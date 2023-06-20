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Новини
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Зеленський подякував парламенту Словаччини за визнання голодомору геноцидом українського народу

голодомор

Президент України Володимир Зеленський висловив подяку парламенту Словаччини за визнання Голодомору геноцидом українського народу.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він написав у твіттері. 

"Вдячний парламенту Словаччини за визнання Голодомору 1932-1933 років геноцидом українського народу. Своєчасне рішення, вагомий внесок у відновлення історичної справедливості та честь мільйонів безневинних жертв", - зазначив Зеленський.

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Автор: 

геноцид (307) голодомор (402) Словаччина (1108)


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Топ коментарі
+14
Подяка звісно Словаччині ! Але ще нещодавно "Сеньйор Голодомор!" Зеленскому потрібно нагадати скандальную сценку "95 кварталу" в річницю Голодомору.. Які разючі зміни
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20.06.2023 19:14
+12
А ми пам'ятаємо про "Містер голодомор".
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20.06.2023 19:17
+10
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20.06.2023 19:32
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а ями на наших дорогах подякували найвеличнішому за турботу в минулому і майбутньому
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20.06.2023 19:13 Відповісти
Подяка звісно Словаччині ! Але ще нещодавно "Сеньйор Голодомор!" Зеленскому потрібно нагадати скандальную сценку "95 кварталу" в річницю Голодомору.. Які разючі зміни
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20.06.2023 19:14 Відповісти
Треба подякувати словакам. Вони багато роблять для України.
Наприклад, передали нам всі свої бойові літаки.
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20.06.2023 19:16 Відповісти
А ми пам'ятаємо про "Містер голодомор".
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20.06.2023 19:17 Відповісти
73х процентные дебилы вы за это головсовывали? Вам, *****, такие не снатся убтитые дети?
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20.06.2023 19:26 Відповісти
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20.06.2023 19:32 Відповісти
Если ты, недебил, не благодарен словакам, то это твои личные проблемы.
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21.06.2023 09:57 Відповісти
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20.06.2023 19:31 Відповісти
Бетьман впав
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20.06.2023 19:38 Відповісти
Це не гетьман впав,це клоуна правильно оцінили.Скоро за цю макулатуру будуть доплачувати оба давати до якогось дефіциту "в нагрузку",яу в радянські часі,за якими так сумує найвеличніший.
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20.06.2023 19:57 Відповісти
Цікаво, у цього... (мовчу, забанять)..., щелепа повернеться перерахувати прізвища тих, хто організував голодомор в Україні?.. Надто вже характерні прізвища...
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20.06.2023 19:37 Відповісти
И самое главное что до конца девяностых эти падлы особенно с местных активистов что грабили и убивали были живы и им слова никто не сказал.
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20.06.2023 19:47 Відповісти
Дякуем , словакам ‼️
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20.06.2023 19:54 Відповісти
а коли його сопленіники з Ізраєлю визнають Голодомор 1932-33 рр. геноцидом українського народу ???
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20.06.2023 20:00 Відповісти
Коли ты поймешь разницу между этносом и гражданством.
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21.06.2023 09:58 Відповісти
я це, прошу пана, розумію ...
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21.06.2023 09:59 Відповісти
Оманське Дякуло.
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20.06.2023 20:48 Відповісти
 
 