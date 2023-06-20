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Новини Війна
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Шойгу знову погрожує ударами по "центрах ухвалення рішень"

шойгу

Міністр оборони Росії Сергій Шойгу погрожує вдарити по "центрах ухвалення рішень", якщо Україна застосує по Криму HIMARS та Storm Shadow.

Його слова цитує пресслужба міноборони РФ, повідомляє Цензор.НЕТ.

Шойгу заявив, що українські війська нібито роблять спроби наступу на Південно-Донецькому, Запорізькому та Донецькому напрямках, а росіяни з 4 червня відбили 263 їхні атаки.

Він твердить, що керівництво ЗСУ начебто планує вдарити "по території Російської Федерації, включаючи Крим", ракетами HIMARS та Storm Shadow.

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"Застосування цих ракет поза зоною проведення спеціальної воєнної операції означатиме повноцінне втягування США та Великої Британії у конфлікт і спричинить негайні удари по центрах ухвалення рішень на території України", - заявив Шойгу.

Автор: 

Шойгу Сергій (628) Міноборони рф (710)


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Топ коментарі
+23
- Доброго ранку! Ми- з України!
- В-вы к-кто-о?
- "Хаймарси" та "Шторм Шедоу"!
А ч-чего п-приш-шли?
- Прийшли посмішить ваші "Іскандери"!
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20.06.2023 14:20
+21
цьому оленейобу час теж видати чемодан, як у хйла. хай туди кладе свою цеглу, якою сере.
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20.06.2023 14:10
+18
Олєнєвод тувінський знову якогось лайна переїв.
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20.06.2023 14:10
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20.06.2023 14:07 Відповісти
Олєнєвод тувінський знову якогось лайна переїв.
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20.06.2023 14:10 Відповісти
Діду сказав, що по Криму можна фігачити вільно ! 😂

так що фанєрний може йти у "Жо" 😂
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20.06.2023 16:39 Відповісти
Йшов другий рік триденної спецоперації. Шойгу в рамках програми "все за планом" очікує ударів по Криму та погрожує нанести удари по центрам прийняття рішень ЗСУ, які "були повністю знищені" в перший день спецперації. 😆
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20.06.2023 17:52 Відповісти
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20.06.2023 14:09 Відповісти
цьому оленейобу час теж видати чемодан, як у хйла. хай туди кладе свою цеглу, якою сере.
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20.06.2023 14:10 Відповісти
Нарізав нам зони -- чмошнік .
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20.06.2023 14:12 Відповісти
буданов снова в апасності!! ))
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20.06.2023 14:13 Відповісти
А нас рать
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20.06.2023 14:14 Відповісти
Бойова піьня тупого тувінського аленья:

Я алень херов пень.
Тупу тупу ногами,
Сколю тебе рогамі,
Хвостиком замету,
Тут тобі і смерь!
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20.06.2023 14:15 Відповісти
АлЄнь, Цимлянську ГЕС прикривай своєю сракою. Бо буде біда.
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20.06.2023 14:15 Відповісти
- Доброго ранку! Ми- з України!
- В-вы к-кто-о?
- "Хаймарси" та "Шторм Шедоу"!
А ч-чего п-приш-шли?
- Прийшли посмішить ваші "Іскандери"!
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20.06.2023 14:20 Відповісти
Вдарити можеш хіба що "автопробєгом по бєздорожью".
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20.06.2023 14:23 Відповісти
Тупе Шуй-го погрожує вбити ще 10 Залужних та 4 Буданових... ще 5 систем Patriot мабуть.
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20.06.2023 14:29 Відповісти
Цікаво а до того шойга і маньяк били не по центру прийняття рішень?Тисячі ракет просто не долетіли бо їх позбивали...
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20.06.2023 14:32 Відповісти
Не звертайте уваги. Воно ***###нуте.
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20.06.2023 14:35 Відповісти
это от путина зараза перешла
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20.06.2023 14:39 Відповісти
"Укусил" тільки хто - кого і за що
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20.06.2023 15:01 Відповісти
и в Симферополе потух свет 💡
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20.06.2023 14:38 Відповісти
Вчера в российской армии была тысяча убитых
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20.06.2023 14:41 Відповісти
Через год после ранения николаевские онкохирурги удалили защитнику «Азовстали» пулю из селезенки
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20.06.2023 14:42 Відповісти
Алень, а ты хоть знаешь, что такое "центр принятия решений"???
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20.06.2023 14:45 Відповісти
Оленеводу на заметку, теперь сво - это территория всей вашей гребаной недоимперии от Кенигсберга до Сахалина. Благодарите недоумка *****
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20.06.2023 14:45 Відповісти
Алень опять мухоморы ел?
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20.06.2023 14:56 Відповісти
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20.06.2023 15:09 Відповісти
Чукча, который привык с детства жрать сырую замороженную рыбу и оленину, рожденный в юрте среди собачьего говна, угрожает Западу своим «ответом»! Ну, еще один раз пердни громко
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20.06.2023 15:15 Відповісти
Аленевод,виходь на кримський міст,
З тобою поруч хай *****-гебіст,
Там раком стаєте удвох,
Разом чекаєте пАдвох,)

