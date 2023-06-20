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Новини Агресія Росії проти України
26 012 147

Загроза застосування тактичної ядерної зброї Путіним є реальною, - Байден

зброя,росія,ядерна

Президент США Джо Байден заявив, що погрози російського диктатора Володимира Путіна застосувати тактичну ядерну зброю є реальними.

Про це пише Reuters, інформує Цензор.НЕТ.

"Коли я був тут близько двох років тому і говорив, що турбуюсь про висихання річки Колорадо, всі дивилися на мене як на божевільного. Вони подивилися на мене так, як коли я сказав, що турбуюся про те, що Путін застосує тактичну ядерну зброю. Це реально", - сказав Байден групі донорів у Каліфорнії у понеділок.

Нагадаємо, 17 червня Байден назвав заяви глави Кремля Путіна про розміщення перших одиниць тактичної ядерної зброї на території Білорусі "безвідповідальними". 

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Автор: 

Байден Джо (2890) путін володимир (23900) ядерна зброя (1157)


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Топ коментарі
+35
Відповідно Будапешського меморандуму, забезпечення териториальної цілістності України лежить , окрім країни-терориста рашки, на США, Великобританії та Франції.
Терміново треба розташувати ядерну зброю в Україні.
100% гарантія того, що ******** путлєр не завдасть удару тактичною ядерною зброєю.
Іншого на жаль шляху уникнути такого удару в Україні немає, а все інше це просто слова та занепокоєння.
СЛАВА УКРАЇНІ!
СЛАВА ЗСУ!
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20.06.2023 08:52
+29
Не знаю, що буде робити дід Джо, але продовжуємо битися далі.
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20.06.2023 09:14
+23
З чого він зрозумів. Нашого Бонапарта Боневтіка не легко зрозуміти навіть фаховим психіатрам.
Бува таке меле.
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20.06.2023 09:19
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Байден це мав на увазі !
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20.06.2023 15:22 Відповісти
да, не Рейган. то ли климат действительно поменялся, или может какой-то вирус тупости по миру незаметно разошелся.
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20.06.2023 15:22 Відповісти
Я наприклад ,довіряю Байдену на 98 % трохи є сумнів але вірю .Перед почвтком вторгнення рф в Україну він попередив усіх ,що буде напад і закликав усіх громадян США в Україні і послів терміново покинути країну. Отоді я поняв шо напад буде точно і він таки стався хоча до останнього мало хто вірив. Так що рєбята ,БЕЗ ПАНІКИ , путін і ядро застосує ( це психічно хвора їстота) СТО ПУДОВ . Питання тільки чи виживе хтось і щось на Землі . Можливо в Антарктиді. Вибачайте за сарказм .
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20.06.2023 15:30 Відповісти
а как с Афганистана "эвакуация" проходила (или, там, "плановый выход")? даже союзники немного офигели с таких подходов и методик. так что тупые решения есть, будут, их много, и не только у нас (что конечно с одной стороны радует, с другой - конечно не очень, но выводы желательно делать, чего нет).
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20.06.2023 15:45 Відповісти
Мова у темі йде про застосування тактичної ядерної зброї, а не про сценарії з всесвітом "Метро 2033" Глуховського і поїдженими іржою за 50 років стратегічними ракетами і шахтами.
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21.06.2023 05:43 Відповісти
местный кремлевский сумасшедший дядя Вова, которого "семья" назначила царем, что б удобней было красть, взорвал Дамбу, после этого взрыв даже нескольких тактических ЯЗ в степях южной Украины - детский лепет на лужайке. разрушат пару блоков ЗАЭС и скажут, что радиация оттуда появилась
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20.06.2023 15:34 Відповісти
Проковтнули підрив Каховської ГЕС!

