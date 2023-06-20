Зеленський підписав закон про виплати політв’язням СРСР
Президент України Володимир Зеленський підписав законопроєкт, який передбачає виплати за особливі заслуги перед Україною для політв’язнів СРСР.
Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на картку законопроєкту на сайті парламенту.
Відтепер пенсію за особливі заслуги перед Україною виплачуватимуть також людям, які мають статус борців за незалежність України у XX столітті та зазнали репресій за політичними або релігійними мотивами у формі ув’язнення або примусового поміщення здорової людини до психіатричного закладу за рішенням репресивних органів.
До пенсії політв'язнів СРСР додадуть виплати у розмірі 4 200 гривень на місяць з подальшою індексацією.
Як зазначено у пояснювальній записці, метою закону є відновлення історичної справедливості та встановлення державою належного соціального захисту борців за незалежність України в XX столітті, зокрема підвищення рівня їхнього пенсійного забезпечення.
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Пріоритети зеленого шапітолія.
3 млн 132 тис на шоу. А пораненим на фронті бійцям сплачують 600 грн на місяць зарплатні.
Коли позбавлять пенсій упирів які розстрілювали людей і сексотили на радянську владу? Стоп, це ж доведеться пересадити родичів половини можновладців, навіть 'патріотів' типу Фаріон і Тягнибока. Зараз же всі патріоти, навіть син Наталі Вітренко, куди там зеРмакам і кварталу