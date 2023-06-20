На Миколаївщині заборонили ловити рибу

У річках Миколаєва внаслідок підриву Каховської гідроелектростанції військами РФ заборонили купатися та ловити рибу.

Про це повідомила Миколаївська міська рада, інформує Цензор.НЕТ.

З 15 червня до 1 липня там буде діяти повна заборона на: ⠀

купання в Чорному морі, Бузькому та Дніпро-Бузькому лиманах, річках Інгулець, Інгул, та Південний Буг нижче м. Нова Одеса;

любительський та промисловий вилов водних біоресурсів в Чорному морі, Бузькому та Дніпро­-Бузькому лимані, річках Інгулець, Інгул та Південний Буг нижче м. Нова Одеса;

реалізацію водних біоресурсів без документів походження та/або виловлених з вищезазначених водних об'єктів.

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