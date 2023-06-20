Німеччина виснажила запаси снарядів. Хоче купувати за прискореною процедурою, - Spiegel

Міністерство оборони Німеччини хоче представити дев’ять контрактів на прискорену закупівлю артилерійських і танкових боєприпасів у найближчі місяці.

Про це йдеться в публікації Spiegel, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на РБК-Україна.

"У Збройних силах Німеччини залишилося всього близько 20 000 осколково-фугасних артилерійських снарядів. Такі країни, як Німеччина, поспішили відправити Україні 155-метрові артилерійські снаряди, що призвело до виснаження запасів для власної оборони", - йдеться у матеріалі.

Der Spiegel пише, що до 2031 року Збройним силам Німеччини необхідно накопичити близько 230 000 снарядів, щоб відповідати цілям НАТО і мати достатньо артилерії, щоб витримати 30 днів інтенсивних боїв.

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Видання повідомляє, що Міністерство оборони Німеччини має намір представити бюджетному комітету дев'ять контрактів на прискорену закупівлю артилерійських і танкових боєприпасів у найближчі місяці.