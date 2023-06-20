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Передача F-16 Україні займе місяці, - Держдеп США

f16

Потенційна передача винищувачів F-16 в Україну - чи то зі Сполучених Штатів, чи то від союзників - займе місяці.

Про це заступник помічника держсекретаря США з військово-політичних питань Стенлі Браун, передає Цензор.НЕТ із посиланням на ЄП.

За його словами, хоча США наразі не оголосили про намір передати винищувачі Україні, вони підтримують такі плани з боку союзників.

Браун наголосив, що процес передачі Україні сучасних літаків має бути "цілісним" і включати навчання як пілотів, так і техніків.

Одним із перших кроків у потенційній передачі літаків F-16 буде ліцензія на навчання цих пілотів, ще до того, як дозвіл на передачу літаків з’явиться. Потім необхідно буде визначити, яким чином відбуватиметься передача винищувачів Україні.

Браун розповів, що Держдеп США уже працює над оформленням документів для запитів на передачу від третіх країн. Він не назвав терміни, коли будуть готові ці документи, але сказав, що "це зараз проходить набагато швидше".

Також читайте: Україна отримає від союзників винищувачі F-16 не раніше Нового року, - Резніков

Автор: 

Держдепартамент США (1640) F16 F-16 (681)


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Топ коментарі
+9
А наші СОКОЛИ, техніки, ЗПС, ангари готові вже зараз! Шановні панове, ми глибоко за все вдячні, але не забувайте, що у нас немає часу, бо йде війна! Слава ЗСУ!
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20.06.2023 12:28
+7
Кажуть одне, а робиця те що робиця. Можливо багато чього нам знати не потрібно. Головне що б наші дерьмакозеленошмарклі палки в колеса не ставили
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20.06.2023 12:32
+5
в нас немає стільки часу, панове партнери!
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20.06.2023 12:38
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tak tak - skoreishe za vse oni uzhe na podljete
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20.06.2023 12:23 Відповісти
Передадуть, як вже абрамси передали. Жди привета, как соловей лета.
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20.06.2023 12:26 Відповісти
причому якби абрамси і дали, то зняли б з них усе цінне обладнання
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20.06.2023 12:30 Відповісти
А наші СОКОЛИ, техніки, ЗПС, ангари готові вже зараз! Шановні панове, ми глибоко за все вдячні, але не забувайте, що у нас немає часу, бо йде війна! Слава ЗСУ!
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20.06.2023 12:28 Відповісти
Техники еще даже не начали переучиваться. ЗПС и рулежки тоже без ремонта. Склады ГСМ не подготовлены к хранению нового вида топлива и масел. Что у нас готово?
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20.06.2023 12:34 Відповісти
...для більшості достатньо літака та пілота! Інше у них другорядне... а може і зовсім значення не має. ))) Той же ж дурноголовий резніков... заявив ..що достатньо три місяці..і хлопці полетять...))) Полетять то полетять..але як і куди ?
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20.06.2023 12:45 Відповісти
Є ще населення, яке можна колошматити підняттям цін на комунальні послуги і обстрілами з рашастану. Про готовий асфальт можете мову не розпочинати.
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20.06.2023 12:47 Відповісти
Кажуть одне, а робиця те що робиця. Можливо багато чього нам знати не потрібно. Головне що б наші дерьмакозеленошмарклі палки в колеса не ставили
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20.06.2023 12:32 Відповісти
к осени будут уже в бою
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20.06.2023 12:33 Відповісти
...коли у Вас випускний був у садочку? По осені у перший клас підете? Бо з такими думками у другий Вас не візьмуть! І ще!! Подивіться у список першокласників... Там повинна ще бути прізвище Резнікова. Він теж так **думає**))
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20.06.2023 12:49 Відповісти
будемо сподіватись, що нададуть значно раніше, але зберігають інформаційну тишу.
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20.06.2023 12:36 Відповісти
в нас немає стільки часу, панове партнери!
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20.06.2023 12:38 Відповісти
Не называют сроки. Варианта два или они уже есть, или их не будет в ближайшем будущем.
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20.06.2023 12:40 Відповісти
Данія та Нідерланди будуть передавати літаки в рамках нового військового союзу...
Отже, слідкуємо за новинами з цих країн...
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20.06.2023 12:42 Відповісти
Если постараться, то до конца года будут. Как раз подарок на Рождество. Раньше? Точно нет.
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20.06.2023 12:44 Відповісти
26.07.2022

"Был принят законопроект американским правительством о выделении 100 миллионов долларов на подготовку военных пилотов в 2023 году. Если правительство США выделяет средства на подготовку украинских пилотов на американских самолетах, значит - это говорит о серьезности намерений США и о том, что мы будем получать авиационную технику", - сообщил Игнат.

Это самое простое что можно было сделать...

Но прошел почти год, а обучение еще не началось.

И уже както эти новости и не связаны вроде.

Сколько же тогда займет, обучение техников, подготовка инфраструктуры, и передача самолетов - что в разы сложнее сделать, чем просто начать обучение пилотов
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20.06.2023 12:51 Відповісти
Немає сенсу злитися. Про танки і артилерію теж говорили те саме. А поки суд та діло краще б безпілотників для піхоти закупили побільше і машин розмінування. Це зараз більш потрібно і порівняно дешево і ефективно (безпілотники). (Виробників Байрактра чомусь відігнали недолугі своїми замашками. А вони знадобилися б зараз і в майбутньому теж.)
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20.06.2023 12:57 Відповісти
Будуть як і з танками зволікати 2 роки?
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20.06.2023 13:02 Відповісти
ага
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20.06.2023 13:20 Відповісти
 
 