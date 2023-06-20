Внаслідок війни в Україні утворилося 10-12 мільйонів тонн сміття, - Міндовкілля

В Україні з початку повномасштабного вторгнення Росії утворилося приблизно 10-12 мільйонів тонн сміття. Це приблизно стільки ж, як кількість твердих побутових відходів, що утворюються в країні за рік. Однак остаточна цифра стане відома аж після деокупації всіх територій.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода, про це заявила заступниця міністра захисту довкілля та природних ресурсів України Вікторія Киреєва.

Зокрема, чималою проблемою, за словами Киревої, є велика маса будівельного сміття.

"За майже півтора роки війни російські сили зруйнували майже 60 тисяч об’єктів. Із них 48 тисяч – це житлової забудови. Сьогодні обласні державні адміністрації разом із Міністерством захисту довкілля оцінюють, що обсяг будівельного сміття сягнув майже 450 тисяч тонн. І це велика проблема", - пояснила Киреєва.

За її словами, у Міндовкіллі розробили порядок повторного використання й утилізації будівельного сміття, утвореного внаслідок війни. Визначити та організувати майданчики для складування такого сміття мають органи місцевого самоврядування. У деяких громадах це вже зробили. Зокрема, такий досвід вже є у Київській області, де сміття утилізовують за допомогою наданої японською компанією JICAспеціальної техніки.

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