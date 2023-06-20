В окупованому Сєверодонецьку окупанти затримують місцевих, які намагаються зателефонувати, - ОВА
В окупованому місті практично відсутній мобільний зв’язок, окупанти продовжують виявляти місця, де люди намагаються знайти зв’язок та зателефонувати рідним.
Про це повідомив очільник Луганської ОВА Артем Лисогор, інформує Цензор.НЕТ.
"Якщо раніше лише виявляли та контролювали такі місця, після – спробували штрафувати так званих "порушників". Але за відсутності коштів в населення ця практика не спрацювала.
Тому окупанти за спробу зателефонувати почали затримувати місцеве населення. За словами очевидців, чоловіків відправляють на підвал на 30 діб, жінок – на 15. Така зараз ціна дзвінка в "русском мире", - йдеться в повідомленні.
Крім того, у місті зупинені показові ремонти, які виконували робітники з РФ. Майже всі їх бригади переїхали на Донеччину. Залишились лише місцеві робітники, які вимушені працювати практично безкоштовно.
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Хотіли ті кацапоморді чухраінци, колаборанти, сєпари, руцкого міра та архип*здритного скрєпостана" з криками "бєндєри нас усцімляют" і криками "кака разніца" і "пуця памагі"...!!!
Ну тепер бомжова кацапоморда мразото манкуртів, НАЖРІТЬСЯ свого підороского міра від душі...!!!
БО ЇМ БУЛО "ДУЖЕ ПОГАНО ЖИТИ" У МИРНІЙ УКРАЇНІ...!!!
Усю цю кацапоморду підороську наволоч, що там залишилася на окупованих територіях, після деокупації, негайно вичислити і усіх завантажити в СТОЛИПИНСЬКІ ВАГОНИ і НАХ... на землю обітовану у підоросію, в голодні та холодні МУХОСРАНСЬКИ урала та сибіру, звідки цю мерзоту 70 років завозили в УКРАЇНУ ешелонами "на лучшую жізнь" для інфікування та асиміляції ГРОМАДИ УКРАЇНИ і розселяли по будинкам, квартирам та землям тих УКРАЇНЦІВ КОТРИХ ЦІЛИМИ СІМЯМИ ВИВЕЗЛИ В КОНЦЛАГЕРЯ ГУЛАГУ ДО СИБІРУ ТА ЗАПОЛЯРЬЯ підоросії на ЗАПЛАНОВАНУ НЕМИНУЧУ ЗАГИБЕЛЬ, ТОРТУРИ ТА СМЕРТЬ...!!!
СЛАВА УКРАЇНІ І УСІМ УКРАЇНЦЯМ...!!!
СЛАВА ЗСУ та ССО УКРАЇНИ...!!!
СМЕРТЬ усім кацапомордим підоросам колаборантам, сєпарам та зрадникам УКРАЇНИ...!!!