуть на Німеччину, розвинену країну, яка входить в блок НАТО? А запаси снарядів вони використали не собі, а передали нам, бо ми виявилися "мудріші", замість снарядів під час війни, виготовляли асфальт.
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20.06.2023 08:34
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Ну от і як НАТО зібралось воювати з армією на кшталт Середньовіччя?
Просто не вистачить БК.
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20.06.2023 08:21 Відповісти
НАТО - це 30 учасників які "щоб витримати 30 днів інтенсивних боїв.", а потім припливуть-прилетять США і розгромлять противника.
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20.06.2023 08:25 Відповісти
Та просто снаряди для знищення сернедньовічної держави не потрвібні, Німеччина, Франція мають набагато потужнішу зброю, яка тільки одним залпом здатна завдати непоправної шкоди ворогу, а тому кацапи до німців і не полізли, тільки махають кулаком з укриття і погрожують повторити, нападаом на Берлін. На що вони здатні без України, вони також знають. А от Україна, мпаючи війну все укріплювалась і укріплювалась асфальтом, не закупивши жодного снаряду для ЗСУ.
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20.06.2023 08:26 Відповісти
Ні ті, ні ті такої зброї не мають. Французи на початок російсько-української війни мали снарядів на 3 дні інтенсивних боїв
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20.06.2023 08:28 Відповісти
Навіщо німцям снаряди, якщо в них є ракети і надійна, далекобійа авіація? Хтось впевнений, що кацапи нападуть на Німеччину, розвинену країну, яка входить в блок НАТО? А запаси снарядів вони використали не собі, а передали нам, бо ми виявилися "мудріші", замість снарядів під час війни, виготовляли асфальт.
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20.06.2023 08:34 Відповісти
У росії є ЯЗ, тому її територія недоторкана.
По своїм містам і цивільним НАТО не буде використовувати надпотужну зброю.
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20.06.2023 08:29 Відповісти
Якось такі "висновки" пагано в'яжуться з недавніми подіями.
Якщо вже й після атаки по маааацквєєє ядерний дубець не стартував, і після захоплення купи сел і військової частини на мразії, то вже й не стартуватиме.
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20.06.2023 09:10 Відповісти
Але "цивілізований світ" всикається, і нещодавні слова Байдена тому підтвердження.
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20.06.2023 09:11 Відповісти
Справа не в енурезі цивілізованого світу, а в відсутності можливості херачить ядерним дубцем де захочеться.
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20.06.2023 10:06 Відповісти
Поки що.
Іран вже близько до створення ЯЗ. А фанатики чекати не будуть, одразу скинуть бомби на Ізраїль.
Тоді росія почне використовувати тактичну ЯЗ в Україні.
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20.06.2023 10:08 Відповісти
Третя світова вона така, ага.
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20.06.2023 10:10 Відповісти
Використання ЯЗ - це величезна смердюча пляма на репутації країни.
Русня хоче, щоб розв`язувачем ядерної війни запам`ятали не її.
Ця роль передбачається для Ірану, тому росія всіляко допомагатиме йому створити ЯЗ.
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20.06.2023 10:17 Відповісти
Я думаю, очевидно, що мразія вже наробила стільки, що в порівнянні з ними гітлер з усіма своїми посіпаками це просто дитячий садочок - "ваня кинув грубкою землі марійці в пичку". А скільки ще невідомого нам вскриється, коли мразія розвалиться і архіви кагебе стануть доступні... дізнаємся і про підрив башт-близняшок, і про підкупи західних політиків, і про північну корею, і про сомалійських піратів, і про смерті різних осіб тощо...
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20.06.2023 10:33 Відповісти
Рашка поки що не развалилась, архіви під надійною охороною, а русня цілодобово знімає кіно про себя-красівую, звідусіль оточену моральними потворами з Україною на чолі.
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20.06.2023 10:44 Відповісти
І шо з того?
Є два варіанти розвитку подій.
Перший варіант: захід перестає жувать писю, відрощує яйця і починає їбашить русню всерйоз. Русня розвалюється, всі щасливі, життя триває.
Другий варіант: західна цивілізація падає, орда весело з гиканням трощить стародавні міста, грабуючи, гвалтуючи і вбиваючи все що рухається, а що не рухається - рухають і гвалтують, грабують, вбивають.
Перший варіант нас влаштовує. А другий варіант нас не обходить, бо в цьому випадку ми просто всі помираємо, а мертвим не болить.
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20.06.2023 10:50 Відповісти
Ні, не все так просто. Вірніше, ми не просто помираємо. Точніше, пощастить тому, хто просто помре. Всі інші підуть під амфетаміном першою хвилею пробивати кордони з НАТО і утилізувати об себе натівський БК.
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20.06.2023 10:54 Відповісти
Якщо все піде по другому сценарію, ніхто не заважатиме власноруч вкоротити собі віку, не чекаючи, поки це зробить кадирівський віслюкойоб чи якась там ще ****** мразійська чурка.
