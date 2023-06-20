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Новини Допомога Україні
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Завтра оголосять про "новий потужний пакет допомоги США", - Блінкен

блінкен

Державний секретар Сполучених Штатів Ентоні Блінкен повідомив, що 21 червня оголосить "новий потужний пакет допомоги США".

Про це він заявив у Лондоні на спільній пресконференції з главою МЗС Великої Британії Джеймсом Клеверлі напередодні міжнародної Конференції з питань відновлення України, передає Цензор.НЕТ.

"Президент Байден від початку агресії Росії проти України казав, що ми будемо підтримувати Україну стільки, скільки буде потрібно, і обидві наші країни (США та Велика Британія. - Ред.) глибоко віддані цьому. Ми продовжуватимемо виконувати це зобов’язання, включно з новим потужним пакетом допомоги США, який я зможу оголосити завтра", — наголосив Блінкен.

Також читайте: Данія збільшить військову допомогу Україні до 3,2 млрд доларів

За словами Блінкена, у Лондоні на конференції з відновлення України представлено понад 50 країн.

США (23105) допомога і підтримка (1163) Блінкен Ентоні (1157)


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Топ коментарі
+9
Сподіваюсь, що таки прийняли позитивне рішення по ATACMS. Після цього й німці свої ракети нададуть.
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20.06.2023 17:52
+7
але дайте щось серйозне, що може допомогти остаточно розбити касaпію
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20.06.2023 17:47
+5
God Bless America!
Дякуємо!
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20.06.2023 18:20
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Може у той пакет пора вже Абрамси додати? Звичайні, не кастровані...
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20.06.2023 17:46 Відповісти
але дайте щось серйозне, що може допомогти остаточно розбити касaпію
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20.06.2023 17:47 Відповісти
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20.06.2023 17:48 Відповісти
Сподіваюсь, що таки прийняли позитивне рішення по ATACMS. Після цього й німці свої ракети нададуть.
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20.06.2023 17:52 Відповісти
Пару ракетных крейсеров с индейскими топорами? Ну а вдруг?
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20.06.2023 17:53 Відповісти
АУГ
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20.06.2023 18:10 Відповісти
Байден попередив, що готується атака ЯЗ по Україні
https://youtu.be/YwtSKe632A8.
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20.06.2023 17:59 Відповісти
Знов Байден нагнітає скаже Зяма.
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20.06.2023 18:33 Відповісти
а не попередив, як США (підписант і один з гарантів безпеки України) збираються свої гарантії виконувати? те, що Україна без ЯО - їх "заслуга" також
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20.06.2023 18:36 Відповісти
God Bless America!
Дякуємо!
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20.06.2023 18:20 Відповісти
2 танки + 1 Петріот

гарантори Будапештського меморандуму, мля
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20.06.2023 18:31 Відповісти
Почитай що вони нам гарантували, а потім пиши.
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20.06.2023 18:35 Відповісти
вони де-факто нас наїбали (через недолугість Кравчука), але це не робить їх білими та пухнастими
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20.06.2023 18:38 Відповісти
Я про гарантії, а не про наїбалово. Почитай.
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20.06.2023 18:41 Відповісти
читав і не раз

рашка підтерлась тим договором ще під час "газової кризи" у 2006 і у 2010 під час продовження перебування флоту рашки у Севастополі... і нічого
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20.06.2023 22:53 Відповісти
Знов зїжджаєш з теми. Мова про Штати.

Російська Федерація, Сполучене Королівство Великої
Британії та Північної Ірландії і Сполучені Штати Америки
підтверджують їх зобов'язання утримуватися від загрози силою чи її
використання проти територіальної цілісності чи політичної
незалежності України, і що ніяка їхня зброя ніколи не буде
використовуватися проти України, крім цілей самооборони або
будь-яким іншим чином згідно зі Статутом Організації Об'єднаних
Націй ( 995_010 ).

Штати виконують своє зобов"язання? Виконують.
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20.06.2023 23:00 Відповісти
перечитай всі статті договору, а не перший абзац )))
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21.06.2023 14:42 Відповісти
Никого они не нае**ли. Они честно сказали отдай оружие, и мы обещаем не нападать. Кто-то в Украине действительно мог подумать что Америка может когда-нибудь напасть на Украину? Да ни***. Значит дело было совсем в другом. Ни Кравчук ни Кучма не были идиотами.
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20.06.2023 18:46 Відповісти
Мы сами себя *******, не кто в здравом уме не станет разоружатся без гарантий уровня вступления в НАТО буквально на следующий день. Честно говоря мне кажется что Кравчуку и Кучме просто не было дела, это не их уровень мысли, им предать интересы страны было проще, пошли по самому легкому пути что-бы им не мешал Запад заниматься своими делишками.
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20.06.2023 19:16 Відповісти
Эти отбросы со своими вы####ками нажились на нищите сограждан, которые теперь вынуждены воевать с руснёй...
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20.06.2023 20:56 Відповісти
 
 