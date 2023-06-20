Передача F-16 Україні займе місяці, - Держдеп США

Потенційна передача винищувачів F-16 в Україну - чи то зі Сполучених Штатів, чи то від союзників - займе місяці.

Про це заступник помічника держсекретаря США з військово-політичних питань Стенлі Браун, передає Цензор.НЕТ із посиланням на ЄП.

За його словами, хоча США наразі не оголосили про намір передати винищувачі Україні, вони підтримують такі плани з боку союзників.

Браун наголосив, що процес передачі Україні сучасних літаків має бути "цілісним" і включати навчання як пілотів, так і техніків.

Одним із перших кроків у потенційній передачі літаків F-16 буде ліцензія на навчання цих пілотів, ще до того, як дозвіл на передачу літаків з’явиться. Потім необхідно буде визначити, яким чином відбуватиметься передача винищувачів Україні.

Браун розповів, що Держдеп США уже працює над оформленням документів для запитів на передачу від третіх країн. Він не назвав терміни, коли будуть готові ці документи, але сказав, що "це зараз проходить набагато швидше".

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