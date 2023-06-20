Сили ППО на Донецькому напрямку знищили ворожий Ка-52, - Олещук

Українські захисники на Донеччині знищили ударний вертоліт російських окупантів Ка-52.

Про це у Telegram повідомив командувач Повітряних сил Микола Олещук, передає Цензор.НЕТ.

"Близько 23.00 19 червня на Донецькому напрямку підрозділом зенітних ракетних військ Повітряних Сил знищено ударний вертоліт Ка-52", - йдеться в повідомленні.

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