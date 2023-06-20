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Понад 30 населених пунктів Дніпропетровщини позбавлені централізованого постачання через підрив Каховської ГЕС, - ДСНС

дніпропетровщина,води,підвіз

Понад 30 населених пунктів Дніпропетровської області наразі не мають централізованого постачання через підрив росіянами Каховської ГЕС

Про це під час брифінгу у Military Media Center повідомив речник Державної служби України з надзвичайних ситуацій Олександр Хорунжий, інформує Цензор.НЕТ.

"Внаслідок катастрофи припинено роботу водозабірних станцій у містах Покров та Нікополь внаслідок чого без централізованого водопостачання залишається 35 населених пунктів, з них 14 частково", - зазначив представник ДСНС.

За його словами всього в області позбавлені централізованого водопостачання понад 167 тис. абонентів. Мешканцям Нікопольського і Криворізького районів ДСНС організувала підвіз питної та технічної води.

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ДСНС (5127) вода (1180) Дніпропетровська область (3782)


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це жахливо, літом у спеку..., будьте прокляті рашисти та ваші нащадки..., я не здивуюсь, коли людям будуть нараховувати суми у платіжках за спожиту воду по-середньому, в нас все можливо, особливо після барабанів у сховища, а потім людям, що не будуть платити за воду - заблокують рахунки...
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20.06.2023 13:21 Відповісти
 
 