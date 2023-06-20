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Новини Війна
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Внаслідок війни в Україні утворилося 10-12 мільйонів тонн сміття, - Міндовкілля

війна

В Україні з початку повномасштабного вторгнення Росії утворилося приблизно 10-12 мільйонів тонн сміття. Це приблизно стільки ж, як кількість твердих побутових відходів, що утворюються в країні за рік. Однак остаточна цифра стане відома аж після деокупації всіх територій.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода, про це заявила заступниця міністра захисту довкілля та природних ресурсів України Вікторія Киреєва.

Зокрема, чималою проблемою, за словами Киревої, є велика маса будівельного сміття.

"За майже півтора роки війни російські сили зруйнували майже 60 тисяч об’єктів. Із них 48 тисяч – це житлової забудови. Сьогодні обласні державні адміністрації разом із Міністерством захисту довкілля оцінюють, що обсяг будівельного сміття сягнув майже 450 тисяч тонн. І це велика проблема", - пояснила Киреєва.

За її словами, у Міндовкіллі розробили порядок повторного використання й утилізації будівельного сміття, утвореного внаслідок війни. Визначити та організувати майданчики для складування такого сміття мають органи місцевого самоврядування. У деяких громадах це вже зробили. Зокрема, такий досвід вже є у Київській області, де сміття утилізовують за допомогою наданої японською компанією JICAспеціальної техніки.

Читайте: Підрив Каховської ГЕС: Збитки від загибелі тварин оцінюються в 883 млн грн, - Міндовкілля

Автор: 

екологія (1355) Міністерство захисту довкілля і природних ресурсів (171)


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Топ коментарі
+3
Російський солдат, це не сміття, це біодобриво.
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20.06.2023 15:26
+2
Щодо сміття - це до виборців, хай надалі кебу мають.
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20.06.2023 14:13
+1
У України поряд є велике сміттєзвалище. Одразу за хутором Михайлівським. Це має бути одніюю з умов кацапської капітуляції.
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20.06.2023 14:07
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У України поряд є велике сміттєзвалище. Одразу за хутором Михайлівським. Це має бути одніюю з умов кацапської капітуляції.
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20.06.2023 14:07 Відповісти
Щодо сміття - це до виборців, хай надалі кебу мають.
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20.06.2023 14:13 Відповісти
ЗЄля з Лєнкою і «слугами» все приберуть по закінченню війни.
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20.06.2023 14:19 Відповісти
Тоесть ленин выведет всех на

субботник?
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20.06.2023 14:44 Відповісти
обратитесь к мировым эко-партиям Зелёных. Такие же как и наши продажные твари
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20.06.2023 14:44 Відповісти
А скільки переробних заводів побудовано, менше ніж е-смартфонів та е-дерев? А у Львові напевно вже працює років зо два?)))
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20.06.2023 14:54 Відповісти
Завалить этим расею.
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20.06.2023 15:17 Відповісти
Та они сами вывозят по мере возможности, но видимо не справляются, ВСУ работает быстрее.
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20.06.2023 15:46 Відповісти
Російський солдат, це не сміття, це біодобриво.
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20.06.2023 15:26 Відповісти
я десь прочитала, що під час бомбардувань Берліну теж утворилась багато сміття, його вивезли десь за місто, а потім воно там просто перетворилось на гору й зараз вона є..., тоді на щастя не було пластику, пінопласту, поліетилену та інших шкідливих речовин, тільки цегла, дерево та скло тому так можна було...
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20.06.2023 15:36 Відповісти
Це ти переплутала з дрезденом. Під час війни, союзники знесли місто авіацією під нуль. Після війни, історичну частину по камінчикам зібрали і вивезли за місто на зберігання. Тепер вже років 20 вони так відбудовують всякі цвінгери і тд.
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20.06.2023 15:47 Відповісти
непогано було б по всьому кордону з росією зробити гору з цього сміття, але периметр такий що ніяких мільйонів тонн не вистачить
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20.06.2023 16:48 Відповісти
в нормальных странах такой мусор - большая ценность.
в частности, его дробят и используют при строительстве дорог, насыпей, насыпных островов
в торонто например насыпали остров из грунта, добытого из-за строительства метрополитена.
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20.06.2023 17:40 Відповісти
 
 