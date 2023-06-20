Сили ППО на Донецькому напрямку знищили ворожий Ка-52, - Олещук
Українські захисники на Донеччині знищили ударний вертоліт російських окупантів Ка-52.
Про це у Telegram повідомив командувач Повітряних сил Микола Олещук, передає Цензор.НЕТ.
"Близько 23.00 19 червня на Донецькому напрямку підрозділом зенітних ракетних військ Повітряних Сил знищено ударний вертоліт Ка-52", - йдеться в повідомленні.
Топ коментарі
+11 Друже Бобер
показати весь коментар20.06.2023 09:19
+10 Микола Мазуренко #551183
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+10 YU ST
показати весь коментар20.06.2023 09:21
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Крокоділ-діл-діл летить, ну а потім він горить
Мудрі люди кажуть, що вони пачками почнуть падати з вересня через погані запчастини.
Господи, Матінко Богородице, бережіть та допомагайте нашим захисникам
Коли вони вже закінчуться?
До речі - шо там з йменуванням Московії Московією?
перднули і обісрались?
На расії не ВПС, а ВКС - військово-космічні сили.
Тому новина має називатися так: "На Донбасі збито російський звездоліт Ка-52".
Але чесно вже давно не було кадрів. Раніше майже кожну таку новину супроводжувало відео від солдат.