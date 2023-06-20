Шойгу знову погрожує ударами по "центрах ухвалення рішень"

Міністр оборони Росії Сергій Шойгу погрожує вдарити по "центрах ухвалення рішень", якщо Україна застосує по Криму HIMARS та Storm Shadow.

Його слова цитує пресслужба міноборони РФ, повідомляє Цензор.НЕТ.

Шойгу заявив, що українські війська нібито роблять спроби наступу на Південно-Донецькому, Запорізькому та Донецькому напрямках, а росіяни з 4 червня відбили 263 їхні атаки.

Він твердить, що керівництво ЗСУ начебто планує вдарити "по території Російської Федерації, включаючи Крим", ракетами HIMARS та Storm Shadow.

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"Застосування цих ракет поза зоною проведення спеціальної воєнної операції означатиме повноцінне втягування США та Великої Британії у конфлікт і спричинить негайні удари по центрах ухвалення рішень на території України", - заявив Шойгу.