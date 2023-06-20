Ворог активізувався на Лимано-Куп’янському напрямку. За добу 21 атака, - Череватий
Російські окупанти активізувались на Лимано-Куп’янському напрямку. Але українські військові завдали ворогу значних втрат - як в техніці, так і в живій силі.
Про це заявив речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий в ефірі телемарафону, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.
"Ворог активізувався на Лимано-Куп'янському напрямку. За цю добу він здійснив 21 атаку", - розповів він.
За даними Череватого, головною атакуючою силою були так звані штурмові роти "Шторм Z". За словами спікера, РФ повторює на цьому напрямку практику, яку раніше використовувала в районі Бахмуту, що "привело до таких же наслідків".
За добу на цьому напрямку було знищено 146 окупантів, а 190 поранено.
Крім того, підбито:
- танк Т-72;
- три БМП-2;
- одну БМП-1;
- самохідну артилерійську установку;
- склад з боєприпасами та два авто, які підвозили боєприпаси.
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