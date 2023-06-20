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Росія ще не доставила ядерну зброю у Білорусь, - Буданов

буданов

Наразі росіяни не перемістили до Білорусі жодної одиниці ядерної зброї.

Про це в ефірі телемарафону повідомив керівник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов, передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна. 

"Процес підготовки до переміщення справді триває. Але станом на зараз жодної боєголовки ще не переміщено", - зазначив він

За даними ГУР, в Білорусі наразі триває підготовка сховищ для зберігання ядерної зброї. 

Також читайте: Ядерна загроза з боку Росії існує завжди. Наразі про підвищення ризиків не йдеться, - ГУР

Білорусь (7944) Буданов Кирило (493) ядерна зброя (1157)


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Топ коментарі
+9
Буданова сегодня потянуло на ядрёную тему. Видать, Гогишвили ночью ядрёно постарался.
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20.06.2023 17:01
+5
Хм, з'явився і понеслося ''гадання на кавовій гущі''. Краще розкажи де так довго пропадав. Невже трубіцина по закордонах вишукував?
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20.06.2023 17:15
+5
разведчик протухший. Чего на поруки Червинского не взял?
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20.06.2023 18:05
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Буданова сегодня потянуло на ядрёную тему. Видать, Гогишвили ночью ядрёно постарался.
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20.06.2023 17:01 Відповісти
Не видать, а видно.
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20.06.2023 17:03 Відповісти
Видно- это когда насквозь.
А тут как минимум язык ещё работает.
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20.06.2023 17:33 Відповісти
Не виключено, що кацапська атомна зброя у РБ вже була ще до початку війни. Склади, інфрастурктура, бункери у належному стані залишилися ще з часів союзу. Ураховуючи грандіозні плани @уйла із захоплення Європи та половини світу, цей гітлерьониш міг притаранити ядерні боєзаряди до бульбостану ще у період 2014-2015 років.
Порада Радбезу ООН не просто гадати є чи нема, а активно моніторити та перевіряти РБ з цього приводу
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20.06.2023 17:02 Відповісти
Так воно і є. Куйло не натисне кнопку.
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20.06.2023 17:04 Відповісти
Знову бухой?🤣🍷🥃
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20.06.2023 17:05 Відповісти
US President Biden говорить про те, що загроза є реальною. Ураховуючи розвідможливості США та виваженість містера Президента, @уйло варіант із застосуванням атомної зброї розглядає реально, а іпанутих кацапів, готових виконати наказ фюрера, на раші вистачає
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20.06.2023 17:07 Відповісти
Так.
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20.06.2023 17:07 Відповісти
Носом на клаву впав?🤣🍷🥃
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20.06.2023 17:14 Відповісти
Росія ще не доставила ядерну зброю у Білорусь

Просто забули за пиятиками!
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20.06.2023 17:09 Відповісти
Хм, з'явився і понеслося ''гадання на кавовій гущі''. Краще розкажи де так довго пропадав. Невже трубіцина по закордонах вишукував?
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20.06.2023 17:15 Відповісти
По РБ шарився, винюхував
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20.06.2023 17:35 Відповісти
Як і обіцяв,звільняв Крим. Потім через Білорусь додому,звідти й знає що ядерну зброю ще не завезли.
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20.06.2023 20:22 Відповісти
не трогайте спокойного
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20.06.2023 17:23 Відповісти
Ще один,сам з собою постійно спілкуєшся?
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20.06.2023 19:42 Відповісти
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20.06.2023 17:18 Відповісти
свежее фото , уже обрили
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20.06.2023 17:19 Відповісти
Шо, невже в рекрути потягуть?)
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20.06.2023 17:28 Відповісти
он 15 суток отсидел
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20.06.2023 17:47 Відповісти
шо вы мне тут лепете , русня уже поховала 2 Будановых и Трех Залужных
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20.06.2023 17:28 Відповісти
США внимательно следят за перемещением тактического ЯО в Немытой , если они вздумают его перемещать со складов все будут знать
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20.06.2023 17:38 Відповісти
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20.06.2023 17:43 Відповісти
завтра-день ігната
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20.06.2023 17:43 Відповісти
разведчик протухший. Чего на поруки Червинского не взял?
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20.06.2023 18:05 Відповісти
Позорище. Перетворили розвідку на шапіто -95.Тьху.
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20.06.2023 20:11 Відповісти
Це добре що попередив.)
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20.06.2023 20:24 Відповісти
 
 