Ворог обстріляв 7 громад на Сумщині, - ОВА

Вночі та вранці росіяни здійснили 10 обстрілів прикордоння Сумщини. Зафіксовано 55 вибухів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Сумської ОВА.

Як зазначається, обстрілів зазнали Миропільська, Білопільська, Юнаківська, Есманська, Середино-Будська, Зноб-Новгородська, Новослобідська громади.

- Новослобідська громада: ворог бив з артилерії (11 вибухів).

- Середино-Будська громада: був артилерійський обстріл (4 вибухи) та мінометний обстріл (9 вибухів).

- Миропільська громада: здійснено мінометний обстріл (5 вибухів).

- Білопільська громада: зафіксовано артилерійський обстріл (5 вибухів).

- Зноб-Новгородська громада: росіяни били з артилерії (10 вибухів).

- Есманська громада: 6 мін скинув ворог на територію громади.

- Юнаківська громада: був мінометний обстріл (2 вибухи) та артобстріл (3 вибухи).

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"Попередньо - без людських втрат та руйнувань інфраструктури", - йдеться у повідомленні.