Ворог обстріляв 5 районів на Харківщині, - ОВА

Упродовж минулої доби ворог продовжував з артилерії, мінометів та з використанням авіації обстрілювати цивільну інфраструктуру населених пунктів Харківського, Куп’янського, Чугуївського, Богодухівського та Ізюмського районів Харківської області.

Про це повідомив у телеграм-каналі глава Харківської ОВА Олег Синєгубов, інформує Цензор.НЕТ.

Зокрема, під ворожим вогнем перебували: Гур'їв Козачок, Уди, Червона Зоря, Козача Лопань, Липці, Тернова, Стариця, Огірцеве, Охрімівка, Красне Перше, Новомлинськ, Дворічна, Западне, Лютівка, Івашки та інші населені пункти.

"Внаслідок ворожих обстрілів біля сіл. Ківшарівка та Глушківка Куп'янського району сталися лісові пожежі. У Вовчанську Чугуївського району внаслідок ворожих обстрілів пошкоджено багатоквартирний будинок, приватне домоволодіння, сталася пожежа", - йдеться у повідомленні.

У м. Ізюм під час спалювання сміття на подвір'ї здетонував вибуховий предмет. Поранення зазнав чоловік 52 років. Госпіталізований в стані середньої тяжкості.

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На березі річки в с. Оскіл Ізюмського району на протипіхотній міні підірвався 32-річний чоловік. Госпіталізований з пораненням в стані середньої тяжкості.

Тривають роботи з розмінування. За добу піротехніки ДСНС знешкодили 127 вибухонебезпечних предметів.