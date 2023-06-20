Внаслідок нічного обстрілу пошкоджено мережі у Київській та Миколаївській областях, - Міненерго

У прифронтових та прикордонних регіонах через російський обстріл без світла залишилися частина споживачів у Запорізькій, Донецькій, Миколаївській, Херсонській областях. Через попередні обстріли залишається без світла частина споживачів у Чернігівській області.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Telegram-канал Міненерго.

"Уночі ворог завдав чергового удару по території України. Через падіння уламків БПЛА пошкоджено лінію електропередачі на Київщині, без світла залишаються майже пів тисячі абонентів. Також через нічний обстріл пошкоджено мережі в Миколаївській області. Знеструмлено 2 населених пункти", - йдеться в повідомленні.

Ворог продовжує терор прифронтових та прикордонних з РФ областей. Внаслідок щільних обстрілів без світла залишилися частина споживачів у Запорізькій, Донецькій, Миколаївській, Херсонській областях. Через попередні обстріли залишається без світла частина споживачів у Чернігівській області.

"Енергетики працюють там, де це дозволяє безпекова ситуація. Зокрема, на Харківщині бригадам учора вдалося заживити понад 10 тисяч споживачів.

Загалом за добу енергетики повернули світло майже 26 тисячам абонентів у прифронтових та прикордонних областях", - зазначили в Міненерго.

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