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Новини Війна
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Наступаємо на Мелітопольському й Бердянському напрямках, маємо частковий успіх, - Генштаб

війна,зсу

Українські військові продовжують наступальні та оборонні операції. Під час наступу протягом минулої доби наші воїни мали частковий успіх.

Про це речник Генштабу ЗСУ Андрій Ковальов розповів в ефірі телемарафону, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на 24 канал.

За його словами, український наступ триває на Мелітопольському й Бердянському напрямках.

Речник Генштабу ЗСУ уточнив, що протягом минулої доби українські військові наступали на напрямках: Новодарівка - Приютне, Макарівка - Рівнопіль та Новоданилівка - Роботине.

Дивіться: Попри шалений опір противника операція продовжується згідно з планом, - Залужний. ВIДЕО

"Українські військові мали частковий успіх. Закріплюються на досягнутих рубежах. Ворог зосереджує зусилля на веденні оборони та не допущенні просування наших військ", - сказав Ковальов.

Автор: 

Генштаб ЗС (6647) контрнаступ (435) контрнаступ на Півдні (345)


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Топ коментарі
+10
Господи, Матінко Богородице, бережіть та допомагайте нашим захисникам
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20.06.2023 10:06
+7
херня - это то что ты вякнул.
учит он ВСУ как воевать. с диван, ага.
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20.06.2023 12:23
+5
smertj vorogam !
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20.06.2023 08:43
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Шановне панство, а пам'ятаєте як вам рік тому різало очі «частковий успіх»
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20.06.2023 08:33 Відповісти
smertj vorogam !
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20.06.2023 08:43 Відповісти
Розпливчато! Поясни, а бородата бабушка Беня входить в число ворогів?
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20.06.2023 22:38 Відповісти
какую-то херню говорят. Должно быть : успех или невдача
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20.06.2023 09:13 Відповісти
Мені здається це щось типу "успіх в одному місці, невдача в іншому, але певний прогрес і просунення є" тому і про повний успіх не йдеться, як власте і про повну невдачу.
Як там в реальності - хз, зрештою побачимо і почуємо.
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20.06.2023 09:19 Відповісти
херня - это то что ты вякнул.
учит он ВСУ как воевать. с диван, ага.
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20.06.2023 12:23 Відповісти
Господи, Матінко Богородице, бережіть та допомагайте нашим захисникам
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20.06.2023 10:06 Відповісти
Ага, уже Матінка Богородиця кинулася допомагати нашим захисникам після твоєї просьби.
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20.06.2023 22:37 Відповісти
швидше давіть кацапів щоб ще черешню застати цього року
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20.06.2023 12:56 Відповісти
Критиковать ЗСУ могут только враги Украины в отличие от критики зелёного е@анариума. Поэтому для новостей напрямую от ЗСУ всегда лайк.
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20.06.2023 12:57 Відповісти
Кандидат в рядові Боневтік повністю підм'яв українських генералів, а вони готові виконати найбезглуздіші накази цього Верховного ГОВНОкомандуючого. Немає в цих генералах стержня. Генерали, де ваші залізні яйця, щоб заперечити дилетанту і злочинцю?
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20.06.2023 22:31 Відповісти
Генералам главное не сообщать этому уё@ку ничего важного, что тут же будет передано Ху#лу. А так пусть он себе играет в Наполеона- ему не привыкать в его 6-й палате.
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21.06.2023 07:56 Відповісти
Бережіть себе, воїни, якщо можете. Ви потрібні країні і після війни.
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20.06.2023 21:52 Відповісти
Людмила Полякова, поясни , як можуть вберегти себе воїни, бо твої слова звучать ЦИНІЧНО. Ти знаєшсекрет, як воїни можуть себе вберегти? Єдиний спосіб- негайно припинити цей безлуздий наступ. Щоб на війні не загинув найпатріотичніший цвіт української нації, щоб після війни не було кому вступитися за неньку Україну. Чи може ти думаєш, що за інтереси України заступиться "батальон Монако"?
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20.06.2023 22:26 Відповісти
Знайшли крайню. Берегти себе значить воювати розумно. Ось і все.
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20.06.2023 22:28 Відповісти
Що ти бачиш розумного в цьому наступі, який більше ****** на м'ясорубку?
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20.06.2023 22:32 Відповісти
1. Під час війни завжди будуть жертви. І скільки б їх зараз не було їх буде меньше чим було б у випадку капітуляції росіянам. 2. Наш народ впертий і завзятий - поки російських покидьків не вижене - не зупиниться. Це вам західним ніженкам ніколи не зрозуміти.
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20.06.2023 22:58 Відповісти
Людмила Полякова, ти нічого не розуміючи в військовій справі підтримуєш цю бійню українського народу? Ти готова відповідати за безглузді втрати наших солдатів? Ти готова повторити свої слова в очі вдова, матерям і дітям полеглих воїнів? Боюся, що за ніком "Людмила Полякова" ховається справжній монстр.
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20.06.2023 23:16 Відповісти
Наступ при відсутності авіаційної підтримки- це м'ясорубка українського народу. Це злочин, який повисне Верховному ГОВНОкомануючому Боневтіку, якщо він передбачливо не змиється в Ізраїль. Кидати на безглуздий убій цвіт української нації може тільки відвертий негідник. Війна війною, але є елементарні правила ведення бойових дій, порушувати які можуть тільки відверті злочинці, такі як Боневтік.
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20.06.2023 22:16 Відповісти
Відомий американський генерал Джордж Паттон в свій час сказав знамениті слова: "Солдати- це добриво, гній історії". Це він сказав взагалі про всіх солдатів. Невже є такі наївні люди, які думають, що американські генерали, які штовхають на убій українських солдатів, людяніші за генерала Паттона?
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20.06.2023 23:22 Відповісти
 
 