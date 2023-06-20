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Новини Війна
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Ворог активізувався на Лимано-Куп’янському напрямку. За добу 21 атака, - Череватий

рф,армія,поранені

Російські окупанти активізувались на Лимано-Куп’янському напрямку. Але українські військові завдали ворогу значних втрат - як в техніці, так і в живій силі.

Про це заявив речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий в ефірі телемарафону, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

"Ворог активізувався на Лимано-Куп'янському напрямку. За цю добу він здійснив 21 атаку", - розповів він.

За даними Череватого, головною атакуючою силою були так звані штурмові роти "Шторм Z". За словами спікера, РФ повторює на цьому напрямку практику, яку раніше використовувала в районі Бахмуту, що "привело до таких же наслідків".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ворог підтягнув сили та здійснює активний наступ на Лиманському і Куп’янському напрямках, - Міноборони

За добу на цьому напрямку було знищено 146 окупантів, а 190 поранено.

Крім того, підбито:

- танк Т-72;
- три БМП-2;
- одну БМП-1;
- самохідну артилерійську установку;
- склад з боєприпасами та два авто, які підвозили боєприпаси.

Автор: 

армія рф (17554) Лиман (230) Череватий Сергій (166) Куп’янськ (774)


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Все за правилами савєцкой воєнной наукі. Як під Бродами у 1941-му. Контратаки мезанізованими корпусами. Результат відомий - через півроку німці під Москвою.
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20.06.2023 13:26 Відповісти
або відволікають від контрнаступу або давно готували і ось вдарили.
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20.06.2023 13:30 Відповісти
Намагаються заставити нас використати резерви на видігних для них напрямках.
Їм логістично легше воювати під Купянськом, ніж під Токмаком.
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20.06.2023 15:59 Відповісти
Активізувався? А чому прямо не сказати, що захопив деякі позиції?
Така подача неприємних новин, як у кацапів. Чим ви тоді відрізняєтесь?
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20.06.2023 13:39 Відповісти
с Жеребянки одноклеточные танковыми ротами пытались вернуть Пятихатки, в итоге в следствии боёв дорога на Жеребянку стала больше похожа на Чернобаевку судя по количеству уничтоженных руснявых танков😁
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20.06.2023 13:51 Відповісти
 
 