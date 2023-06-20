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Новини Війна
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Сили ППО на Донецькому напрямку знищили ворожий Ка-52, - Олещук

вертоліт,ка52

Українські захисники на Донеччині знищили ударний вертоліт російських окупантів Ка-52.

Про це у Telegram повідомив командувач Повітряних сил Микола Олещук, передає Цензор.НЕТ.

"Близько 23.00 19 червня на Донецькому напрямку підрозділом зенітних ракетних військ Повітряних Сил знищено ударний вертоліт Ка-52", - йдеться в повідомленні.

Також читайте: Знищено 32 із 35 ворожих "шахедів". По Запоріжжю війська РФ ударили балістикою, - Повітряні сили

Сили ППО на Донецькому напрямку знищили ворожий Ка-52, - Олещук 01

Автор: 

ліквідація (3992) вертоліт (879) Повітряні сили (2680) Олещук Микола (109)


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Топ коментарі
+11
Ага, тоді зрозуміло який ватальот ввійшов до сьогоднішньої статистики.
Крокоділ-діл-діл летить, ну а потім він горить
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20.06.2023 09:19
+10
Вєчного полєта.
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20.06.2023 09:13
+10
Останній тиждень - справжній Ка-52-падєж.
Мудрі люди кажуть, що вони пачками почнуть падати з вересня через погані запчастини.
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20.06.2023 09:21
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Вєчного полєта.
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20.06.2023 09:13 Відповісти
земля стекловатой ...
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20.06.2023 09:22 Відповісти
Ага, тоді зрозуміло який ватальот ввійшов до сьогоднішньої статистики.
Крокоділ-діл-діл летить, ну а потім він горить
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20.06.2023 09:19 Відповісти
Останній тиждень - справжній Ка-52-падєж.
Мудрі люди кажуть, що вони пачками почнуть падати з вересня через погані запчастини.
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20.06.2023 09:21 Відповісти
Можливо, Іріску до фронту підвезли.. Як раз вона для таких цілей.
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20.06.2023 09:31 Відповісти
Было что иностранцы аффигевали когда наши воины из разных ПТРК пачками сбивали разные воздушные цели
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20.06.2023 09:51 Відповісти
Тогда они нагло летали над городами. В первые дни только над Харьковом сбивали по паре штук (самолёты, вертушки). Сейчас чуть поумнели, жить хотят.
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20.06.2023 10:10 Відповісти
Вертолёты у них не той системы... (с)
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20.06.2023 09:39 Відповісти
Красунчики!
Господи, Матінко Богородице, бережіть та допомагайте нашим захисникам
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20.06.2023 10:00 Відповісти
Хто знає скільки у них тих ка-52?
Коли вони вже закінчуться?
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20.06.2023 10:06 Відповісти
Загалом станом на 23 січня 2023 року редакторами групи Oryx було знайдено фото та відео свідчення втрати російськими загарбниками 31 одиниці Ка-52https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0-52#cite_note-85 [85] . Станом на 25 жовтня 2022 року Британська військова розвідка мала підтверджені дані про знищення щонайменше 23 вертольотів цього типу, що становить понад 25 % парку російських ВПС із 90 одиниць Ка-52 і майже половину загальних втрат російських вертольотів в Україніhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0-52#cite_note-86 [86] .
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20.06.2023 10:09 Відповісти
Вони їх ще роблять потроху.
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20.06.2023 10:12 Відповісти
во паскуди, та і роблять завдяки ж нашим гнидам налагодили випуск двигунів на Московії...

До речі - шо там з йменуванням Московії Московією?
перднули і обісрались?
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20.06.2023 14:14 Відповісти
"Отлічно, пілот!"
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20.06.2023 10:43 Відповісти
Пишить вірно новини.
На расії не ВПС, а ВКС - військово-космічні сили.
Тому новина має називатися так: "На Донбасі збито російський звездоліт Ка-52".
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20.06.2023 10:53 Відповісти
))))))))
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20.06.2023 12:40 Відповісти
Маю надію , що пілот здох 😡
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20.06.2023 12:00 Відповісти
Ну це супер.

Але чесно вже давно не було кадрів. Раніше майже кожну таку новину супроводжувало відео від солдат.
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20.06.2023 12:28 Відповісти
можно предположить, что сейчас их сбивают на дальних расстояних из чего-то серьёзного, типа Iris, а не из ПЗРК вблизи, как раньше. Но тогда и тип вертолёта было бы сложно отпределить
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20.06.2023 14:56 Відповісти
Теж такі думки. Але написати побажання робити при можливості відео це не зайва справа. У нас багато дронів і впевнений щось вони та могли записати. Є ж кадри як авіацію засікають дрони...
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20.06.2023 22:11 Відповісти
молодці !! Вдалого полювання, хлопці!
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20.06.2023 12:39 Відповісти
 
 