Тепер утріться і бійтеся бо Путін може примінити ядерну зброю!
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20.06.2023 15:57 Відповісти
Обсерон продолжается
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20.06.2023 16:13 Відповісти
Мені здається що термін "тактична ядерна зброя" не відповідає наведеній світлині...
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20.06.2023 16:25 Відповісти
щоб не боятися, чи застосує чи не затстосує, вже приколошкали б давно підара і все.
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20.06.2023 17:15 Відповісти
запустили б бойового таргана, чи муху, щоб вона його якоюсь ****** чи ще якось боболою нашпигувала і нехай згніє повністю вже.
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20.06.2023 17:17 Відповісти
незрозуміло що Байден хотів цим сказати ?
що сонце пече а вода тече ? і так буде й буде далі ?
навіщо каліфорнійські інвестори демпартії запитували його саме про тактичну ядерну зброю, яка ніяк не загрожує каліфорнії або річці колорадо ?

в каліфорнії багато військової промисловості, але не схоже що Байден збирається підвищувати військовий бюджет, тому навряд чи власники чи службовці цих компаній є його спонсорами.

для каліфорнійських гуглів, фейсбуків, нетфліксів та голівудів, які спонсорують Байдена, тема війни в Україні менш важлива ніж тема лгбт, тема екології чи тема анни карєніної.

що ж спонукало дядюшку Джо згадати тему і не зробити жодного висновку ?
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20.06.2023 17:23 Відповісти
Тільки термінове розміщення на території України ядерної зброї, з можливістю гарантованого удару у відповідь, врятує Европу і світ. А Договір про нерозповсюдження ядерної зброї можна порвати і викинути. Всі хто бажає , повинні цю зброю мати, і це унеможливить знущання ядерних маніяків із болот над невеликими мирними державами.
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20.06.2023 18:28 Відповісти
@WASSERMAN_MOLE
Розказати, що відбудеться коли ***** використає тактичну ЯЗ?
Перший день-всі в жаху від фото та відео з міста вибуху. Прокльони та вимоги помсти. "Не забудем не прастим".
День другий-прутіла та ко починають збирати донати на допомогу вцілілим та на "ядерну бомбу помсти".
День
третій - оон виражають глибоку занепокоєність "ескалацією конфлікту з боку обох сторін" та пропонує сісти за стіл переговорів. Фото та відео з міста вибуху з'являються у закордонних виданнях з коментарями "на цей час у нас нема доказів, що це зробила росіся".
День четвертий- 👇
=
керівники НАТО вимагають від Конгресу додаткових грошей на програму "як нам перемогти росісю, але так, щоб вона не образилась та не почала бомбити Лондон". ФБ та Твіттер забороняють розміщувати фото та відео з міста вибуху як занадто жорсткі.
День п'ятий - до епіцентру вибуху 👇

добираються перші волонтери. В соцмережах з'являться нова хвиля фото та відео. Ze вилазить з бомбосховища та запілює пафосний ролик на тему "єднаймось+донатимо+світ цього не пробачить+завтра беремо Севастопіль".
День шостий - в соцмережі попадає апеляційна скарга маліни щодо 👇
квартири. Про ЯЗ ніхто не згадує. Мляві заклики порохоботів заглушають потужні погрози тік-ток воїнів розібратися з негідниками та обісцяти їх.
День сьомий - одного одноокого запитують "Як ви оцінюєте використання ЯЗ проти України?". Він відповідає - "Про що взагалі їде мова?
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20.06.2023 19:18 Відповісти
соціально-відповідальні кінематографісти знімуть чергову серію триллера про астероїд "do not look up", мовляв то більша загроза ніж війна в центрі Європи
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20.06.2023 20:04 Відповісти
Байден провакатор, вместо того, чтоб заявить, что США выполнят все свои обязательства по Будапештскому меморандуму в случае применения ядерного против Украины всеми имеющими средствами (в том числе и стратегическими ядерными), он толкает кремлевского упыря снова на те же грабли, что и в феврале 2022 года, когда многократно повторял, что США не будет воевать на стороне Украины в случае агресии паРашки!
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20.06.2023 20:13 Відповісти
Байден,упомянув про ядерное оружие,сделал закладку для замораживания войны.Мол договаривайтесь,или путя жахнет бомбой.
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22.06.2023 07:10 Відповісти
потрібно ТЕРМІНОВО нанести превентивний ядерний удар по маААааААскві!
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20.06.2023 20:59 Відповісти
Джо аби щось сказати при всій повазі.
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20.06.2023 21:06 Відповісти
якщо старий маразматик біден хоче прийняти у всіх позах і у всі отвори ядерні ракети від пук іна, то прапор їм обом в руки і вперед і з піснею!!!!

