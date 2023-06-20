Понад 30 населених пунктів Дніпропетровщини позбавлені централізованого постачання через підрив Каховської ГЕС, - ДСНС

Понад 30 населених пунктів Дніпропетровської області наразі не мають централізованого постачання через підрив росіянами Каховської ГЕС

Про це під час брифінгу у Military Media Center повідомив речник Державної служби України з надзвичайних ситуацій Олександр Хорунжий, інформує Цензор.НЕТ.

"Внаслідок катастрофи припинено роботу водозабірних станцій у містах Покров та Нікополь внаслідок чого без централізованого водопостачання залишається 35 населених пунктів, з них 14 частково", - зазначив представник ДСНС.

За його словами всього в області позбавлені централізованого водопостачання понад 167 тис. абонентів. Мешканцям Нікопольського і Криворізького районів ДСНС організувала підвіз питної та технічної води.

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