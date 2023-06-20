Росія ще не доставила ядерну зброю у Білорусь, - Буданов
Наразі росіяни не перемістили до Білорусі жодної одиниці ядерної зброї.
Про це в ефірі телемарафону повідомив керівник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов, передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.
"Процес підготовки до переміщення справді триває. Але станом на зараз жодної боєголовки ще не переміщено", - зазначив він
За даними ГУР, в Білорусі наразі триває підготовка сховищ для зберігання ядерної зброї.
Топ коментарі
+9 ZoV KobZona
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А тут как минимум язык ещё работает.
Порада Радбезу ООН не просто гадати є чи нема, а активно моніторити та перевіряти РБ з цього приводу
Просто забули за пиятиками!