а Україну тут ліпити не треба....
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20.06.2023 21:14 Відповісти
Припустимо влада України адекватно почула та зрозуміла ці слова Президента США, на відміну від попереджень про напад 24.02.22.
Невже цього разу партнери заздалегідь готові надати Україні ТЯЗ із правом застосування у відповідь для стримування агресора?
Що Президент Байден з партнерами пропонують Україні для захисту від застосування рашистамиТЯЗ?
Невже ганебні перемовини з озброєними ЯЗ терористами?
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20.06.2023 21:55 Відповісти
Сценарій депортації населення з причорномор'я цілком включає і витік радіації на ЗАЕС, і ядерний вибух. У грандіозній справі як новохозарія перед такими дрібницями ніхто не зупиниться, ні шваби ні кіссінджери. Так само як, можна бути впевненим, в наших верхах всі спроби створити бодай радіохімічну відповідь будуть заблоковані і саботовані.
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20.06.2023 21:59 Відповісти
а новохазарці, які ніби-то потім будуть жити на тих територіях є генетично модифікованими для протистояння радіації?
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20.06.2023 22:19 Відповісти
Та легко. Ядерне забруднення, особливо від ЯЗ - воно не таке велике й насправді швидко уходить.
Але, на певний час землі будуть непридатні і люди, якщо не поїдуть звідти самі, то багатьох будуть вивозити насильно. Займатися господарською діяльністю за таких умов пересічні українці там не зможуть. Та ви нічого звідти й не зможете продати, навіть якщо захочете. І ці землі, в підсумку - елементарно будуть скуплені за мінімальну ціну. Ще будуть нам розказувати, який це був "вигідний гешефт" (кому?) - продати все то за безцінь, щоби (нам?) його "восстанавілі".
Бо зараз землі на Півдні й Сході вже роблять максимально непридатними для проживання, ведення господарської діяльності, відповідно, люди там банкрутують і ті багаті родючі землі можна буде скупити задурно і будувати там вже все що завгодно - без українців. Найбільші поклади корисних копалин, мінералів, нафти, газу, літію, транспортний, логістичний потенціал, родючі землі, поруч порти, море, багато усього. Земля, що є на вагу золота. Про котру нам вже кажуть, що мовляв, не треба нічого там відбудовувати - хай буде "Великий луг". Правильно. Без українців (Луг, котрий хитрозроблені ділки потім швидко забудують своїми віллами за закатають в асфальт, знищивщи і розграбувавши перед тим, під приводом "захисту", всі історичні, археологічні і культурні пам"ятки українців). І все.
Єдине що - ядерний інцедент - він забруднить не лише Україну. І відповідальність за це буде виключно на "гарантах" з чинної американської Адміністрації, котрі відверто саботували свої обов"язки зі стримування агресора та не криючись підігрували росії.
І Світ, навіть попри замовчування ЗМІ (як у випадку з Каховською дамбою) - дуже швидко це зрозуміє. І це буде мати свої наслідки, в тому числі й на найближчих американських виборах.
Тому, теза про "ядерку", головним чином, розрахована на те, щоби спробувати зчинити на Україну психологічний натиск, а також спробувати, у разі ядерного терору - "звинуватити Україну" (що, мовляв, не хотіли пристати на пропозиції терориста-росії). Не вийде.
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21.06.2023 00:06 Відповісти
Радіаційне забруднення це вітер і телевізор. Перший фактор прогнозується, другий під повним контролем.
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21.06.2023 08:48 Відповісти
якщо ядерна точно в білорусі (накосячили сильно),то путін її примінить.тут два виходи.1.ліквідація путіна.інших бажаючих в рашки немає реально використовувати ядерну зброю.2.ліквідація самої ядерної зброї ,при підготовці до запуску.надати ЗСУ дальнобійні ракети типу атасмs .
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20.06.2023 22:25 Відповісти
и никто на это не пойдет
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21.06.2023 00:17 Відповісти
Треба видати ордер у мiжнародний суд на арешт ворога Украi
ни , який здав ЯЗ - Кучму..

