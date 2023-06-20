Зеленський подякував парламенту Словаччини за визнання голодомору геноцидом українського народу

Президент України Володимир Зеленський висловив подяку парламенту Словаччини за визнання Голодомору геноцидом українського народу.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він написав у твіттері.

"Вдячний парламенту Словаччини за визнання Голодомору 1932-1933 років геноцидом українського народу. Своєчасне рішення, вагомий внесок у відновлення історичної справедливості та честь мільйонів безневинних жертв", - зазначив Зеленський.

Читайте також: Парламент Люксембургу визнав Голодомор геноцидом українського народу