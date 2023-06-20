УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
11894 відвідувача онлайн
Новини
1 794 20

Зеленський підписав закон про виплати політв’язням СРСР

пенсія

Президент України Володимир Зеленський підписав законопроєкт, який передбачає виплати за особливі заслуги перед Україною для політв’язнів СРСР.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на картку законопроєкту на сайті парламенту.

Відтепер пенсію за особливі заслуги перед Україною виплачуватимуть також людям, які мають статус борців за незалежність України у XX столітті та зазнали репресій за політичними або релігійними мотивами у формі ув’язнення або примусового поміщення здорової людини до психіатричного закладу за рішенням репресивних органів.

Читайте: У Раді хочуть запровадити виплати полоненим та пораненим військовим

До пенсії політв'язнів СРСР додадуть виплати у розмірі 4 200 гривень на місяць з подальшою індексацією.

Як зазначено у пояснювальній записці, метою закону є відновлення історичної справедливості та встановлення державою належного соціального захисту борців за незалежність України в XX столітті, зокрема підвищення рівня їхнього пенсійного забезпечення.

Також читайте: Політв’язні комуністичного режиму СРСР отримуватимуть плюс 4200 грн до пенсії

Автор: 

виплати (1052) Зеленський Володимир (23998) СРСР (346) політв’язні (1355)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+18
А теперішніх патріотів до буцигарні за те що ''неправильне'' слово про найвеличнішого сказав.
показати весь коментар
20.06.2023 14:44
+13
Весь 95 квартал поза чергою 😠
показати весь коментар
20.06.2023 14:50
+12
Єрмак вже в черзі чи він поза чергою?
показати весь коментар
20.06.2023 14:38
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Єрмак вже в черзі чи він поза чергою?
показати весь коментар
20.06.2023 14:38 Відповісти
Весь 95 квартал поза чергою 😠
показати весь коментар
20.06.2023 14:50 Відповісти
Теоретично міг би бути сам, 71 р.н., написав би антирадянський твір, пісню, боровся за Самостійну Україну і т.д. був за це засуджений, або його мати переслідувалась з політичних мотивів і він з нею перебував у тюрмі чи СІЗО. В нас в області був єдиний чоловік, що мав статус В'язень гестапо (не плутати з концтабором) з вищеназваних причин. В 1942 році йому було трохи більше року і його мама знаходилася з ним у тому закладі.
показати весь коментар
20.06.2023 14:59 Відповісти
Остановите, я війду🤮🤯🥵
показати весь коментар
20.06.2023 14:43 Відповісти
А теперішніх патріотів до буцигарні за те що ''неправильне'' слово про найвеличнішого сказав.
показати весь коментар
20.06.2023 14:44 Відповісти
Ну-у.......... Ета другое !!!!!!!
показати весь коментар
20.06.2023 15:04 Відповісти
Хороше рішення.
показати весь коментар
20.06.2023 14:46 Відповісти
Звичайно хороше рішення. Та враховуючи те, що його підписав сам Сеньойор Голодомор та той що не може, до цього часу самостійно, відрізнити Томос від термоса - то ціни йому не має.
показати весь коментар
20.06.2023 15:39 Відповісти
Где то радостно захлопали в ладоши Кива и Рабинович.Они ж на "дурке" сидели по политическим мотивам и попробуйте им доказать обратное.
показати весь коментар
20.06.2023 14:51 Відповісти
Не здивуюсь, як шо тато Саша був політвьязнем СРСР.
показати весь коментар
20.06.2023 15:02 Відповісти
100% , ще і мама!!!!!!
показати весь коментар
20.06.2023 15:11 Відповісти
Дуже своєчасно!!!!! А скільки їх залишилось?????? зЄлєпукін тобі це не допоможе стати презом у другій раз!!!!! Гівнюка!!!!
показати весь коментар
20.06.2023 15:10 Відповісти
Дмитро Чекалкин:
Пріоритети зеленого шапітолія.
3 млн 132 тис на шоу. А пораненим на фронті бійцям сплачують 600 грн на місяць зарплатні.
показати весь коментар
20.06.2023 15:18 Відповісти
Закон є а політвязні вже покійні...
показати весь коментар
20.06.2023 15:16 Відповісти
Краще б ****, позбавили пенсій тим виродкам суддям.і гєбні, які малювали справи і потім видавали ганебні вироки проукраїнським громадянам.
показати весь коментар
20.06.2023 15:31 Відповісти
Тобто сеньойор Голодомор вже не сеньойор...., интересно девки пляшут, по четыре пары в ряд.... Ц
показати весь коментар
20.06.2023 15:33 Відповісти
Цікаво, статистика все знає, скільки з політв"язнів срср ще продовужують жити? Чи це просто чергова гра на публіку...
показати весь коментар
20.06.2023 15:35 Відповісти
Припустимо. А реквізоване більшовиками майно коли компенсують?
Коли позбавлять пенсій упирів які розстрілювали людей і сексотили на радянську владу? Стоп, це ж доведеться пересадити родичів половини можновладців, навіть 'патріотів' типу Фаріон і Тягнибока. Зараз же всі патріоти, навіть син Наталі Вітренко, куди там зеРмакам і кварталу
показати весь коментар
20.06.2023 17:41 Відповісти
Правоприемницей СССР себя объявила РФ. Почему выплаты делает Украина?
показати весь коментар
20.06.2023 18:31 Відповісти
Тому що Вова голімий Совок.
показати весь коментар
20.06.2023 20:54 Відповісти
 
 