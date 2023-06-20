Наступаємо на Мелітопольському й Бердянському напрямках, маємо частковий успіх, - Генштаб
Українські військові продовжують наступальні та оборонні операції. Під час наступу протягом минулої доби наші воїни мали частковий успіх.
Про це речник Генштабу ЗСУ Андрій Ковальов розповів в ефірі телемарафону, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на 24 канал.
За його словами, український наступ триває на Мелітопольському й Бердянському напрямках.
Речник Генштабу ЗСУ уточнив, що протягом минулої доби українські військові наступали на напрямках: Новодарівка - Приютне, Макарівка - Рівнопіль та Новоданилівка - Роботине.
"Українські військові мали частковий успіх. Закріплюються на досягнутих рубежах. Ворог зосереджує зусилля на веденні оборони та не допущенні просування наших військ", - сказав Ковальов.
Топ коментарі
+10 Чайка Київ
показати весь коментар20.06.2023 10:06
+7 Олег Беляков #562482
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+5 nav svargi
показати весь коментар20.06.2023 08:43
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Як там в реальності - хз, зрештою побачимо і почуємо.
учит он ВСУ как воевать. с диван, ага.