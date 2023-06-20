УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
11894 відвідувача онлайн
Новини Агресія Росії проти України
1 262 3

Внаслідок нічного обстрілу пошкоджено мережі у Київській та Миколаївській областях, - Міненерго

електроенергія

У прифронтових та прикордонних регіонах через російський обстріл без світла залишилися частина споживачів у Запорізькій, Донецькій, Миколаївській, Херсонській областях. Через попередні обстріли залишається без світла частина споживачів у Чернігівській області.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Telegram-канал Міненерго.

"Уночі ворог завдав чергового удару по території України. Через падіння уламків БПЛА пошкоджено лінію електропередачі на Київщині, без світла залишаються майже пів тисячі абонентів. Також через нічний обстріл пошкоджено мережі в Миколаївській області. Знеструмлено 2 населених пункти", - йдеться в повідомленні.

Ворог продовжує терор прифронтових та прикордонних з РФ областей. Внаслідок щільних обстрілів без світла залишилися частина споживачів у Запорізькій, Донецькій, Миколаївській, Херсонській областях. Через попередні обстріли залишається без світла частина споживачів у Чернігівській області.

"Енергетики працюють там, де це дозволяє безпекова ситуація. Зокрема, на Харківщині бригадам учора вдалося заживити понад 10 тисяч споживачів.

Загалом за добу енергетики повернули світло майже 26 тисячам абонентів у прифронтових та прикордонних областях", - зазначили в Міненерго. 

Читайте також на "Цензор.НЕТ": 4 високовольтні підстанції аварійно знеструмлювались у Києві, - ДТЕК

Автор: 

обстріл (28725) електроенергія (6223) Міненерго (1408)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Зеимпотенты,когда по настоящему отвечать то будете на удары рашенстана,или превратите нас в терпил?
показати весь коментар
20.06.2023 13:05 Відповісти
в терпил
показати весь коментар
20.06.2023 13:37 Відповісти
https://www.unian.net/society/novosti-simferopolya-v-gorode-propal-svet-foto-12265224.html В Симферополе пропал свет (фото, видео) - УНИАН
показати весь коментар
20.06.2023 13:36 Відповісти
 
 