Основні роботи з евакуації на Херсонщині завершено, - ДСНС

Основна робота щодо проведення евакуаційних заходів у Херсонській області у зв’язку з підривом загарбниками Каховської ГЕС проведена, люди почали повертатись до своїх домівок.

Про це заявив речник ДСНС Олександр Хорунжий, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Основна робота щодо проведення евакуаційних заходів на Херсонщині проведена, люди потроху вже почали повертатись до власних будинків", - сказав він.

Водночас Хорунжий звернув увагу на те, що течією винесло досить багато вибухонебезпечних предметів, і слід бути дуже уважними, бо вони можуть бути у мулі. У разі підозри щодо виявлення підозрілого предмета слід телефонувати у службу 101 і не наближатись до нього.

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