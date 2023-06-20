Завтра оголосять про "новий потужний пакет допомоги США", - Блінкен
Державний секретар Сполучених Штатів Ентоні Блінкен повідомив, що 21 червня оголосить "новий потужний пакет допомоги США".
Про це він заявив у Лондоні на спільній пресконференції з главою МЗС Великої Британії Джеймсом Клеверлі напередодні міжнародної Конференції з питань відновлення України, передає Цензор.НЕТ.
"Президент Байден від початку агресії Росії проти України казав, що ми будемо підтримувати Україну стільки, скільки буде потрібно, і обидві наші країни (США та Велика Британія. - Ред.) глибоко віддані цьому. Ми продовжуватимемо виконувати це зобов’язання, включно з новим потужним пакетом допомоги США, який я зможу оголосити завтра", — наголосив Блінкен.
За словами Блінкена, у Лондоні на конференції з відновлення України представлено понад 50 країн.
Будь ласка, зачекайте...
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Дякуємо!
гарантори Будапештського меморандуму, мля
рашка підтерлась тим договором ще під час "газової кризи" у 2006 і у 2010 під час продовження перебування флоту рашки у Севастополі... і нічого
Російська Федерація, Сполучене Королівство Великої
Британії та Північної Ірландії і Сполучені Штати Америки
підтверджують їх зобов'язання утримуватися від загрози силою чи її
використання проти територіальної цілісності чи політичної
незалежності України, і що ніяка їхня зброя ніколи не буде
використовуватися проти України, крім цілей самооборони або
будь-яким іншим чином згідно зі Статутом Організації Об'єднаних
Націй ( 995_010 ).
Штати виконують своє зобов"язання? Виконують.