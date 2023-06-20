Німеччина виснажила запаси снарядів. Хоче купувати за прискореною процедурою, - Spiegel
Міністерство оборони Німеччини хоче представити дев’ять контрактів на прискорену закупівлю артилерійських і танкових боєприпасів у найближчі місяці.
Про це йдеться в публікації Spiegel, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на РБК-Україна.
"У Збройних силах Німеччини залишилося всього близько 20 000 осколково-фугасних артилерійських снарядів. Такі країни, як Німеччина, поспішили відправити Україні 155-метрові артилерійські снаряди, що призвело до виснаження запасів для власної оборони", - йдеться у матеріалі.
Der Spiegel пише, що до 2031 року Збройним силам Німеччини необхідно накопичити близько 230 000 снарядів, щоб відповідати цілям НАТО і мати достатньо артилерії, щоб витримати 30 днів інтенсивних боїв.
Видання повідомляє, що Міністерство оборони Німеччини має намір представити бюджетному комітету дев'ять контрактів на прискорену закупівлю артилерійських і танкових боєприпасів у найближчі місяці.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Просто не вистачить БК.
По своїм містам і цивільним НАТО не буде використовувати надпотужну зброю.
Якщо вже й після атаки по маааацквєєє ядерний дубець не стартував, і після захоплення купи сел і військової частини на мразії, то вже й не стартуватиме.
Іран вже близько до створення ЯЗ. А фанатики чекати не будуть, одразу скинуть бомби на Ізраїль.
Тоді росія почне використовувати тактичну ЯЗ в Україні.
Русня хоче, щоб розв`язувачем ядерної війни запам`ятали не її.
Ця роль передбачається для Ірану, тому росія всіляко допомагатиме йому створити ЯЗ.
Є два варіанти розвитку подій.
Перший варіант: захід перестає жувать писю, відрощує яйця і починає їбашить русню всерйоз. Русня розвалюється, всі щасливі, життя триває.
Другий варіант: західна цивілізація падає, орда весело з гиканням трощить стародавні міста, грабуючи, гвалтуючи і вбиваючи все що рухається, а що не рухається - рухають і гвалтують, грабують, вбивають.
Перший варіант нас влаштовує. А другий варіант нас не обходить, бо в цьому випадку ми просто всі помираємо, а мертвим не болить.
Збройних сил у Німеччині немає. Завдяки фрау ШТАЗІ. Відповідно і призов в армію скасовано. Є 40 тис солдатів контрактників. Але це не армія, а пузаті бюргери.