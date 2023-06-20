Наступаємо на Мелітопольському й Бердянському напрямках, маємо частковий успіх, - Генштаб

Українські військові продовжують наступальні та оборонні операції. Під час наступу протягом минулої доби наші воїни мали частковий успіх.

Про це речник Генштабу ЗСУ Андрій Ковальов розповів в ефірі телемарафону, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на 24 канал.

За його словами, український наступ триває на Мелітопольському й Бердянському напрямках.

Речник Генштабу ЗСУ уточнив, що протягом минулої доби українські військові наступали на напрямках: Новодарівка - Приютне, Макарівка - Рівнопіль та Новоданилівка - Роботине.

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"Українські військові мали частковий успіх. Закріплюються на досягнутих рубежах. Ворог зосереджує зусилля на веденні оборони та не допущенні просування наших військ", - сказав Ковальов.