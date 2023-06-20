В окупованому Сєверодонецьку окупанти затримують місцевих, які намагаються зателефонувати, - ОВА

В окупованому місті практично відсутній мобільний зв’язок, окупанти продовжують виявляти місця, де люди намагаються знайти зв’язок та зателефонувати рідним.

Про це повідомив очільник Луганської ОВА Артем Лисогор, інформує Цензор.НЕТ.

"Якщо раніше лише виявляли та контролювали такі місця, після – спробували штрафувати так званих "порушників". Але за відсутності коштів в населення ця практика не спрацювала.

Тому окупанти за спробу зателефонувати почали затримувати місцеве населення. За словами очевидців, чоловіків відправляють на підвал на 30 діб, жінок – на 15. Така зараз ціна дзвінка в "русском мире", - йдеться в повідомленні.

Крім того, у місті зупинені показові ремонти, які виконували робітники з РФ. Майже всі їх бригади переїхали на Донеччину. Залишились лише місцеві робітники, які вимушені працювати практично безкоштовно.

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