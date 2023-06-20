На Миколаївщині заборонили ловити рибу
У річках Миколаєва внаслідок підриву Каховської гідроелектростанції військами РФ заборонили купатися та ловити рибу.
Про це повідомила Миколаївська міська рада, інформує Цензор.НЕТ.
З 15 червня до 1 липня там буде діяти повна заборона на: ⠀
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купання в Чорному морі, Бузькому та Дніпро-Бузькому лиманах, річках Інгулець, Інгул, та Південний Буг нижче м. Нова Одеса;
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любительський та промисловий вилов водних біоресурсів в Чорному морі, Бузькому та Дніпро-Бузькому лимані, річках Інгулець, Інгул та Південний Буг нижче м. Нова Одеса;
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реалізацію водних біоресурсів без документів походження та/або виловлених з вищезазначених водних об'єктів.
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Яр Холодний
показати весь коментар20.06.2023 13:50 Відповісти Мені подобається 2
семен #569647
показати весь коментар20.06.2023 15:13 Відповісти Мені подобається 1
Danger Zone
показати весь коментар20.06.2023 15:34 Відповісти Мені подобається 0
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