Як прилетить HIMARS чи Storm,
Стаєте ви----живим щітОмЪ,),
Та мрійте далі про мішень
Та центр ухвалення рішень,),,)),,
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20.06.2023 15:22 Відповісти
Задовбаєшся, дурнику, "ударяти по центрам прийняття рішень"! Бо в нас, на відміну від централізованої рашки, кожен розумний сержант - той самий центр. А президент - навіть не окраїна.
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20.06.2023 15:29 Відповісти
***** бурятский, давай уже, наноси удары своими "аналагавнетракетами", наши патреоты с удовольствием закусят вашим петардами.
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20.06.2023 15:33 Відповісти
Тільки лякає, лякає...
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20.06.2023 15:34 Відповісти
Скорее всего решение принимается не в Украине, а попробуйте ка попробовать по Вашингтону... Может что и выйдет............. сзади.... мягкое , теплое жидкое ........... от страха.....
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20.06.2023 15:37 Відповісти
Хочуть нас налякати ? Чим більше орки нас ********, тим впертіше , і зліше ми стаємо .
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20.06.2023 15:43 Відповісти
То хай спробує по США, він же каже, що всі рішення за нас приймає Америка
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20.06.2023 15:50 Відповісти
Так ото ж! Їм треба вже визначитися- чи Україна керується америкою,чи ні. А то кожного разу інші версії. Бо наїхати напряму на Вашингтон сцикотно,тому й крутять кормою та загрожують! 😁
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20.06.2023 16:56 Відповісти
Пора вдарить по самой шойге.
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20.06.2023 16:09 Відповісти
А раніше ви такі удари не наносили, так оленєйоб? Ягелю переїв? Знайошов як лякати їжаків брудною дупою? Самому не смішно будівельник? Як тільки цього добра (ракет) в нас буде достатньо, то буде тобі і Крим і Ростов і Брянськ і навіть мацкві та інші ваші ******** деревні…. Повірь нам чабан, що не злякаємось!!!
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20.06.2023 16:21 Відповісти
а иди ***** *************** оленевод....................
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20.06.2023 16:25 Відповісти
Олені, не бриті та неголені (с).
Олєнєвод, ти падло на кацаській хоч без помилок пишеш?.
Дивись, в Гаазі перевірять (якщо доживеш)....
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20.06.2023 17:20 Відповісти
Півтора роки ху.рять всім що є і ще чимось намагаються залякати? Дебіли ***!
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20.06.2023 17:45 Відповісти
Нудык пусть стреляют....есть унас в конце-то корцов пво патриот или нет....
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20.06.2023 18:07 Відповісти
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20.06.2023 18:17 Відповісти
По каким центрам ******?! Мы уже все давно решили и пошли вас везде ****.
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20.06.2023 18:37 Відповісти
Срочно нужны тамагавки для устранения чекнутого оленевода.
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20.06.2023 22:23 Відповісти
 
 