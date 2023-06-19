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Новини
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Україна отримає від союзників винищувачі F-16 не раніше Нового року, - Резніков

f-16

Україна зможе отримати та взяти на озброєння західні бойові літаки від союзників не раніше Нового року.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в інтерв'ю "Настоящее время" розповів міністр оборони України Олексій Резніков.

"Не раніше (Нового року Україна отримає винищувачі - ред.). І це символічно. Тому що я на торішні Різдво та Новий рік записав звернення до Санта Клауса, де я прошу допомогу в інтересах дітей України, щоб вони могли вчитися, ходити до шкіл і садки. Я попросив певні речі у Санти: артилерію, снаряди, танки тощо", - розповів глава Міноборони.

За його словами, у листі до Санта Клауса він також намалював маленький літачок. Тому, як уточнив Резніков, було б логічно, щоб хоча б до Нового року "перший F-16 таки злетів".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Виробник F-16 готовий навчати українських пілотів

Нагадаємо, Резніков вважає, що за 4 місяці українці зможуть опанувати західні винищувачі.

Тренування пілотів активно обговорювалися і на останній зустрічі у форматі "Рамштайн", на якій Нідерланди та Данія погодилися бути лідерами у питанні навчання на F-16.

Підготовка передбачає і передачу нашим військовим винищувачам у майбутньому. Союзники зазначають, що обговорюватимуть поставки після узгодження всіх питань щодо навчання пілотів.

Автор: 

літак (2920) Резніков Олексій (1446) F16 F-16 (681)


