Передача F-16 Україні займе місяці, - Держдеп США
Потенційна передача винищувачів F-16 в Україну - чи то зі Сполучених Штатів, чи то від союзників - займе місяці.
Про це заступник помічника держсекретаря США з військово-політичних питань Стенлі Браун, передає Цензор.НЕТ із посиланням на ЄП.
За його словами, хоча США наразі не оголосили про намір передати винищувачі Україні, вони підтримують такі плани з боку союзників.
Браун наголосив, що процес передачі Україні сучасних літаків має бути "цілісним" і включати навчання як пілотів, так і техніків.
Одним із перших кроків у потенційній передачі літаків F-16 буде ліцензія на навчання цих пілотів, ще до того, як дозвіл на передачу літаків з’явиться. Потім необхідно буде визначити, яким чином відбуватиметься передача винищувачів Україні.
Браун розповів, що Держдеп США уже працює над оформленням документів для запитів на передачу від третіх країн. Він не назвав терміни, коли будуть готові ці документи, але сказав, що "це зараз проходить набагато швидше".
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Отже, слідкуємо за новинами з цих країн...
"Был принят законопроект американским правительством о выделении 100 миллионов долларов на подготовку военных пилотов в 2023 году. Если правительство США выделяет средства на подготовку украинских пилотов на американских самолетах, значит - это говорит о серьезности намерений США и о том, что мы будем получать авиационную технику", - сообщил Игнат.
Это самое простое что можно было сделать...
Но прошел почти год, а обучение еще не началось.
И уже както эти новости и не связаны вроде.
Сколько же тогда займет, обучение техников, подготовка инфраструктуры, и передача самолетов - что в разы сложнее сделать, чем просто начать обучение пилотов