Понад 30 населених пунктів Дніпропетровщини позбавлені централізованого постачання через підрив Каховської ГЕС, - ДСНС
Понад 30 населених пунктів Дніпропетровської області наразі не мають централізованого постачання через підрив росіянами Каховської ГЕС
Про це під час брифінгу у Military Media Center повідомив речник Державної служби України з надзвичайних ситуацій Олександр Хорунжий, інформує Цензор.НЕТ.
"Внаслідок катастрофи припинено роботу водозабірних станцій у містах Покров та Нікополь внаслідок чого без централізованого водопостачання залишається 35 населених пунктів, з них 14 частково", - зазначив представник ДСНС.
За його словами всього в області позбавлені централізованого водопостачання понад 167 тис. абонентів. Мешканцям Нікопольського і Криворізького районів ДСНС організувала підвіз питної та технічної води.
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Hanka Panyanka
показати весь коментар20.06.2023 13:21 Відповісти Мені подобається 0
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