УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
11894 відвідувача онлайн
Новини Війна
835 5

ЄС планує підготувати цього року 30 тис. військових ЗСУ, - Міноборони

навчання,зсу,підготовка

Цього року в рамках Місії ЄС з військової допомоги Україні (EU Military Assistance Mission for Ukraine) планується підготовка 30 тисяч військовослужбовців ЗСУ, у тому числі воїнів Сил ТрО.

Про це повідомили в Міністерстві оборони, інформує Цензор.НЕТ.

Там нагадали, що місія, стратегічною метою якої є посилення спроможностей ЗСУ, об’єднує 28 держав. А також що на початковому етапі у 2022 році вона закупила необхідне військове майно, обладнання та боєприпаси для підготовки українських військовослужбовців.

"У 2023 році заходи з підготовки відбуватимуться на території держав-членів Європейського Союзу", - йдеться у повідомленні.

Також читайте: Навчання українських пілотів на F-16 вже почалося, - Столтенберг

Також у міністерстві повідомили, що опрацьовують розширення шляхів допомоги Україні від Європейського Союзу.

Автор: 

Міноборони (7420) військові навчання (2778) Євросоюз (13484)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Подготовить для чего? Для, вступления в, НАТО или для продолжения войны. Если для НАТО, норм, если для продолжения, ио сколько на 24, 25, 26...
показати весь коментар
20.06.2023 12:55 Відповісти
Якби ЕС нам допоміг побороти корупцію
показати весь коментар
20.06.2023 13:02 Відповісти
Англосаксы и ЕС, уберите всю зелёную с_ань отовсюду, вы же знаете как
показати весь коментар
20.06.2023 13:24 Відповісти
Це занадто мало. Білорусь з рф готують на порядок більше. Треба якось замотивувати ЄС та пояснити їм що вони занадто розніжились.
показати весь коментар
20.06.2023 13:25 Відповісти
На території Євросоюзу мінімум 500 тис українських кабєлєй у віці від 19 до 45 років. Пропоную аби даремно не ганяти літаки і автобуси з/в Україну, просто взяти і навчати їх на місці. А потім відправляти в Україну звільняти неньку.
показати весь коментар
20.06.2023 15:21 Відповісти
 
 