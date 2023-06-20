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Енергетики полагодили обладнання, пошкоджене внаслідок нічної атаки дронами на Київщину

електроенергія

Енергетики полагодили пошкоджене внаслідок нічного обстрілу Київщини обладнання.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ДТЕК.

"Фахівці завершили ремонт електролінії у Вишгородському районі Київської області, яка була пошкоджена уламками збитих російських безпілотників. Знову зі світлом 1616 родин. Наразі обладнання повністю відновлено", - йдеться у повідомленні.

Також читайте: Внаслідок нічного обстрілу пошкоджено мережі у Київській та Миколаївській областях, - Міненерго

Автор: 

Київська область (4049) обстріл (28725) електроенергія (6223) ДТЕК (1982)


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