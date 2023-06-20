Через війну понад 8 мільйонів українців стали біженцями, - Лубінець
Понад 5 мільйонів українських біженців шукають тривалого прихистку у країнах Європи.
Про це повідомив уповноважений Верховної ради з прав людини Дмитро Лубінець, інформує Цензор.НЕТ.
"Від початку широкомасштабного вторгнення Росії мільйони наших співгромадян змушені були покинути свої домівки в пошуках безпеки як всередині України, так і за її межами. Понад 8 мільйонів українців стали біженцями", — написав він на своєму Telegram-каналі.
При цьому понад 5 мільйонів українців подали заяви на отримання статусу тимчасового резидента в сусідніх західноєвропейських країнах, додав омбудсман.
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Зате, всі змогли утікати по освітленим вулицям із свіжо настеленим асфальтом від лідора нарітного.
В мацьковстких болотах..
Сама ж і подавиться...
Свею блювотой...