Знищено 32 із 35 ворожих "шахедів". По Запоріжжю війська РФ ударили балістикою, - Повітряні сили

У ніч на 20 червня 2023 року противник завдав удару іранськими баражуючими боєприпасами "Shahed-136/131" по військових та інфраструктурних об’єктах України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Командування Повітряних сил.

Як зазначається, пуски здійснювались північного та південного напрямків - Брянська обл. та східне узбережжя Азовського моря.

"Загалом окупанти застосували 35 ударних дронів. 32 вдалось знищити протиповітряній обороні. 30 "шахедів" знищено силами та засобами Повітряних Сил, ще два - підрозділами Сухопутних військ", - зазначають у Повітряних силах.

Також повідомляється, що протиповітряна оборона сьогодні працювала у більшості областей України, втім основний напрямок атаки іранських дронів - Київщина. Тут знищено понад два десятки "шахедів".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Нічна атака: знищено 28 з 30 "шахедів"

Крім того, уночі російські окупанти завдали удару по Запоріжжю балістикою - ракетами "Іскандер-М"/С-300.

Штурмова, бомбардувальна та винищувальна авіація Повітряних Сил продовжує завдавати ударів по позиціях, техніці і тилах окупаційних військ.

Раніше повідомлялося, що у ніч на 20 червня ворог знову масовано атакував Україну. Генштаб інформував, що знищено 28 з 30 "шахедів". Зокрема, Росія намагалася атакувати Київ дронами-камікадзе, працювала ППО.

Під час нічної атаки у Львові сталося влучання в об’єкт критичної інфраструктури, люди не постраждали. Окрім того, вночі, під час повітряної тривоги, Запоріжжя та передмістя сколихнула чергова підступна масована атака ворога.