Якщо Зеля цього не зробить, то вiн теж~ путiнський агент.👈
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21.06.2023 00:00 Відповісти
Якщо ми вже розпочали боротьбу, ця погроза не повинна нас зупиняти. Пам'ятаю погрожували нападом, атакою калібрів, що нас захоплять за тиждень. Напали. так було боляче, проте вистояли, взимку били тец хотіли нас заморозити, нічого, пережили, почали ракетно дроновий терор, нічого, ми тримаємось. Підірвали ГЕС. Так було страшно, але ж ми не здалися. Так буде з ядеркою. Якщо п....о стрельне я/з така сама зброя зявиться у нас і ми стрельнемо у відповідь. А тоді сенс цієї всієї війни?
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21.06.2023 00:20 Відповісти
Та заспокойтеся . Ніхто Україну не здасть. В Україну вже влито стільки іноземного бабла, що всім інвесторам буде простіше повіситись, ніж обмежитись прийняттям поразки. А Українцям так взагалі нічого втрачати, крім свободи.
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21.06.2023 06:05 Відповісти
Хто? Оцей маразматик та політичний імпотент? Якщо він щось і завезе, то це буде стурбованість
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21.06.2023 01:22 Відповісти
Якби не сциклива позиція США, то ця загроза була б в рази нижчою
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21.06.2023 01:23 Відповісти
Старий хробак зовсім з глузду з'їхав, бреше як собака. Хоче всім замилити очі. А то чи зброю зажати, а чи щось з москалів отримає взамін
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21.06.2023 04:05 Відповісти
Ніхто не буде вживати ядерну зброю,якби могли вжеб вжили.
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21.06.2023 04:07 Відповісти
Реально тому, що ху*ло не бачить реальної ответки. Уберегти Україну це значить повернути вкрадену у нас ядерну зброю.
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21.06.2023 07:31 Відповісти
Ліве імпотентне чмо, а не президент США.
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21.06.2023 07:31 Відповісти
Я пропонував деяким нашім можновладцям зробити заяву, що якщо раша зробить якись наші землі непридатними для життя, то ми маємо право анексувати назавжди у раші еквівалентні території військовим шляхом. Але ніхто не відреагував. Пропонував Пономареву зробити аналогічну заяву про те, що Україна у такому разі має право повернути собі історичні землі українців. Він також мовчить. А якщо заявили, та захід підтримав, то Пу побоявся би погрожувати ядеркою.
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21.06.2023 08:29 Відповісти
В таких випадках звичайно завдають привентивних ударiв. Але не з такими хоробрими дядьками.
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21.06.2023 08:41 Відповісти
Зброя... Ядерна зброя - це зброя... - Як танк, наприклад: деяка зброя може стати трофейною і може бути використана проти того, хто нею погрожував.
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22.06.2023 04:18 Відповісти
Ракета може вибухнути не там, куди нею цілились, а в зовсім іншому місці.
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22.06.2023 04:20 Відповісти
Навіть радіоактивні матеріали в Україні є, а водень є тим більше. Теоретично можна швидко зібрати свої ядерні або термоядерні заряди... Звісно, якщо не обмежуватись Будапештським меморандумом, який вже порушений Росією.
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22.06.2023 04:25 Відповісти
На Байдена надійся, але... найбільш важливі справи зроби сам!

(А захист від ядерної зброї і протидія їй - це точно найбільш важливі справи, тому що важкість наслідків могла би бути дуже великою.)
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22.06.2023 04:28 Відповісти
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