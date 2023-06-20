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Загроза застосування тактичної ядерної зброї Путіним є реальною, - Байден
Президент США Джо Байден заявив, що погрози російського диктатора Володимира Путіна застосувати тактичну ядерну зброю є реальними.
Про це пише Reuters, інформує Цензор.НЕТ.
"Коли я був тут близько двох років тому і говорив, що турбуюсь про висихання річки Колорадо, всі дивилися на мене як на божевільного. Вони подивилися на мене так, як коли я сказав, що турбуюся про те, що Путін застосує тактичну ядерну зброю. Це реально", - сказав Байден групі донорів у Каліфорнії у понеділок.
Нагадаємо, 17 червня Байден назвав заяви глави Кремля Путіна про розміщення перших одиниць тактичної ядерної зброї на території Білорусі "безвідповідальними".
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+35 Николай Харченко #401460
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+29 Олександр Юр #550990
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Тепер утріться і бійтеся бо Путін може примінити ядерну зброю!
що сонце пече а вода тече ? і так буде й буде далі ?
навіщо каліфорнійські інвестори демпартії запитували його саме про тактичну ядерну зброю, яка ніяк не загрожує каліфорнії або річці колорадо ?
в каліфорнії багато військової промисловості, але не схоже що Байден збирається підвищувати військовий бюджет, тому навряд чи власники чи службовці цих компаній є його спонсорами.
для каліфорнійських гуглів, фейсбуків, нетфліксів та голівудів, які спонсорують Байдена, тема війни в Україні менш важлива ніж тема лгбт, тема екології чи тема анни карєніної.
що ж спонукало дядюшку Джо згадати тему і не зробити жодного висновку ?
Розказати, що відбудеться коли ***** використає тактичну ЯЗ?
Перший день-всі в жаху від фото та відео з міста вибуху. Прокльони та вимоги помсти. "Не забудем не прастим".
День другий-прутіла та ко починають збирати донати на допомогу вцілілим та на "ядерну бомбу помсти".
День
третій - оон виражають глибоку занепокоєність "ескалацією конфлікту з боку обох сторін" та пропонує сісти за стіл переговорів. Фото та відео з міста вибуху з'являються у закордонних виданнях з коментарями "на цей час у нас нема доказів, що це зробила росіся".
День четвертий- 👇
=
керівники НАТО вимагають від Конгресу додаткових грошей на програму "як нам перемогти росісю, але так, щоб вона не образилась та не почала бомбити Лондон". ФБ та Твіттер забороняють розміщувати фото та відео з міста вибуху як занадто жорсткі.
День п'ятий - до епіцентру вибуху 👇
добираються перші волонтери. В соцмережах з'являться нова хвиля фото та відео. Ze вилазить з бомбосховища та запілює пафосний ролик на тему "єднаймось+донатимо+світ цього не пробачить+завтра беремо Севастопіль".
День шостий - в соцмережі попадає апеляційна скарга маліни щодо 👇
квартири. Про ЯЗ ніхто не згадує. Мляві заклики порохоботів заглушають потужні погрози тік-ток воїнів розібратися з негідниками та обісцяти їх.
День сьомий - одного одноокого запитують "Як ви оцінюєте використання ЯЗ проти України?". Він відповідає - "Про що взагалі їде мова?
а Україну тут ліпити не треба....
Невже цього разу партнери заздалегідь готові надати Україні ТЯЗ із правом застосування у відповідь для стримування агресора?
Що Президент Байден з партнерами пропонують Україні для захисту від застосування рашистамиТЯЗ?
Невже ганебні перемовини з озброєними ЯЗ терористами?
Але, на певний час землі будуть непридатні і люди, якщо не поїдуть звідти самі, то багатьох будуть вивозити насильно. Займатися господарською діяльністю за таких умов пересічні українці там не зможуть. Та ви нічого звідти й не зможете продати, навіть якщо захочете. І ці землі, в підсумку - елементарно будуть скуплені за мінімальну ціну. Ще будуть нам розказувати, який це був "вигідний гешефт" (кому?) - продати все то за безцінь, щоби (нам?) його "восстанавілі".
Бо зараз землі на Півдні й Сході вже роблять максимально непридатними для проживання, ведення господарської діяльності, відповідно, люди там банкрутують і ті багаті родючі землі можна буде скупити задурно і будувати там вже все що завгодно - без українців. Найбільші поклади корисних копалин, мінералів, нафти, газу, літію, транспортний, логістичний потенціал, родючі землі, поруч порти, море, багато усього. Земля, що є на вагу золота. Про котру нам вже кажуть, що мовляв, не треба нічого там відбудовувати - хай буде "Великий луг". Правильно. Без українців (Луг, котрий хитрозроблені ділки потім швидко забудують своїми віллами за закатають в асфальт, знищивщи і розграбувавши перед тим, під приводом "захисту", всі історичні, археологічні і культурні пам"ятки українців). І все.
Єдине що - ядерний інцедент - він забруднить не лише Україну. І відповідальність за це буде виключно на "гарантах" з чинної американської Адміністрації, котрі відверто саботували свої обов"язки зі стримування агресора та не криючись підігрували росії.
І Світ, навіть попри замовчування ЗМІ (як у випадку з Каховською дамбою) - дуже швидко це зрозуміє. І це буде мати свої наслідки, в тому числі й на найближчих американських виборах.
Тому, теза про "ядерку", головним чином, розрахована на те, щоби спробувати зчинити на Україну психологічний натиск, а також спробувати, у разі ядерного терору - "звинуватити Україну" (що, мовляв, не хотіли пристати на пропозиції терориста-росії). Не вийде.
ни , який здав ЯЗ - Кучму..
Якщо Зеля цього не зробить, то вiн теж~ путiнський агент.👈
(А захист від ядерної зброї і протидія їй - це точно найбільш важливі справи, тому що важкість наслідків могла би бути дуже великою.)