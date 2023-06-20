УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
12115 відвідувачів онлайн
Новини Агресія Росії проти України Війна
1 191 12

Через війну понад 8 мільйонів українців стали біженцями, - Лубінець

біженці

Понад 5  мільйонів українських біженців шукають тривалого прихистку у країнах Європи.

Про це повідомив уповноважений Верховної ради з прав людини Дмитро Лубінець, інформує Цензор.НЕТ.

"Від початку широкомасштабного вторгнення Росії мільйони наших співгромадян змушені були покинути свої домівки в пошуках безпеки як всередині України, так і за її межами. Понад 8 мільйонів українців стали біженцями", — написав він на своєму Telegram-каналі.

При цьому понад 5 мільйонів українців подали заяви на отримання статусу тимчасового резидента в сусідніх західноєвропейських країнах, додав омбудсман.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Налагодити комунікацію з омбудсменом Угорщини щодо українських полонених не вийшло, - Лубінець

Автор: 

біженці (1876) Лубінець Дмитро (602)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+8
Сьогодні ми живемо так як вчора проголосували...
Зате, всі змогли утікати по освітленим вулицям із свіжо настеленим асфальтом від лідора нарітного.
показати весь коментар
20.06.2023 10:39
+7
"Хужє нє будєт, хоть паржом"(с)
показати весь коментар
20.06.2023 10:36
+5
Рашистським тварям не буде спокою як на цьому світі, так і на тому! На тому світі вам виродкам кацапським СТЕПАН АНДРІЙОВИЧ усе дуже добре пояснить. Слава Нації! Слава Україні!
показати весь коментар
20.06.2023 10:33
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Рашистським тварям не буде спокою як на цьому світі, так і на тому! На тому світі вам виродкам кацапським СТЕПАН АНДРІЙОВИЧ усе дуже добре пояснить. Слава Нації! Слава Україні!
показати весь коментар
20.06.2023 10:33 Відповісти
Сьогодні ми живемо так як вчора проголосували...
Зате, всі змогли утікати по освітленим вулицям із свіжо настеленим асфальтом від лідора нарітного.
показати весь коментар
20.06.2023 10:39 Відповісти
Багато хто притомних голосував за інше. На жаль бажання декого, будучи під слідством ФБР, не потрапити до тюрми США, та граючи на засадах демократії призвело до такого результату . Рано чи пізно війна закінчиться нашою Перемогою, будуть вибори, а тому головне - зробити усе для того, щоби Україна зробила правлиьний для себе вибір, а не по приколу
показати весь коментар
20.06.2023 10:43 Відповісти
все, залежить від тих хто виживе до того часу... А виживуть ті, хто далеко втік чи ліг під зебень та просють.
показати весь коментар
20.06.2023 10:52 Відповісти
Головне для України - ЗАЛУЖНИЙ! Будемо молитися БОГОВІ за захист нашого Гетьмана! Слава Україні
показати весь коментар
20.06.2023 11:05 Відповісти
Головне для України - Армія! Мова! Віра! та ЗСУ, а із Залужним нам просто пофортунило, що 95кагал його прогледів.
показати весь коментар
20.06.2023 12:18 Відповісти
+. Разом до Нашої ПЕРЕМОГИ!
показати весь коментар
20.06.2023 12:25 Відповісти
"Хужє нє будєт, хоть паржом"(с)
показати весь коментар
20.06.2023 10:36 Відповісти
просто "па-пріколу....."
показати весь коментар
20.06.2023 10:44 Відповісти
Рашистська сволота
В мацьковстких болотах..
Сама ж і подавиться...
Свею блювотой...
показати весь коментар
20.06.2023 10:38 Відповісти
Зате маємо 13 водійських категорій, і особливо - А1 !
показати весь коментар
20.06.2023 11:13 Відповісти
громадян України
показати весь коментар
20.06.2023 11:43 Відповісти
 
 