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20.06.2023 10:59 Відповісти
Краще прихопити з собою пару свинособак. Або хоча б спробувати, ну так, щоб не зовсім дарма пропасти.
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20.06.2023 11:00 Відповісти
В країні, де навіть марганець заборонено продавати цивільним, це буде зробити вкрай непросто.
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20.06.2023 11:02 Відповісти
Думаю, якщо піде вже така срака, то військомати будуть радо брати всіх, хто тільки переступить поріг. А там, може, і зброю якусь дадуть.
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20.06.2023 11:03 Відповісти
То що пан хотів цим сказати, що наші президенти самі знищували свої склади, чи то були ворожі ДРГ? Якщо пан хоче нас запевнити, що то знищили Президенти ще до Голобородька, то тільки в ніч на 24.2.2022 року було знищено сотня складів, сотня заводів і велика частина аеродромів і військових частин. То згідно Вашої логіки це робив Голобородько чи тут все-таки нищив ворог? А що стосується асфальту, то так. Замість того, щоб три роки виробюляти ракети, бо в нас уже була війна і були надійні ракетні проекти, а ми чомусь їх фактично знищили, а робили дороги. Навіщо і для кого?
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20.06.2023 08:48 Відповісти
За 2015-18 роки продали танків на 7 танкових бригад (усі - Т-64, БМ "Оплот", Т-72).
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20.06.2023 08:50 Відповісти
І що тут хотів пан сказати за поставлені в Таіланд десятки танків "Оплот"? Так виконали замовлення, за яке Таіланд заплатив ще у 2010 році і ми мали повернути долари, які вже вкрали профффесіонали, або виготовити танки. Про 7 танкових бригад пан бреханув, бо в нас така кількість танків і не снилася. Одна танкова бригада має танків - 110, БМП - 50, БРМ - 8, 155-мм самохідних гаубиць - 18, 120-мм мінометів - 12, СПЗ - 12, ПТКР - 24, БТР - 40. А тут аж 7 танкових бригад, це виходить 770 танків.
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20.06.2023 08:57 Відповісти
От-от. А тут розпинаються диванні генерали і звинувачують Україну.
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20.06.2023 08:41 Відповісти
"Der Spiegel пише, що до 2031 року Збройним силам Німеччини необхідно накопичити близько 230 000 снарядів, щоб відповідати цілям НАТО і мати достатньо артилерії, щоб витримати 30 днів інтенсивних боїв. "

Збройних сил у Німеччині немає. Завдяки фрау ШТАЗІ. Відповідно і призов в армію скасовано. Є 40 тис солдатів контрактників. Але це не армія, а пузаті бюргери.
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20.06.2023 16:18 Відповісти
Пакистан Південна Корея -- там снарядів шо в дурного пукалок .
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20.06.2023 08:24 Відповісти
Пакистанські снаряди до "совіцьких" артсистем не є дуже добрими.
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20.06.2023 08:44 Відповісти
Індія Пакистан -- в них же радянські пушки .
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20.06.2023 08:52 Відповісти
Німці звичайно дійшли до ручки. Точніше Меркель їх довела
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20.06.2023 08:27 Відповісти
Як пан "вдало" провів наукову аналітику, що там твориться у німців. А на свою країну пан звернув увагу? Хто ж це нам передає навіть шоломи, бронежилети, сухпайки, не кажучи про танки "Леопард", новітніші системи ППО ПРО, які за три роки мав би наробити наймудріший і найпатріотичний Президент світу. але чомусь не робив?
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20.06.2023 08:38 Відповісти
Якщо пан говорить за період 2014-2019 роки, то має подивитися, що за цей час в нас розробили і доробили свої ракетні програми "Нептун", "Сапсан-Грім 2", "Вільха М", "Верба", Стугна" та інші. Можуть пан назвати хоч одну розроблоену чи дороблену за період з 2019 і по цей час?
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20.06.2023 08:51 Відповісти
Асфальт тактичний 30 см і стратегічний 60 см.
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20.06.2023 09:12 Відповісти
Можливо, німці й додумаються посадити меркель за зраду... Проте, у нас ні кучмо, ні косоволоску не посадять, бо бояться, щоб і їх колись не посадили.
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20.06.2023 08:42 Відповісти
Та вони ще й розказувати почнуть хто з ними разом iв з цього корита.
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20.06.2023 10:35 Відповісти
Spiegel хочет сказать что Германия больше не может поставлять снаряды в Украину. Будут копить до 2031 года чтобы продержаться 30 дней. Рукалицо.
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20.06.2023 09:29 Відповісти
Світ зійшов з розуму.Кацапська нечисть з 2014 відкрито воює,а вони сидять і думають що робити
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20.06.2023 09:46 Відповісти
Це пряма вiдповiдь на питання яка ще краiна самотужки витримала б удар такого монстра як рОСiЯ.
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20.06.2023 10:38 Відповісти
 
 