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Топ коментарі
+11
Схоже,в листі до Санти було тільки про яйця,яблука і картоплю.
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19.06.2023 21:19
+11
про аэродромы все фигня, прилетали спецы из за кордона осмотрели и сказали, что наши полосы вполне подходят для ф-16, то все отмазки были, что бы не давать
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19.06.2023 21:20
+9
Путин наплевав на все на свете вот-вот поставит усатому таракану ядерное оружие, западные страны боятся поставить Украине истребитель принятого на вооружение в 80-х годах 20 века ))) Это называется приплыли...
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19.06.2023 21:17
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Це ппц як довго!
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19.06.2023 21:15 Відповісти
бабушка сказала "самолёты на потом".
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19.06.2023 21:18 Відповісти
від такого мародера - тільки погані новини
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20.06.2023 05:32 Відповісти
Про будь-які дати на війні краще розповідати мовчки. Будь обережним!
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19.06.2023 21:17 Відповісти
Путин наплевав на все на свете вот-вот поставит усатому таракану ядерное оружие, западные страны боятся поставить Украине истребитель принятого на вооружение в 80-х годах 20 века ))) Это называется приплыли...
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19.06.2023 21:17 Відповісти
А літати вони хоч будуть. А то деякі недобросовісні союзники мотлох скидають і хочуть щоб їм подяки співали.
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19.06.2023 21:17 Відповісти
не читайте зранку NYT.
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19.06.2023 21:20 Відповісти
А до Нового року аеродроми будуть ? А інфраструктура ?
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19.06.2023 21:17 Відповісти
про аэродромы все фигня, прилетали спецы из за кордона осмотрели и сказали, что наши полосы вполне подходят для ф-16, то все отмазки были, что бы не давать
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19.06.2023 21:20 Відповісти
блін! Мабуть забули! терміново телефонуйте Олещуку!
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19.06.2023 21:21 Відповісти
Аеродроми можна було б і польські використовувати.
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19.06.2023 21:23 Відповісти
Оно то конечно и можно. И может быть поляки и против не будут. Но сначала нужно разрешение спросить. А то выйдет как с НАТО, двери открыты, но когда можно войти вопрос.
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19.06.2023 22:36 Відповісти
Якщо кацапи використовують аеродроми бульборейху, то чому Україні не можна використовувати аеродроми Румунії чи Польщі.
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19.06.2023 21:30 Відповісти
У крайньому випадку ( це навіть якщо кцпи зруйнують всі ЗПП і ангари в Україні) можно буде базувати літаки в інших країнах, а в нас використовувати хай навіть автостради у якості аеродромів підскоку - сів, дозаправився, полетів виконувати завдання.
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19.06.2023 21:40 Відповісти
А ще мабуть намалював яйця дорогі шоломи та й не тільки...
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19.06.2023 21:17 Відповісти
Схоже,в листі до Санти було тільки про яйця,яблука і картоплю.
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19.06.2023 21:19 Відповісти
Так це ж осіло в потрібній кишені, а літака туди не засунеш, буде випирати!
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19.06.2023 22:07 Відповісти
Під них треба укриття побудувати - капоніри. Або щось ще технологічніше - по типу підземних паркінгів. Щоб метри землі та бетону над укриттям були. Та 2-3 виходи.
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19.06.2023 21:23 Відповісти
Ну, є пару летовищ з капонірами... але треба "залізний купол" , бо рашисти будуть шмаляти всім чим є..
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19.06.2023 21:33 Відповісти
Дуже сподіваємось, що реакція на цього факіра таки буде ( від Союзників ). Невже хтось гадає, що в НАТО не знають, що відбув. в МОУ?! Тобто "Наші гроші" знають, а кращі розвідки світу - НІТ? Тому поки чомусь щоправда грають шимка..
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19.06.2023 21:23 Відповісти
Тоді і наступ буде не раніше нового року.
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19.06.2023 21:24 Відповісти
Самолеты фигня. Яйца, главное яйца!
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19.06.2023 21:27 Відповісти
там не тільки яйця доречі... яйця це фігня
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19.06.2023 22:01 Відповісти
Значит война еще до 2025. Обрадовал, нет.((
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19.06.2023 21:27 Відповісти
І цей шизоїд, який вірить у Санта Клауса, залишається на посаді міністра?
Схоже, у нього якийсь свій Санта Клаус, який підказав як обкрадати ЗСУ!
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19.06.2023 21:31 Відповісти
Ого, це він вже свої про**би хоче на Санту скинути.
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19.06.2023 21:39 Відповісти
Воно все для цього зробило. Старалось, щоб зовсім не мали
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19.06.2023 21:42 Відповісти
Переклад, тобто в серпні а може і на кінець липня наші пілоти будуть їх використовувати!!!!!! Прогноз!!!!!!
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19.06.2023 21:48 Відповісти
Чекайте! А хто "вангував" про Ф-16 восени? Ти, Буданов, хтось з ОПи чи якась безумна? Бо всі ви, брехуни, у мене вже на один дєрьмаківський писок...
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19.06.2023 21:57 Відповісти
А Новий Рік вже перенесли чи ще ні?!
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19.06.2023 22:04 Відповісти
В рабсии романовы,а у нас **********.элита.
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19.06.2023 22:23 Відповісти
Пока такі як яцегловий буде у владі ніхто не дасть ф 16 ,бо він сам же здасть розташування їх,тому й затягують надання їх
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19.06.2023 22:30 Відповісти
Намалював маленький літачок...який же придурок...
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19.06.2023 22:31 Відповісти
Колишні військові пілоти країн партнерів готові піднятись в небо для захисту України їх навчати непотрібно вирішуйте на державному рівні правовий статус і все буде ок.
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19.06.2023 23:31 Відповісти
Но яйки ПО 17прелетіли, набогато швидше.🤣🤣🤣
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20.06.2023 00:08 Відповісти
Оце прагнуть союзнички допомогти ! Точно так, як тріпають з усіх трибун.
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20.06.2023 03:56 Відповісти
Зрадонька прийшла звідки не чекали. Після нового року дадуть десь аж 4 штуки F-16 і Рєзніков оголосить про переможну перемогу.
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20.06.2023 04:12 Відповісти
Не дружив альоша з милом, в результаті став дебілом.
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20.06.2023 05:26 Відповісти
ПВО уничтожила ночью 28 из 30 "Шахедов", которые атаковали Украину - Генштаб
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20.06.2023 07:21 Відповісти
Постоянно твержу тут об этом...Раскройте уже глаза...ну не хотят они давать оружие для победы....тянут и тянут специально....лучше жить правдой чем иллюзиями....и мозгами пораскинуть зачем они тянут...
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20.06.2023 07:40 Відповісти
Странная война. Каких то припудренных и плешивых...
Взгромоздившийся на кремлевский стул, под сводами

высоченных залов, маленький, нищий душой и телом человечек,
принимает решения отломить кусок территории от соседей...
Все это воспевают личные церковники, проплаченнынные гебистские глашатаи и находит отклик в сердцах пустого, традиционно податливого на провокации народа...
Плешь кричит лозунги "зачем нам мир, где нет рашки!!!" и захватывает чужие земли...
Его боятся те, которые вооружив, КАК НАДО, смог бы, наверняка, руками одних украинцев, дать жестский справедливый и кровавый отпор гебистскому режиму...Но они играют в помощь))
Они разваливают Украину, продливая войну, они топчатся как беременные лошади, наблюдая за исходом со своих земель, украинцев, контролируя одних, сотворяя ад другим))
Что - это?!
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20.06.2023 07:55 Відповісти
Система ППО SAMP/T розгорнута і працює в Україні, - Макрон
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20.06.2023 08:04 Відповісти
а это аналог Патриота
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20.06.2023 08:06 Відповісти
Защитники за сутки ликвидировали более тысячи оккупантов и вертолет
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20.06.2023 08:18 Відповісти
Если Резников такое озвучивает,то возможно они появятся осенью.
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20.06.2023 11:17 Відповісти
 
 