ЄС планує підготувати цього року 30 тис. військових ЗСУ, - Міноборони

Цього року в рамках Місії ЄС з військової допомоги Україні (EU Military Assistance Mission for Ukraine) планується підготовка 30 тисяч військовослужбовців ЗСУ, у тому числі воїнів Сил ТрО.

Про це повідомили в Міністерстві оборони, інформує Цензор.НЕТ.

Там нагадали, що місія, стратегічною метою якої є посилення спроможностей ЗСУ, об’єднує 28 держав. А також що на початковому етапі у 2022 році вона закупила необхідне військове майно, обладнання та боєприпаси для підготовки українських військовослужбовців.

"У 2023 році заходи з підготовки відбуватимуться на території держав-членів Європейського Союзу", - йдеться у повідомленні.

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Також у міністерстві повідомили, що опрацьовують розширення шляхів допомоги Україні від Європейського Союзу.