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На Миколаївщині заборонили ловити рибу

заборона,заборонено,купання,купатися

У річках Миколаєва внаслідок підриву Каховської гідроелектростанції військами РФ заборонили купатися та ловити рибу.

Про це повідомила Миколаївська міська рада, інформує Цензор.НЕТ.

З 15 червня до 1 липня там буде діяти повна заборона на: ⠀

  • купання в Чорному морі, Бузькому та Дніпро-Бузькому лиманах, річках Інгулець, Інгул, та Південний Буг нижче м. Нова Одеса;

  • любительський та промисловий вилов водних біоресурсів в Чорному морі, Бузькому та Дніпро­-Бузькому лимані, річках Інгулець, Інгул та Південний Буг нижче м. Нова Одеса;

  • реалізацію водних біоресурсів без документів походження та/або виловлених з вищезазначених водних об'єктів.

Також читайте: У Дніпропетровській області заборонили ловити та продавати рибу

Автор: 

заборона (1455) Миколаївська область (2282) Каховська ГЕС (566)


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Там колись цілі села жили за рахунок риби!
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20.06.2023 13:50 Відповісти
но ловить все равно будут, так трошки. скраечку
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20.06.2023 15:13 Відповісти
На базарах рибка ще є. Цікво, як довго вона там протримається.
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20.06.2023 15:34 Відповісти
 
 