Україна отримає від союзників винищувачі F-16 не раніше Нового року, - Резніков
Україна зможе отримати та взяти на озброєння західні бойові літаки від союзників не раніше Нового року.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це в інтерв'ю "Настоящее время" розповів міністр оборони України Олексій Резніков.
"Не раніше (Нового року Україна отримає винищувачі - ред.). І це символічно. Тому що я на торішні Різдво та Новий рік записав звернення до Санта Клауса, де я прошу допомогу в інтересах дітей України, щоб вони могли вчитися, ходити до шкіл і садки. Я попросив певні речі у Санти: артилерію, снаряди, танки тощо", - розповів глава Міноборони.
За його словами, у листі до Санта Клауса він також намалював маленький літачок. Тому, як уточнив Резніков, було б логічно, щоб хоча б до Нового року "перший F-16 таки злетів".
Нагадаємо, Резніков вважає, що за 4 місяці українці зможуть опанувати західні винищувачі.
Тренування пілотів активно обговорювалися і на останній зустрічі у форматі "Рамштайн", на якій Нідерланди та Данія погодилися бути лідерами у питанні навчання на F-16.
Підготовка передбачає і передачу нашим військовим винищувачам у майбутньому. Союзники зазначають, що обговорюватимуть поставки після узгодження всіх питань щодо навчання пілотів.
Будь ласка, зачекайте...
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Схоже, у нього якийсь свій Санта Клаус, який підказав як обкрадати ЗСУ!
Взгромоздившийся на кремлевский стул, под сводами
высоченных залов, маленький, нищий душой и телом человечек,
принимает решения отломить кусок территории от соседей...
Все это воспевают личные церковники, проплаченнынные гебистские глашатаи и находит отклик в сердцах пустого, традиционно податливого на провокации народа...
Плешь кричит лозунги "зачем нам мир, где нет рашки!!!" и захватывает чужие земли...
Его боятся те, которые вооружив, КАК НАДО, смог бы, наверняка, руками одних украинцев, дать жестский справедливый и кровавый отпор гебистскому режиму...Но они играют в помощь))
Они разваливают Украину, продливая войну, они топчатся как беременные лошади, наблюдая за исходом со своих земель, украинцев, контролируя одних, сотворяя ад другим))
Что - это?!