Загроза застосування тактичної ядерної зброї Путіним є реальною, - Байден

Президент США Джо Байден заявив, що погрози російського диктатора Володимира Путіна застосувати тактичну ядерну зброю є реальними.

Про це пише Reuters, інформує Цензор.НЕТ.

"Коли я був тут близько двох років тому і говорив, що турбуюсь про висихання річки Колорадо, всі дивилися на мене як на божевільного. Вони подивилися на мене так, як коли я сказав, що турбуюся про те, що Путін застосує тактичну ядерну зброю. Це реально", - сказав Байден групі донорів у Каліфорнії у понеділок.

Нагадаємо, 17 червня Байден назвав заяви глави Кремля Путіна про розміщення перших одиниць тактичної ядерної зброї на території Білорусі "безвідповідальними".

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